§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2238 oraz z 2025 r. poz. 789) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zajęć edukacji zdrowotnej w klasach ogólnokształcącej szkoły artystycznej realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oprócz osoby wymienionej w § 11 ust. 1 posiada również osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela biologii, przyrody lub wychowania fizycznego określone w § 11 ust. 1 lub ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa określone w § 18 lub

2) ukończyła:

a) studia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego lub

b) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie zdrowia publicznego, dietetyki lub żywienia człowieka

- i posiada przygotowanie pedagogiczne.”;

2) w § 12:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „w zakresie danego języka obcego w” dodaje się wyrazy „szkole sztuki cyrkowej, policealnej szkole muzycznej i”,

b) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „szkole sztuki cyrkowej,” dodaje się wyrazy „policealnej szkole muzycznej,”;

3) § 19a otrzymuje brzmienie:

„§ 19a. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w ogólnokształcącej szkole artystycznej posiada osoba, która:

1) ukończyła:

a) jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna lub

b) jednolite studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej rozpoczęte od dnia 1 października 2019 r. lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej rozpoczęte od dnia 1 października 2019 r., lub

c) studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej rozpoczęte przed dniem 1 października 2019 r. lub studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna rozpoczęte przed dniem 1 października 2022 r.

- oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny lub zakład kształcenia nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej albo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w ogólnokształcącej szkole artystycznej posiada również osoba, która ma kwalifikacje określone w § 11, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny lub zakład kształcenia nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej, lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.”;

4) uchyla się § 28a;

5) w załączniku:

a) w ust. 1:

- w pkt 1:

- - lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c) Aptis oraz Aptis ESOL (w wersji General, Advanced lub for Teachers) - z wynikiem ogólnym B2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

d) of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):

- rsja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 72–94 pkt,

- rsja iBT Home Edition – z wynikiem całkowitym minimum 72–94 pkt,

- rsja iBT Paper Edition – z wynikiem całkowitym minimum 72–94 pkt,”,

- - po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

„da) TOEIC Test – z wynikiem 785–940 pkt z modułu „Listening and Reading” oraz 310–350 pkt z modułu „Speaking and Writing” – Educational Testing Service (ETS),”,

- - w lit. f wyrazy „Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 3; Edexcel” zastępuje się wyrazami „Pearson English International Certificate – wersja papierowa i wersja komputerowa (dawniej Pearson Test of English General lub London Tests of English); Level 3 – Edexcel”,

- - w lit. g wyrazy „z wynikiem 59–75 pkt” zastępuje się wyrazami „wersja stacjonarna i wersja online z wynikiem 59–75 pkt”,

- - po lit. g dodaje się lit. ga i gb w brzmieniu:

„ga) Versant Professional English Test – Level 2, z wynikiem 58–75 pkt,



gb) Versant English Test – z wynikiem 58–68 pkt,”,

- - w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) Integrated Skills in English - ISE II, Level 1 Certificate in ESOL International - CEFR Level B2, Trinity College London;”,

- w pkt 3:

- - lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Diplôme d'Études en Langue Française DELF B2, wydawany do dnia 30 września 2020 r. przez Centre international d'études pédagogiques (CIEP), a od dnia 1 października 2020 r. przez France Éducation international (FEI),”,

- - po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) Diplôme d'Études en Langue française DELF 2nd degré, Centre international d'études pédagogiques (CIEP),”,

b) w ust. 2:

- w pkt 1:

- - lit. d i e otrzymują brzmienie:

„d) Aptis oraz Aptis ESOL (w wersji Advanced) - z wynikiem ogólnym C1, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

e) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):

- wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 95–113 pkt,

- wersja iBT Home Edition – z wynikiem całkowitym minimum 95–113 pkt,

- wersja iBT Paper Edition – z wynikiem całkowitym minimum 95–113 pkt,”,

- - po lit. e dodaje się lit. ea w brzmieniu:

„ea) TOEIC Test – z wynikiem 945–990 pkt z modułu „Listening and Reading” oraz 360–400 pkt z modułu „Speaking and Writing” – Educational Testing Service (ETS),”,

- - w lit. g wyrazy „Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 4; Edexcel” zastępuje się wyrazami „Pearson English International Certificate – wersja papierowa i wersja komputerowa (dawniej Pearson Test of English General lub London Tests of English); Level 4 – Edexcel”,

- - w lit. h wyrazy „z wynikiem 76–84 pkt” zastępuje się wyrazami „wersja stacjonarna i wersja online z wynikiem 76–85 pkt”,

- - po lit. h dodaje się lit. ha i hb w brzmieniu:

„ha) Versant Professional English Test – Level 2, z wynikiem 76–83 pkt,



hb) Versant English Test – z wynikiem 69–78 pkt,”,

- - w lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k w brzmieniu:

„k) Integrated Skills in English - ISE III, Level 2 Certificate in ESOL International - CEFR Level C1, Trinity College London;”,

- w pkt 3:

- - uchyla się lit. a, b i d,

- - lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C1, wydawany do dnia 30 września 2020 r. przez Centre international d'études pédagogiques (CIEP), a od dnia 1 października 2020 r. przez France Éducation international (FEI);”,

c) w ust. 3:

- w pkt 1:

- - lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c) Aptis oraz Aptis ESOL (w wersji Advanced) - z wynikiem ogólnym C2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

d) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):

- wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 114–120 pkt,

- wersja iBT Home Edition – z wynikiem całkowitym minimum 114–120 pkt,

- wersja iBT Paper Edition – z wynikiem całkowitym minimum 114–120 pkt,”,

- - w lit. f wyrazy „Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 5; Edexcel” zastępuje się wyrazami „Pearson English International Certificate – wersja papierowa i wersja komputerowa (dawniej Pearson Test of English General lub London Tests of English); Level 5 – Edexcel”,

- - w lit. g wyrazy „z wynikiem 85 pkt i powyżej” zastępuje się wyrazami „wersja stacjonarna i wersja online z wynikiem 86–90 pkt”,

- - po lit. g dodaje się lit. ga i gb w brzmieniu:

„ga) Versant Professional English Test – Level 2, z wynikiem 84–90 pkt,



gb) Versant English Test – z wynikiem 79 i 80 pkt,”,

- - w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) Integrated Skills in English - ISE IV, Level 3 Certificate in ESOL International - CEFR Level C2, Trinity College London;”,

- w pkt 3:

- - uchyla się lit. c,

- - lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C2, wydawany do dnia 30 września 2020 r. przez Centre international d'études pédagogiques (CIEP), a od dnia 1 października 2020 r. przez France Éducation international (FEI);”,

- w pkt 4 w lit. c wyraz „Societa” zastępuje się wyrazem „Società”.