1. Wizyta kwalifikująca. 2. Badanie obrazowe klatki piersiowej z zastosowaniem niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) z następowym standaryzowanym opisem zmian istotnych klinicznie stwierdzonych w płucach, śródpiersiu, sercu, naczyniach wieńcowych, ze szczególnym uwzględnieniem guzków płuca jako zmian mogących odpowiadać wczesnemu rakowi płuca. Dla guzków płuca kategoryzacja według systemu LungRADS v. 2 2022.

1. Kryteria kwalifikacji Kwalifikacja do badania następuje podczas wizyty kwalifikującej. Badanie NDTK wykonuje się: 1) co 12 miesięcy u osób w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, z okresem abstynencji tytoniowej niedłuższym niż 15 lat; 2) co 12 miesięcy u osób w wieku 50-54 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej niedłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się co najmniej jeden z czynników ryzyka: a) co najmniej 2-letnia ekspozycja zawodowa na minimum jeden z czynników środowiskowych: krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, b) ekspozycja na radon, c) indywidualna historia zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi, rak pęcherza moczowego, d) rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia, e) współistnienie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP); 3) co 12 miesięcy u osób w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, z okresem abstynencji tytoniowej niedłuższym niż 15 lat, które zakończyły leczenie raka płuca i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu; 4) u osób, które otrzymały zalecenie kontrolnego badania NDTK w ramach programu badań przesiewowych raka płuca (follow-up), w interwale określonym przez lekarza według zaleceń LungRADS v. 2 2022. 2. Wyłączenie z programu: 1) osoby z rozpoznaniem raka płuca lub choroby nowotworowej z zajęciem układu oddechowego oraz w okresie 5-letniego monitorowania po zakończeniu leczenia; 2) osoby, które miały wykonaną tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania NDTK; 3) osoby z przeciwwskazaniami do wykonania badania NDTK (np. stan ogólny uniemożliwiający wykonanie procedur diagnostycznych); 4) osoby z objawami klinicznymi: krwiopluciem, chrypką, niezamierzoną utratą masy ciała lub przewlekłym kaszlem trwającym powyżej 8 tygodni.