REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1305

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 61b § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. poz. 2802).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2025 r.

Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 497, 621, 622, 769, 820, 1203 i 1235.

Załącznik 1. [WYKAZ RODZAJÓW PODATKÓW, OPŁAT LUB NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, KTÓRYCH WPŁATA JEST REALIZOWANA PRZY UŻYCIU MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 25 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1305)

WYKAZ RODZAJÓW PODATKÓW, OPŁAT LUB NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, KTÓRYCH WPŁATA JEST REALIZOWANA PRZY UŻYCIU MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO

Rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych

I. Podatek dochodowy od osób prawnych

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

CIT

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych

(w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące)

2

CIT-6AR

wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów

z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

3

CIT-6R

wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4

CIT-8

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

5

CIT-8A

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

6

CIT-8AB

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

7

CIT-8B

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

8

CIT-8E

wynikający z deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek

9

CIT-8FR

wynikający z deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu)

i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej

10

CIT-9R

wynikający z deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków

i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

11

CIT-10Z

wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

12

CIT-11R

wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów

z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

13

CIT-14

wynikający z deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji

14

CIT-CFC

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

15

CIT-ISN

wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

16

CIT-NZ

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

17

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

PIT

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące)

2

PIT-4R

wynikający z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy dokonywanej przez płatnika

3

PIT-7

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

4

PIT-8AR

wynikający z deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym

5

PIT-28

wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

6

PIT-28S

wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

7

PIT-36

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

8

PIT-36L

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

9

PIT-36LS

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

10

PIT-36S

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

11

PIT-37

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

12

PIT-38

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

13

PIT-39

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

14

PIT-CFC

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

15

PIT-ISN

wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

16

PIT-NZ

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

17

PIT-NZS

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

18

PIT-PZ

wynikający z obowiązku zapłaty ryczałtu od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

19

PIT-STD

wynikający z obowiązku zapłaty podatku potrąconego od dochodów

z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach dyrektywy Rady UE 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności

20

PPD

wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych

21

PPE

wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

22

PPL

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego według stawki 19 % od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej

23

PPW

wynikający z obowiązku zapłaty podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych

24

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

III. Podatek od towarów i usług

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

JPK-V7K

wynikający z deklaracji kwartalnej o podatku od towarów i usług

2

JPK-V7M

wynikający z deklaracji miesięcznej o podatku od towarów i usług

3

VAT-7

wynikający z deklaracji miesięcznej dla podatku od towarów i usług

4

VAT-7D

wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług

5

VAT-7K

wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług

6

VAT-8

wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych

z podatku, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE

7

VAT-9M

wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca

8

VAT-10

wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu

9

VAT-12

wynikający ze skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

10

VAT-14

wynikający z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.)

11

VAT-In

wynikający z innych rozliczeń w podatku od towarów i usług

12

VAT-KU

wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika podatku od towarów i usług od kaucji pobranych przez wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje za opakowania objęte systemem kaucyjnym, które nie zostały zwrócone w tym systemie

13

VAT-Z

wynikający ze zwrotów dokonanych przez podatników kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących

14

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

IV. Podatki wyrównawcze

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

GLB-I1

podatek wyrównawczy wynikający z zeznania o wysokości globalnego podatku wyrównawczego

2

GLB-D1

podatek wyrównawczy wynikający z zeznania o wysokości krajowego podatku wyrównawczego

3

GLB-U1

podatek wyrównawczy wynikający z zeznania o wysokości podatku wyrównawczego od niedostatecznie opodatkowanych zysków

4

TWPOD

podatek wyrównawczy wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

V. Podatek od sprzedaży detalicznej

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

PSD-1

wynikający z deklaracji o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

2

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VI. Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

KOP-MS

wynikający z deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin

w zakresie miedzi i srebra

2

KOP-RG

wynikający z deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin

w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego

3

P-KOP/MS

wynikający z deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin

w zakresie miedzi i srebra

4

P-KOP/RG

wynikający z deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin

w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego

5

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VII. Podatek od gier hazardowych

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

POG-4

wynikający z deklaracji dla podatku od gier

2

POG-5

wynikający z deklaracji dla podatku od gier oraz wpłat dziennych

3

POG-P

wynikający z deklaracji dla podatku od gier

4

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VIII. Dopłata w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

GHD-1

wynikająca z informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

IX. Danina solidarnościowa

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

DSF-1

wynikająca z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

X. Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

ALK-1

wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml, opłaty za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych w takich opakowaniach oraz z ustalonej dodatkowej opłaty

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

XI. Opłata od środków spożywczych

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

CUK-1

wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty od środków spożywczych oraz z ustalonej dodatkowej opłaty

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

XII. Opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

DRA-2

wynikająca ze zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

XIII. Opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

WRO

wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za udzielenie informacji

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

XIV. Opłata za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa
w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111, z późn. zm.)

Lp.

Symbol formularza / tytuł płatności

Opis

1

WRO

wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-29
  • Data wejścia w życie: 2025-10-01
  • Data obowiązywania: 2025-10-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – &#8222;Dobry posiłek w szpitalu&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1308

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 września 2025 r. w sprawie wskaźnika bufora antycyklicznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1307

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1306

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 września 2025 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1305

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1304

USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1303

USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1302

USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1301

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1300

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 6 września 2025 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1299

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1298

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1297

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1296

USTAWA z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1295

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 6 września 2025 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1294

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1293

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1292

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 18 września 2025 r. w sprawie minimalnego udziału biokomponentów zawartych w oleju napędowym stosowanym we wszystkich rodzajach transportu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1291

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1290

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 września 2025 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli i postępowania pokontrolnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1289

REKLAMA