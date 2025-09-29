REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1306

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 września 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 499 oraz z 2025 r. poz. 1172) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. poz. 764 i 1948 oraz z 2025 r. poz. 331) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka - 480 zł;”;

2) w § 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów - 480 zł;”;

3) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych - 240 zł;”;

4) w § 14 w ust. 1:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) o wyjawienie majątku - 240 zł;”,

b) pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:

„15) o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu - 240 zł;

16) o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa - 240 zł;”,

c) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej - 600 zł;”,

d) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) o ubezwłasnowolnienie - 960 zł;”;

5) w § 17:

a) w ust. 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

„1) dochodzeniem - 540 zł;

2) śledztwem - 900 zł;

3) czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - 270 zł.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - 540 zł;”;

6) w § 19:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary - 540 zł;”,

b) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia - 480 zł;

4) za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających - 480 zł;”.

§ 2.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

  • Data ogłoszenia: 2025-09-29
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
