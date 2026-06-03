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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 726

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 29 maja 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-03
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Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 725

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 726

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 727

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 728

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OBWIESZCZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 729

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 730

USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o radcach prawnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 731

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 721

USTAWA z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 723

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 719

USTAWA z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 722

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 720

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 724

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie szczegółowego zakresu sprawozdania z monitorowania wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu oraz mierników monitorowania i wskaźników monitorowania zawartych w miejskich planach adaptacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 718

USTAWA z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 713

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu odbywania aplikacji kuratorskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 717

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 716

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 21 maja 2026 r. w sprawie poręczenia udzielanego z Turystycznego Funduszu Pomocowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 715

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 714

USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 711

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