Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1306
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu
Na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 499 oraz z 2025 r. poz. 1172) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 10 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka - 480 zł;”;
2) w § 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów - 480 zł;”;
3) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych - 240 zł;”;
4) w § 14 w ust. 1:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) o wyjawienie majątku - 240 zł;”,
b) pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:
„15) o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu - 240 zł;
16) o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa - 240 zł;”,
c) pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej - 600 zł;”,
d) pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) o ubezwłasnowolnienie - 960 zł;”;
5) w § 17:
a) w ust. 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:
„1) dochodzeniem - 540 zł;
2) śledztwem - 900 zł;
3) czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - 270 zł.”,
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - 540 zł;”;
6) w § 19:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary - 540 zł;”,
b) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia - 480 zł;
4) za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających - 480 zł;”.
§ 2.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2025-09-29
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
