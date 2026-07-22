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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 983

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 lipca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156 i 972) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1515) w załączniku do rozporządzenia:

1) w części I "Pracownicy działalności podstawowej":

a) lp. 1-5 otrzymują brzmienie:

1

zastępca kierownika do spraw lecznictwa podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty lub tytuł magistra na kierunku uprawniającym do wykonywania zawodu medycznego1)

5

2

zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego, naczelna pielęgniarka

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia

3

3

zastępca kierownika do spraw położnictwa podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego z oddziałem ginekologiczno-położniczym, naczelna położna

tytuł zawodowy magistra położnictwa i studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia

3

4

kierownik komórki organizacyjnej zakładu leczniczego, zastępca kierownika komórki organizacyjnej zakładu leczniczego

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty lub tytuł magistra na kierunku uprawniającym do wykonywania zawodu medycznego

3

5

kierownik zespołu elektroradiologów

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów w zakresie elektroradiologii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

3

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

ukończenie studiów na kierunku elektroradiologia lub na innym kierunku w specjalności elektroradiologia, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektroradiolog

 

b) lp. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

9

przełożona pielęgniarek, zastępca przełożonej pielęgniarek

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

3

10

przełożona położnych, zastępca przełożonej położnych

tytuł zawodowy magistra położnictwa

3

 

c) lp. 12-16 otrzymują brzmienie:

12

specjalista do spraw epidemiologii

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub epidemiologii, lub higieny i epidemiologii

3 lata w podmiocie leczniczym

13

kierownik centralnej sterylizatorni

wyższe wykształcenie medyczne, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie5)

-

wyższe wykształcenie medyczne, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

3

wykształcenie wyższe, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia

5

14

zastępca kierownika centralnej sterylizatorni

wyższe wykształcenie medyczne, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie6)

-

wyższe wykształcenie medyczne, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

3

wykształcenie wyższe, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia

5

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik sterylizacji medycznej albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik sterylizacji medycznej lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik sterylizacji medycznej i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

6

15

kierownik laboratorium

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami7)

7

16

zastępca kierownika laboratorium

spełnia wymagania określone dla kierownika laboratorium

-

 

d) po lp. 16 dodaje się lp. 16a w brzmieniu:

16a

kierownik pracowni

prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie specjalizacji, zgodnie z profilem pracowni

7

prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacja II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii, diagnostyki laboratoryjnej lub mikrobiologii i serologii lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej lub diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z profilem pracowni

e) lp. 23-25 otrzymują brzmienie:

23

starszy asystent - profilaktyk

tytuł zawodowy magistra i tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego

5

24

asystent - profilaktyk

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie zdrowia publicznego i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

5

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) zdrowie publiczne i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

 

tytuł zawodowy magistra i tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego

-

25

młodszy asystent - profilaktyk

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie zdrowia publicznego i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera

5

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) zdrowie publiczne i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera

 

f) po lp. 25 dodaje się lp. 25a-25d w brzmieniu:

25a

starszy profilaktyk

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

3

25b

profilaktyk

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

-

25c

starszy podiatra

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

3

25d

podiatra

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

-

 

g) po lp. 35 dodaje się lp. 35a w brzmieniu:

35a

fizyk medyczny w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami10)

-

 

h) lp. 36 i 37 otrzymują brzmienie:

36

pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

5 lat w podmiocie leczniczym

37

położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej

tytuł zawodowy magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

5 lat w podmiocie leczniczym

 

i) lp. 41 i 42 otrzymują brzmienie:

41

pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek, zastępca pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek

co najmniej tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa

3 lata w podmiocie leczniczym

42

położna koordynująca i nadzorująca pracę innych położnych, zastępca położnej koordynującej i nadzorującej pracę innych położnych

co najmniej tytuł zawodowy licencjata położnictwa

3 lata w podmiocie leczniczym

 

j) lp. 56 i 57 otrzymują brzmienie:

56

starszy technik farmaceutyczny

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

3

57

technik farmaceutyczny

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

-

 

k) lp. 63-70 otrzymują brzmienie:

63

starszy asystent dietetyki

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

7

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) dietetyka i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

64

asystent dietetyki

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

5

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) dietetyka i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

65

młodszy asystent dietetyki

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera

5

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) dietetyka i uzyskanie tytułu licencjata albo inżyniera

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera

66

starszy dietetyk

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

3

67

dietetyk

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

-

68

starszy asystent medycyny laboratoryjnej

prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych

7

prawo wykonywania zawodu lekarza i specjalizacja II stopnia w dziedzinie mikrobiologii, diagnostyki laboratoryjnej lub mikrobiologii i serologii lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

69

asystent medycyny laboratoryjnej

prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych

5

prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacja I stopnia w dziedzinie analityki, diagnostyki laboratoryjnej lub mikrobiologii

70

młodszy asystent medycyny laboratoryjnej

prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

3

 

l) lp. 72-75 otrzymują brzmienie:

72

starszy technik analityki medycznej

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2005 r. i ukończenie liceum medycznego, technikum albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik analityki medycznej

3

tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka medyczna

2

73

technik analityki medycznej

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2005 r. i ukończenie liceum medycznego, technikum albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik analityki medycznej

-

tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka medyczna

74

starszy laborant medycyny laboratoryjnej7a)

co najmniej wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe

5

75

laborant medycyny laboratoryjnej7a)

co najmniej wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe

-

 

m) po lp. 75 dodaje się lp. 75a-75e w brzmieniu:

75a

starszy technolog laboratoryjny

tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii lub mikrobiologii medycznej lub tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biotechnologii lub biotechnologii medycznej oraz tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii, toksykologii lub medycznej genetyki molekularnej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 506)

7

75b

technolog laboratoryjny

tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii lub mikrobiologii medycznej lub tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biotechnologii lub biotechnologii medycznej oraz tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii, toksykologii lub medycznej genetyki molekularnej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

5

75c

młodszy technolog laboratoryjny

tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii lub mikrobiologii medycznej lub tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biotechnologii lub biotechnologii medycznej

-

75d

kierownik zespołu techników analityki medycznej

prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

2

tytuł zawodowy technika analityki medycznej

10

tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka medyczna

5

75e

młodszy asystent (w medycznym laboratorium diagnostycznym)

lekarz, o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

3

 

n) lp. 76-81 otrzymują brzmienie:

76

starszy specjalista neurologopeda, surdologopeda

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

7 lat pracy w zawodzie logopedy

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

77

specjalista neurologopeda, surdologopeda

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

5 lat pracy w zawodzie logopedy

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

78

młodszy specjalista neurologopeda, surdologopeda

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

-

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

79

starszy asystent logopedii

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

5

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii

rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii

80

młodszy asystent logopedii

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

5

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

81

logopeda

rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra

-

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra

ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra

rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii

rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii

 

o) lp. 100-105 otrzymują brzmienie:

100

starszy asystent elektroradiologii

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

7

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) elektroradiologia i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

101

asystent elektroradiologii

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

5

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) elektroradiologia i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

102

młodszy asystent elektroradiologii

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera

5

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) elektroradiologia i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera

103

elektroradiolog koordynujący i nadzorujący pracę innych elektroradiologów

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera

3 lata w podmiocie leczniczym

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) elektroradiologia i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog

rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektroradiolog

104

starszy elektroradiolog

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

3

105

elektroradiolog

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

-

 

p) lp. 111-117 otrzymują brzmienie:

111

starszy asystent protetyki słuchu

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie protetyka słuchu i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

7

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) protetyka słuchu i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

112

asystent protetyki słuchu

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie protetyka słuchu i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

5

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) protetyka słuchu i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

113

młodszy asystent protetyki słuchu

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie protetyka słuchu i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera

5

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) protetyka słuchu i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera

114

starszy protetyk słuchu

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

3

115

protetyk słuchu

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

-

116

starszy optometrysta

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

3

117

optometrysta

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

-

 

q) lp. 122-126 otrzymują brzmienie:

122

starszy asystent terapii zajęciowej

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie terapii zajęciowej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

7

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) terapia zajęciowa i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

123

asystent terapii zajęciowej

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie terapii zajęciowej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

5

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) terapia zajęciowa i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

124

młodszy asystent terapii zajęciowej

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie terapii zajęciowej i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera

5

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) terapia zajęciowa i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera

125

starszy terapeuta zajęciowy

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

3

126

terapeuta zajęciowy

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

-

 

r) lp. 134-137 otrzymują brzmienie:

134

starszy specjalista psychoterapii uzależnień

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami16), 17)

5

135

specjalista psychoterapii uzależnień

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami16), 17)

-

136

starszy instruktor terapii uzależnień

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

5

137

instruktor terapii uzależnień

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

-

 

s) lp. 147-153 otrzymują brzmienie:

147

starszy asystent higieny stomatologicznej

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie higieny dentystycznej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

7

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

148

asystent higieny stomatologicznej

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie higieny dentystycznej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

5

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera

149

młodszy asystent higieny stomatologicznej

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie higieny dentystycznej i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera

5

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera

150

starsza higienistka stomatologiczna

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

3

151

higienistka stomatologiczna

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

-

152

starsza asystentka stomatologiczna

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

3

153

asystentka stomatologiczna

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

-

 

t) lp. 156-165 otrzymują brzmienie:

156

starsza ortoptystka

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

3

157

ortoptystka

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

-

158

starszy technik masażysta

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

3

159

technik masażysta

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

-

160

starszy technik ortopeda

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

3

161

technik ortopeda

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

-

162

starszy opiekun medyczny

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

3

163

opiekun medyczny

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

-

164

starszy technik sterylizacji medycznej

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

3

165

technik sterylizacji medycznej

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)

-

 

u) lp. 187 i 188 otrzymują brzmienie:

187

starszy sanitariusz (noszowy), starsza salowa, starsza pomoc laboratoryjna, starsza pomoc apteczna, starszy gipsiarz

wykształcenie podstawowe i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

3

188

sanitariusz (noszowy), salowa, pomoc laboratoryjna, pomoc apteczna, gipsiarz

wykształcenie podstawowe i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

-

 

v) lp. 190 otrzymuje brzmienie:

190

koordynator (opieki onkologicznej lub kardiologicznej, lub POZ)

co najmniej średnie wykształcenie i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

-

 

x) dodaje się lp. 191-193 w brzmieniu:

191

histotechnik

wykształcenie średnie i ukończony kurs kwalifikacyjny dla histotechnika według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

-

192

histotechnolog

wykształcenie wyższe i ukończony kurs kwalifikacyjny dla histotechnologa według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

-

193

asystent balneologiczny

wykształcenie podstawowe i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy

-

 

2) w części II "Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni" po lp. 12 dodaje się lp. 12a w brzmieniu:

12a

starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami24)

-

 

3) objaśnienia otrzymują brzmienie:

"Objaśnienia:

1) Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik podmiotu leczniczego.

2) W dziedzinach medycyny, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapii lub innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

3) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 612 i 791).

4) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755, z późn. zm.).

5) W dziedzinach mikrobiologii, pielęgniarstwa epidemiologicznego, pielęgniarstwa operacyjnego, pielęgniarstwa chirurgicznego, mikrobiologii lekarskiej, higieny i epidemiologii lub higieny.

6) W dziedzinach mikrobiologii, pielęgniarstwa epidemiologicznego, pielęgniarstwa operacyjnego, pielęgniarstwa chirurgicznego lub mikrobiologii lekarskiej.

7) Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1295).

7a) Dotyczy tylko osób, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne, oraz kwalifikacji personelu (Dz. U. poz. 1188) posiadały kwalifikacje do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. poz. 408, z późn. zm.) i były zatrudnione w laboratorium - utraciło moc z dniem 5 września 2023 r.

8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1908) lub rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. poz. 640).

8a) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1730).

9) Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1185) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 2060).

10) Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 1).

11) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2025 r. poz. 608).

12) Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2026 r. poz. 584).

13) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. poz. 1166) - utraciło moc z dniem 1 października 2011 r.

14) Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026 oraz z 2026 r. poz. 187).

15) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2026 r. poz. 383).

16) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1771 oraz z 2025 r. poz. 877).

17) Posiadanie kwalifikacji instruktora terapii uzależnień, specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939), lub posiadanie kwalifikacji instruktora terapii uzależnień, specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 oraz z 2026 r. poz. 875).

18) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 896 oraz z 2021 r. poz. 2359) - utraciło moc z dniem 5 września 2023 r.

19) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141).

20) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 639 i 974).

21) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2025 r. poz. 532 oraz z 2026 r. poz. 815).

22) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.).

23) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 499, z późn. zm.).

24) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 oraz z 2004 r. poz. 2468).

25) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak (Dz. U. poz. 2295).

26) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393).

27) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

28) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1209).".

§ 2.

Pracownik zatrudniony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku:

1) młodszego asystenta zdrowia publicznego może być zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta - profilaktyka, jeżeli posiada co najmniej 5 lat stażu pracy, albo na stanowisku starszego profilaktyka, jeżeli posiada co najmniej 3 lata stażu pracy, albo na stanowisku profilaktyka,

2) asystenta zdrowia publicznego może być zatrudniony na stanowisku asystenta - profilaktyka, jeżeli posiada tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego albo co najmniej 5 lat stażu pracy, albo na stanowisku starszego profilaktyka, jeżeli posiada co najmniej 3 lata stażu pracy, albo na stanowisku profilaktyka,

3) starszego asystenta zdrowia publicznego może być zatrudniony na stanowisku starszego asystenta - profilaktyka, jeżeli posiada tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego, albo na stanowisku asystenta - profilaktyka

- albo na dotychczasowym stanowisku pracy.

§ 3.

Pracownik zatrudniony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą na stanowiskach zmienianych niniejszym rozporządzeniem nieposiadający wymaganych kwalifikacji może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym, jeżeli był zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-22
  • Data wejścia w życie: 2026-08-06
  • Data obowiązywania: 2026-08-06
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