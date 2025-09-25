REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1291
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 18 września 2025 r.
w sprawie minimalnego udziału biokomponentów zawartych w oleju napędowym stosowanym we wszystkich rodzajach transportu2)
Na podstawie art. 23b ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2025 r. poz. 901) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) 5,4 % - w 2026 r. i 2027 r.;
2) 5,6 % - w kolejnych latach.
§ 2.
Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 2 czerwca 2025 r. pod numerem 2025/0274/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
- Data ogłoszenia: 2025-09-25
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
