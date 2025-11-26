REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1634
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 25 listopada 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Na podstawie art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 595) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„d) podmiot, któremu na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2008) powierzono zarządzanie PGE Narodowym im. Kazimierza Górskiego w Warszawie - w celu utrzymania tego stadionu w stanie niepogorszonym, w przypadku braku możliwości sfinansowania inwestycji ze środków inwestycyjnych tego podmiotu;”.
§ 2.
Minister Sportu i Turystyki: J. Rutnicki
1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1002).
- Data ogłoszenia: 2025-11-26
- Data wejścia w życie: 2025-11-27
- Data obowiązywania: 2025-11-27
