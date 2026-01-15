REKLAMA

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 43

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 grudnia 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-15
  • Data wejścia w życie: 2026-01-15
  • Data obowiązywania: 2026-01-15
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 48

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 47

USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 46

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 12 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 45

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 44

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 43

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 42

USTAWA z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 41

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 40

USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 39

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 38

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 37

USTAWA z dnia 18 grudnia 2025 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 36

USTAWA z dnia 17 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 35

USTAWA z dnia 17 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 34

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 33

USTAWA z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 32

USTAWA z dnia 5 grudnia 2025 r. o ratyfikacji Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 31

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 30

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie śródlądowych dróg wodnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 29

