Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 35
USTAWA
z dnia 17 grudnia 2025 r.
o zmianie ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania
Art. 1.
1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W latach 2026-2035 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi w roku:
1) 2026 r. - 2 822 042 zł;
2) 2027 r. - 3 079 694 zł;
3) 2028 r. - 2 898 593 zł;
4) 2029 r. - 2 968 487 zł;
5) 2030 r. - 3 042 594 zł;
6) 2031 r. - 3 118 584 zł;
7) 2032 r. - 3 196 494 zł;
8) 2033 r. - 3 276 421 zł;
9) 2034 r. - 3 358 311 zł;
10) 2035 r. - 3 442 166 zł.”;
2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku zagrożenia przekroczenia limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1a, na dany rok budżetowy zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wymiaru czasu pracy w stosunku do osób zatrudnionych do realizacji zadań określonych ustawą.”;
3) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Organami właściwymi do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2a, są minister właściwy do spraw środowiska, minister właściwy do spraw klimatu i wojewodowie.”;
4) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1a, jest minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu lub wojewodami.”.
Art. 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-01-13
- Data wejścia w życie: 2026-01-14
- Data obowiązywania: 2026-01-14
