Art. 1.

W ustawie z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1594) w art. 24:

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W latach 2026-2035 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi w roku:

1) 2026 r. - 2 822 042 zł;

2) 2027 r. - 3 079 694 zł;

3) 2028 r. - 2 898 593 zł;

4) 2029 r. - 2 968 487 zł;

5) 2030 r. - 3 042 594 zł;

6) 2031 r. - 3 118 584 zł;

7) 2032 r. - 3 196 494 zł;

8) 2033 r. - 3 276 421 zł;

9) 2034 r. - 3 358 311 zł;

10) 2035 r. - 3 442 166 zł.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku zagrożenia przekroczenia limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1a, na dany rok budżetowy zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wymiaru czasu pracy w stosunku do osób zatrudnionych do realizacji zadań określonych ustawą.”;

3) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Organami właściwymi do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2a, są minister właściwy do spraw środowiska, minister właściwy do spraw klimatu i wojewodowie.”;

4) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1a, jest minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu lub wojewodami.”.