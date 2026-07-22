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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 976
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 14 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203, 791 i 972.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 976)
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Lp.
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Nazwa programu zdrowotnego
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9.
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Program badań przesiewowych raka płuca
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Zakres świadczenia gwarantowanego
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Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych
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Świadczeniobiorcy
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Świadczeniodawcy
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1
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2
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3
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1. Wizyta kwalifikująca.
2. Badanie obrazowe klatki piersiowej z zastosowaniem niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) z następowym standaryzowanym opisem zmian istotnych klinicznie stwierdzonych w płucach, śródpiersiu, sercu, naczyniach wieńcowych, ze szczególnym uwzględnieniem guzków płuca jako zmian mogących odpowiadać wczesnemu rakowi płuca. Dla guzków płuca kategoryzacja według systemu LungRADS v. 2 2022.
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1. Kryteria kwalifikacji
Kwalifikacja do badania następuje podczas wizyty kwalifikującej.
Badanie NDTK wykonuje się:
1) co 12 miesięcy u osób w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, z okresem abstynencji tytoniowej niedłuższym niż 15 lat;
2) co 12 miesięcy u osób w wieku 50-54 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej niedłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się co najmniej jeden z czynników ryzyka:
a) co najmniej 2-letnia ekspozycja zawodowa na minimum jeden z czynników środowiskowych: krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza,
b) ekspozycja na radon,
c) indywidualna historia zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi, rak pęcherza moczowego,
d) rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
e) współistnienie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP);
3) co 12 miesięcy u osób w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, z okresem abstynencji tytoniowej niedłuższym niż 15 lat, które zakończyły leczenie raka płuca i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu;
4) u osób, które otrzymały zalecenie kontrolnego badania NDTK w ramach programu badań przesiewowych raka płuca (follow-up), w interwale określonym przez lekarza według zaleceń LungRADS v. 2 2022.
2. Wyłączenie z programu:
1) osoby z rozpoznaniem raka płuca lub choroby nowotworowej z zajęciem układu oddechowego oraz w okresie 5-letniego monitorowania po zakończeniu leczenia;
2) osoby, które miały wykonaną tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania NDTK;
3) osoby z przeciwwskazaniami do wykonania badania NDTK (np. stan ogólny uniemożliwiający wykonanie procedur diagnostycznych);
4) osoby z objawami klinicznymi: krwiopluciem, chrypką, niezamierzoną utratą masy ciała lub przewlekłym kaszlem trwającym powyżej 8 tygodni.
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1. Tryb realizacji świadczenia
- ambulatoryjny w pracowni stacjonarnej lub mobilnej.
2. Warunki wymagane od świadczeniodawców: Wizyta kwalifikująca
Personel:
1) lekarz specjalista chorób płuc lub
2) lekarz w trakcie specjalizacji chorób płuc w trakcie modułu specjalistycznego, lub
3) lekarz specjalista chirurgii klatki piersiowej, lub
4) lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii klatki piersiowej w trakcie modułu specjalistycznego, lub
5) lekarz specjalista medycyny rodzinnej, lub
6) lekarz specjalista chorób wewnętrznych, lub
7) lekarz specjalista medycyny pracy.
Wykonanie badania NDTK
1) personel:
a) lekarz specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, posiadający udokumentowane doświadczenie obejmujące samodzielny opis w ostatnich 5 latach co najmniej 300 badań NDTK klatki piersiowej potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub
b) lekarz spełniający wymagania określone w lit. a łącznie z lekarzem:
- w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii lub diagnostyki obrazowej
lub
- z I stopniem specjalizacji w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki,
c) osoba, która:
- rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie elektroradiologii obejmujące co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera,
- ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,
- ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog,
d) specjalista w dziedzinie fizyki medycznej lub fizyk medyczny w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej;
2) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
a) wielorzędowy tomograf komputerowy (multidetektor CT, MDCT) z co najmniej 32 rzędami detektorów,
b) wartość tomograficznego wskaźnika dawki CTDIvol badania NDTK ≤ 3mGy dla pacjenta o standardowej wielkości, mierzona za pomocą fantomu CTDI o średnicy 32 cm,
c) wartość tomograficznego wskaźnika dawki CTDIvol protokołu NDTK należy zweryfikować podczas testów specjalistycznych,
d) dedykowany program walidowany do oceny badań NDTK (certyfikat CE) z automatycznym wykrywaniem guzków płuca (wykrywanie poprzez CAD lub AI), pomiarem wolumetrii oraz automatyczną oceną volume doubling time (VDT).
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3. Wizyta wynikowa:
1) przekazanie wyniku badania:
a) dla wyniku ujemnego u osób aktualnie niepalących możliwość teleporady - omówienie wyniku, przekazanie zaleceń,
b) dla wyniku wątpliwego - wizyta stacjonarna - omówienie wyniku, przekazanie zaleceń, w tym skierowanie na kontrolne badanie NDTK,
c) dla wyniku dodatniego - wizyta stacjonarna - omówienie wyniku, przekazanie zaleceń, w tym skierowanie na dalszą diagnostykę;
2) przekazanie zaleceń i ewentualnych skierowań na dalszą diagnostykę i leczenie w przypadkach uzasadnionych wynikiem badania;
3) przeprowadzenie interwencji antynikotynowej u wszystkich aktywnych palaczy niezależnie od wyniku badania przesiewowego, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.
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1. Tryb realizacji świadczenia
Ambulatoryjny, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
2. Warunki wymagane od świadczeniodawców:
Personel:
1) lekarz specjalista chorób płuc lub
2) lekarz w trakcie specjalizacji chorób płuc w trakcie modułu specjalistycznego, lub
3) lekarz specjalista chirurgii klatki piersiowej, lub
4) lekarz w trakcie specjalizacji chirurgii klatki piersiowej w trakcie modułu specjalistycznego, lub
5) lekarz specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, posiadający udokumentowane doświadczenie obejmujące samodzielny opis w ostatnich 5 latach co najmniej 300 badań NDTK klatki piersiowej potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.
- Data ogłoszenia: 2026-07-22
- Data wejścia w życie: 2026-07-23
- Data obowiązywania: 2026-07-23
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