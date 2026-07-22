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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 976

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 lipca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 916 i 2167, z 2024 r. poz. 767, z 2025 r. poz. 298 oraz z 2026 r. poz. 754) w załączniku do rozporządzenia w tabeli "Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji" dodaje się lp. 9 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące świadczeń gwarantowanych określonych w lp. 9 załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia, zawiera się na okres rozpoczynający się niewcześniej niż z dniem 1 października 2026 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203, 791 i 972.

Załącznik 1. [Program badań przesiewowych raka płuca]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 976)

Lp.

Nazwa programu zdrowotnego

9.

Program badań przesiewowych raka płuca

Zakres świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych

Świadczeniobiorcy

Świadczeniodawcy

1

2

3

1. Wizyta kwalifikująca.

2. Badanie obrazowe klatki piersiowej z zastosowaniem niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) z następowym standaryzowanym opisem zmian istotnych klinicznie stwierdzonych w płucach, śródpiersiu, sercu, naczyniach wieńcowych, ze szczególnym uwzględnieniem guzków płuca jako zmian mogących odpowiadać wczesnemu rakowi płuca. Dla guzków płuca kategoryzacja według systemu LungRADS v. 2 2022.

1. Kryteria kwalifikacji

Kwalifikacja do badania następuje podczas wizyty kwalifikującej.

Badanie NDTK wykonuje się:

1) co 12 miesięcy u osób w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, z okresem abstynencji tytoniowej niedłuższym niż 15 lat;

2) co 12 miesięcy u osób w wieku 50-54 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej niedłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się co najmniej jeden z czynników ryzyka:

a) co najmniej 2-letnia ekspozycja zawodowa na minimum jeden z czynników środowiskowych: krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza,

b) ekspozycja na radon,

c) indywidualna historia zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi, rak pęcherza moczowego,

d) rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,

e) współistnienie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP);

3) co 12 miesięcy u osób w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, z okresem abstynencji tytoniowej niedłuższym niż 15 lat, które zakończyły leczenie raka płuca i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu;

4) u osób, które otrzymały zalecenie kontrolnego badania NDTK w ramach programu badań przesiewowych raka płuca (follow-up), w interwale określonym przez lekarza według zaleceń LungRADS v. 2 2022.

2. Wyłączenie z programu:

1) osoby z rozpoznaniem raka płuca lub choroby nowotworowej z zajęciem układu oddechowego oraz w okresie 5-letniego monitorowania po zakończeniu leczenia;

2) osoby, które miały wykonaną tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania NDTK;

3) osoby z przeciwwskazaniami do wykonania badania NDTK (np. stan ogólny uniemożliwiający wykonanie procedur diagnostycznych);

4) osoby z objawami klinicznymi: krwiopluciem, chrypką, niezamierzoną utratą masy ciała lub przewlekłym kaszlem trwającym powyżej 8 tygodni.

1. Tryb realizacji świadczenia

- ambulatoryjny w pracowni stacjonarnej lub mobilnej.

2. Warunki wymagane od świadczeniodawców: Wizyta kwalifikująca

Personel:

1) lekarz specjalista chorób płuc lub

2) lekarz w trakcie specjalizacji chorób płuc w trakcie modułu specjalistycznego, lub

3) lekarz specjalista chirurgii klatki piersiowej, lub

4) lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii klatki piersiowej w trakcie modułu specjalistycznego, lub

5) lekarz specjalista medycyny rodzinnej, lub

6) lekarz specjalista chorób wewnętrznych, lub

7) lekarz specjalista medycyny pracy.

Wykonanie badania NDTK

1) personel:

a) lekarz specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, posiadający udokumentowane doświadczenie obejmujące samodzielny opis w ostatnich 5 latach co najmniej 300 badań NDTK klatki piersiowej potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub

b) lekarz spełniający wymagania określone w lit. a łącznie z lekarzem:

- w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii lub diagnostyki obrazowej

lub

- z I stopniem specjalizacji w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki,

c) osoba, która:

- rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie elektroradiologii obejmujące co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera,

- ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,

- ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog,

d) specjalista w dziedzinie fizyki medycznej lub fizyk medyczny w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej;

2) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

a) wielorzędowy tomograf komputerowy (multidetektor CT, MDCT) z co najmniej 32 rzędami detektorów,

b) wartość tomograficznego wskaźnika dawki CTDIvol badania NDTK ≤ 3mGy dla pacjenta o standardowej wielkości, mierzona za pomocą fantomu CTDI o średnicy 32 cm,

c) wartość tomograficznego wskaźnika dawki CTDIvol protokołu NDTK należy zweryfikować podczas testów specjalistycznych,

d) dedykowany program walidowany do oceny badań NDTK (certyfikat CE) z automatycznym wykrywaniem guzków płuca (wykrywanie poprzez CAD lub AI), pomiarem wolumetrii oraz automatyczną oceną volume doubling time (VDT).

3. Wizyta wynikowa:

1) przekazanie wyniku badania:

a) dla wyniku ujemnego u osób aktualnie niepalących możliwość teleporady - omówienie wyniku, przekazanie zaleceń,

b) dla wyniku wątpliwego - wizyta stacjonarna - omówienie wyniku, przekazanie zaleceń, w tym skierowanie na kontrolne badanie NDTK,

c) dla wyniku dodatniego - wizyta stacjonarna - omówienie wyniku, przekazanie zaleceń, w tym skierowanie na dalszą diagnostykę;

2) przekazanie zaleceń i ewentualnych skierowań na dalszą diagnostykę i leczenie w przypadkach uzasadnionych wynikiem badania;

3) przeprowadzenie interwencji antynikotynowej u wszystkich aktywnych palaczy niezależnie od wyniku badania przesiewowego, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

 

1. Tryb realizacji świadczenia

Ambulatoryjny, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

2. Warunki wymagane od świadczeniodawców:

Personel:

1) lekarz specjalista chorób płuc lub

2) lekarz w trakcie specjalizacji chorób płuc w trakcie modułu specjalistycznego, lub

3) lekarz specjalista chirurgii klatki piersiowej, lub

4) lekarz w trakcie specjalizacji chirurgii klatki piersiowej w trakcie modułu specjalistycznego, lub

5) lekarz specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, posiadający udokumentowane doświadczenie obejmujące samodzielny opis w ostatnich 5 latach co najmniej 300 badań NDTK klatki piersiowej potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-22
  • Data wejścia w życie: 2026-07-23
  • Data obowiązywania: 2026-07-23
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