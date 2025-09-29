REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1305
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 25 września 2025 r.
w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego
Na podstawie art. 61b § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 497, 621, 622, 769, 820, 1203 i 1235.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 25 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1305)
WYKAZ RODZAJÓW PODATKÓW, OPŁAT LUB NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, KTÓRYCH WPŁATA JEST REALIZOWANA PRZY UŻYCIU MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO
|
Rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych
|
I. Podatek dochodowy od osób prawnych
|
Lp.
|
Symbol formularza / tytuł płatności
|
Opis
|
1
|
CIT
|
wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych
(w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące)
|
2
|
CIT-6AR
|
wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
|
3
|
CIT-6R
|
wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
|
4
|
CIT-8
|
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
|
5
|
CIT-8A
|
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
|
6
|
CIT-8AB
|
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
|
7
|
CIT-8B
|
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
|
8
|
CIT-8E
|
wynikający z deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek
|
9
|
CIT-8FR
|
wynikający z deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu)
i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej
|
10
|
CIT-9R
|
wynikający z deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków
i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
|
11
|
CIT-10Z
|
wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
|
12
|
CIT-11R
|
wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów
z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
|
13
|
CIT-14
|
wynikający z deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji
|
14
|
CIT-CFC
|
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
|
15
|
CIT-ISN
|
wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej
|
16
|
CIT-NZ
|
wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
|
17
|
TWPOD
|
wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
|
II. Podatek dochodowy od osób fizycznych
|
Lp.
|
Symbol formularza / tytuł płatności
|
Opis
|
1
|
PIT
|
wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące)
|
2
|
PIT-4R
|
wynikający z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy dokonywanej przez płatnika
|
3
|
PIT-7
|
wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
|
4
|
PIT-8AR
|
wynikający z deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym
|
5
|
PIT-28
|
wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
|
6
|
PIT-28S
|
wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
|
7
|
PIT-36
|
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
|
8
|
PIT-36L
|
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
|
9
|
PIT-36LS
|
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
|
10
|
PIT-36S
|
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
|
11
|
PIT-37
|
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
|
12
|
PIT-38
|
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
|
13
|
PIT-39
|
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
|
14
|
PIT-CFC
|
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
|
15
|
PIT-ISN
|
wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej
|
16
|
PIT-NZ
|
wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
|
17
|
PIT-NZS
|
wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
|
18
|
PIT-PZ
|
wynikający z obowiązku zapłaty ryczałtu od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
|
19
|
PIT-STD
|
wynikający z obowiązku zapłaty podatku potrąconego od dochodów
z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach dyrektywy Rady UE 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności
|
20
|
PPD
|
wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych
|
21
|
PPE
|
wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych
|
22
|
PPL
|
wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego według stawki 19 % od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej
|
23
|
PPW
|
wynikający z obowiązku zapłaty podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych
|
24
|
TWPOD
|
wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
|
III. Podatek od towarów i usług
|
Lp.
|
Symbol formularza / tytuł płatności
|
Opis
|
1
|
JPK-V7K
|
wynikający z deklaracji kwartalnej o podatku od towarów i usług
|
2
|
JPK-V7M
|
wynikający z deklaracji miesięcznej o podatku od towarów i usług
|
3
|
VAT-7
|
wynikający z deklaracji miesięcznej dla podatku od towarów i usług
|
4
|
VAT-7D
|
wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług
|
5
|
VAT-7K
|
wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług
|
6
|
VAT-8
|
wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych
z podatku, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE
|
7
|
VAT-9M
|
wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca
|
8
|
VAT-10
|
wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu
|
9
|
VAT-12
|
wynikający ze skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
|
10
|
VAT-14
|
wynikający z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.)
|
11
|
VAT-In
|
wynikający z innych rozliczeń w podatku od towarów i usług
|
12
|
VAT-KU
|
wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika podatku od towarów i usług od kaucji pobranych przez wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje za opakowania objęte systemem kaucyjnym, które nie zostały zwrócone w tym systemie
|
13
|
VAT-Z
|
wynikający ze zwrotów dokonanych przez podatników kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących
|
14
|
TWPOD
|
wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
|
IV. Podatki wyrównawcze
|
Lp.
|
Symbol formularza / tytuł płatności
|
Opis
|
1
|
GLB-I1
|
podatek wyrównawczy wynikający z zeznania o wysokości globalnego podatku wyrównawczego
|
2
|
GLB-D1
|
podatek wyrównawczy wynikający z zeznania o wysokości krajowego podatku wyrównawczego
|
3
|
GLB-U1
|
podatek wyrównawczy wynikający z zeznania o wysokości podatku wyrównawczego od niedostatecznie opodatkowanych zysków
|
4
|
TWPOD
|
podatek wyrównawczy wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
|
V. Podatek od sprzedaży detalicznej
|
Lp.
|
Symbol formularza / tytuł płatności
|
Opis
|
1
|
PSD-1
|
wynikający z deklaracji o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej
|
2
|
TWPOD
|
wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
|
VI. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
|
Lp.
|
Symbol formularza / tytuł płatności
|
Opis
|
1
|
KOP-MS
|
wynikający z deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin
w zakresie miedzi i srebra
|
2
|
KOP-RG
|
wynikający z deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin
w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego
|
3
|
P-KOP/MS
|
wynikający z deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin
w zakresie miedzi i srebra
|
4
|
P-KOP/RG
|
wynikający z deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin
w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego
|
5
|
TWPOD
|
wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
|
VII. Podatek od gier hazardowych
|
Lp.
|
Symbol formularza / tytuł płatności
|
Opis
|
1
|
POG-4
|
wynikający z deklaracji dla podatku od gier
|
2
|
POG-5
|
wynikający z deklaracji dla podatku od gier oraz wpłat dziennych
|
3
|
POG-P
|
wynikający z deklaracji dla podatku od gier
|
4
|
TWPOD
|
wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
|
VIII. Dopłata w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo
|
Lp.
|
Symbol formularza / tytuł płatności
|
Opis
|
1
|
GHD-1
|
wynikająca z informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo
|
2
|
TWPOD
|
wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
|
IX. Danina solidarnościowa
|
Lp.
|
Symbol formularza / tytuł płatności
|
Opis
|
1
|
DSF-1
|
wynikająca z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej
|
2
|
TWPOD
|
wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
|
X. Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml
|
Lp.
|
Symbol formularza / tytuł płatności
|
Opis
|
1
|
ALK-1
|
wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml, opłaty za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych w takich opakowaniach oraz z ustalonej dodatkowej opłaty
|
2
|
TWPOD
|
wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
|
XI. Opłata od środków spożywczych
|
Lp.
|
Symbol formularza / tytuł płatności
|
Opis
|
1
|
CUK-1
|
wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty od środków spożywczych oraz z ustalonej dodatkowej opłaty
|
2
|
TWPOD
|
wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
|
XII. Opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
|
Lp.
|
Symbol formularza / tytuł płatności
|
Opis
|
1
|
DRA-2
|
wynikająca ze zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
|
2
|
TWPOD
|
wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
|
XIII. Opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym
|
Lp.
|
Symbol formularza / tytuł płatności
|
Opis
|
1
|
WRO
|
wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za udzielenie informacji
|
2
|
TWPOD
|
wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
|
XIV. Opłata za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa
|
Lp.
|
Symbol formularza / tytuł płatności
|
Opis
|
1
|
WRO
|
wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
- Data ogłoszenia: 2025-09-29
- Data wejścia w życie: 2025-10-01
- Data obowiązywania: 2025-10-01
Dziennik Ustaw
