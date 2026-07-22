§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1515) w załączniku do rozporządzenia:

1) w części I "Pracownicy działalności podstawowej":

a) lp. 1-5 otrzymują brzmienie:

1 zastępca kierownika do spraw lecznictwa podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty lub tytuł magistra na kierunku uprawniającym do wykonywania zawodu medycznego1) 5 2 zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego, naczelna pielęgniarka tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia 3 3 zastępca kierownika do spraw położnictwa podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego z oddziałem ginekologiczno-położniczym, naczelna położna tytuł zawodowy magistra położnictwa i studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia 3 4 kierownik komórki organizacyjnej zakładu leczniczego, zastępca kierownika komórki organizacyjnej zakładu leczniczego tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty lub tytuł magistra na kierunku uprawniającym do wykonywania zawodu medycznego 3 5 kierownik zespołu elektroradiologów rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów w zakresie elektroradiologii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera 3 rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera ukończenie studiów na kierunku elektroradiologia lub na innym kierunku w specjalności elektroradiologia, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektroradiolog

b) lp. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

9 przełożona pielęgniarek, zastępca przełożonej pielęgniarek tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa 3 10 przełożona położnych, zastępca przełożonej położnych tytuł zawodowy magistra położnictwa 3

c) lp. 12-16 otrzymują brzmienie:

12 specjalista do spraw epidemiologii tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub epidemiologii, lub higieny i epidemiologii 3 lata w podmiocie leczniczym 13 kierownik centralnej sterylizatorni wyższe wykształcenie medyczne, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie5) - wyższe wykształcenie medyczne, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia 3 wykształcenie wyższe, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia 5 14 zastępca kierownika centralnej sterylizatorni wyższe wykształcenie medyczne, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie6) - wyższe wykształcenie medyczne, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia 3 wykształcenie wyższe, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia 5 rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik sterylizacji medycznej albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik sterylizacji medycznej lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik sterylizacji medycznej i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia 6 15 kierownik laboratorium kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami7) 7 16 zastępca kierownika laboratorium spełnia wymagania określone dla kierownika laboratorium -

d) po lp. 16 dodaje się lp. 16a w brzmieniu:

16a kierownik pracowni prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie specjalizacji, zgodnie z profilem pracowni 7 prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacja II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii, diagnostyki laboratoryjnej lub mikrobiologii i serologii lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej lub diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z profilem pracowni

e) lp. 23-25 otrzymują brzmienie:

23 starszy asystent - profilaktyk tytuł zawodowy magistra i tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego 5 24 asystent - profilaktyk rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie zdrowia publicznego i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 5 rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) zdrowie publiczne i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera tytuł zawodowy magistra i tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego - 25 młodszy asystent - profilaktyk rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie zdrowia publicznego i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera 5 rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) zdrowie publiczne i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera

f) po lp. 25 dodaje się lp. 25a-25d w brzmieniu:

25a starszy profilaktyk kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) 3 25b profilaktyk kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) - 25c starszy podiatra kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) 3 25d podiatra kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) -

g) po lp. 35 dodaje się lp. 35a w brzmieniu:

35a fizyk medyczny w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami10) -

h) lp. 36 i 37 otrzymują brzmienie:

36 pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 5 lat w podmiocie leczniczym 37 położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej tytuł zawodowy magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 5 lat w podmiocie leczniczym

i) lp. 41 i 42 otrzymują brzmienie:

41 pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek, zastępca pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek co najmniej tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa 3 lata w podmiocie leczniczym 42 położna koordynująca i nadzorująca pracę innych położnych, zastępca położnej koordynującej i nadzorującej pracę innych położnych co najmniej tytuł zawodowy licencjata położnictwa 3 lata w podmiocie leczniczym

j) lp. 56 i 57 otrzymują brzmienie:

56 starszy technik farmaceutyczny kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) 3 57 technik farmaceutyczny kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) -

k) lp. 63-70 otrzymują brzmienie:

63 starszy asystent dietetyki rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 7 rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) dietetyka i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 64 asystent dietetyki rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 5 rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) dietetyka i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 65 młodszy asystent dietetyki rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera 5 rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) dietetyka i uzyskanie tytułu licencjata albo inżyniera rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera 66 starszy dietetyk kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) 3 67 dietetyk kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) - 68 starszy asystent medycyny laboratoryjnej prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych 7 prawo wykonywania zawodu lekarza i specjalizacja II stopnia w dziedzinie mikrobiologii, diagnostyki laboratoryjnej lub mikrobiologii i serologii lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej 69 asystent medycyny laboratoryjnej prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych 5 prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacja I stopnia w dziedzinie analityki, diagnostyki laboratoryjnej lub mikrobiologii 70 młodszy asystent medycyny laboratoryjnej prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego 3

l) lp. 72-75 otrzymują brzmienie:

72 starszy technik analityki medycznej rozpoczęcie przed dniem 1 września 2005 r. i ukończenie liceum medycznego, technikum albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik analityki medycznej 3 tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka medyczna 2 73 technik analityki medycznej rozpoczęcie przed dniem 1 września 2005 r. i ukończenie liceum medycznego, technikum albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik analityki medycznej - tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka medyczna 74 starszy laborant medycyny laboratoryjnej7a) co najmniej wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe 5 75 laborant medycyny laboratoryjnej7a) co najmniej wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe -

m) po lp. 75 dodaje się lp. 75a-75e w brzmieniu:

75a starszy technolog laboratoryjny tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii lub mikrobiologii medycznej lub tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biotechnologii lub biotechnologii medycznej oraz tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii, toksykologii lub medycznej genetyki molekularnej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 506) 7 75b technolog laboratoryjny tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii lub mikrobiologii medycznej lub tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biotechnologii lub biotechnologii medycznej oraz tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii, toksykologii lub medycznej genetyki molekularnej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia 5 75c młodszy technolog laboratoryjny tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii lub mikrobiologii medycznej lub tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biotechnologii lub biotechnologii medycznej - 75d kierownik zespołu techników analityki medycznej prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego 2 tytuł zawodowy technika analityki medycznej 10 tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka medyczna 5 75e młodszy asystent (w medycznym laboratorium diagnostycznym) lekarz, o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej 3

n) lp. 76-81 otrzymują brzmienie:

76 starszy specjalista neurologopeda, surdologopeda rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii 7 lat pracy w zawodzie logopedy rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii 77 specjalista neurologopeda, surdologopeda rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii 5 lat pracy w zawodzie logopedy rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii 78 młodszy specjalista neurologopeda, surdologopeda rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii - rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii 79 starszy asystent logopedii rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra 5 rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii 80 młodszy asystent logopedii rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata 5 rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata 81 logopeda rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra - rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii

o) lp. 100-105 otrzymują brzmienie:

100 starszy asystent elektroradiologii rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 7 rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) elektroradiologia i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 101 asystent elektroradiologii rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 5 rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) elektroradiologia i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 102 młodszy asystent elektroradiologii rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera 5 rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) elektroradiologia i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera 103 elektroradiolog koordynujący i nadzorujący pracę innych elektroradiologów rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera 3 lata w podmiocie leczniczym rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) elektroradiologia i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektroradiolog 104 starszy elektroradiolog kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) 3 105 elektroradiolog kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) -

p) lp. 111-117 otrzymują brzmienie:

111 starszy asystent protetyki słuchu rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie protetyka słuchu i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 7 rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) protetyka słuchu i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 112 asystent protetyki słuchu rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie protetyka słuchu i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 5 rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) protetyka słuchu i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 113 młodszy asystent protetyki słuchu rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie protetyka słuchu i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera 5 rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) protetyka słuchu i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera 114 starszy protetyk słuchu kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) 3 115 protetyk słuchu kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) - 116 starszy optometrysta kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) 3 117 optometrysta kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) -

q) lp. 122-126 otrzymują brzmienie:

122 starszy asystent terapii zajęciowej rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie terapii zajęciowej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 7 rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) terapia zajęciowa i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 123 asystent terapii zajęciowej rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie terapii zajęciowej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 5 rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) terapia zajęciowa i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 124 młodszy asystent terapii zajęciowej rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie terapii zajęciowej i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera 5 rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) terapia zajęciowa i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera 125 starszy terapeuta zajęciowy kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) 3 126 terapeuta zajęciowy kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) -

r) lp. 134-137 otrzymują brzmienie:

134 starszy specjalista psychoterapii uzależnień kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami16), 17) 5 135 specjalista psychoterapii uzależnień kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami16), 17) - 136 starszy instruktor terapii uzależnień kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) 5 137 instruktor terapii uzależnień kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) -

s) lp. 147-153 otrzymują brzmienie:

147 starszy asystent higieny stomatologicznej rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie higieny dentystycznej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 7 rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 148 asystent higieny stomatologicznej rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie higieny dentystycznej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 5 rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera 149 młodszy asystent higieny stomatologicznej rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie higieny dentystycznej i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera 5 rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera 150 starsza higienistka stomatologiczna kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) 3 151 higienistka stomatologiczna kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) - 152 starsza asystentka stomatologiczna kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) 3 153 asystentka stomatologiczna kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) -

t) lp. 156-165 otrzymują brzmienie:

156 starsza ortoptystka kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) 3 157 ortoptystka kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) - 158 starszy technik masażysta kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) 3 159 technik masażysta kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) - 160 starszy technik ortopeda kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) 3 161 technik ortopeda kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) - 162 starszy opiekun medyczny kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) 3 163 opiekun medyczny kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) - 164 starszy technik sterylizacji medycznej kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) 3 165 technik sterylizacji medycznej kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a) -

u) lp. 187 i 188 otrzymują brzmienie:

187 starszy sanitariusz (noszowy), starsza salowa, starsza pomoc laboratoryjna, starsza pomoc apteczna, starszy gipsiarz wykształcenie podstawowe i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy 3 188 sanitariusz (noszowy), salowa, pomoc laboratoryjna, pomoc apteczna, gipsiarz wykształcenie podstawowe i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy -

v) lp. 190 otrzymuje brzmienie:

190 koordynator (opieki onkologicznej lub kardiologicznej, lub POZ) co najmniej średnie wykształcenie i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy -

x) dodaje się lp. 191-193 w brzmieniu:

191 histotechnik wykształcenie średnie i ukończony kurs kwalifikacyjny dla histotechnika według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia - 192 histotechnolog wykształcenie wyższe i ukończony kurs kwalifikacyjny dla histotechnologa według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia - 193 asystent balneologiczny wykształcenie podstawowe i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy -

2) w części II "Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni" po lp. 12 dodaje się lp. 12a w brzmieniu:

12a starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami24) -

3) objaśnienia otrzymują brzmienie:

"Objaśnienia:

1) Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik podmiotu leczniczego.

2) W dziedzinach medycyny, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapii lub innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

3) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 612 i 791).

4) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755, z późn. zm.).

5) W dziedzinach mikrobiologii, pielęgniarstwa epidemiologicznego, pielęgniarstwa operacyjnego, pielęgniarstwa chirurgicznego, mikrobiologii lekarskiej, higieny i epidemiologii lub higieny.

6) W dziedzinach mikrobiologii, pielęgniarstwa epidemiologicznego, pielęgniarstwa operacyjnego, pielęgniarstwa chirurgicznego lub mikrobiologii lekarskiej.

7) Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1295).

7a) Dotyczy tylko osób, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne, oraz kwalifikacji personelu (Dz. U. poz. 1188) posiadały kwalifikacje do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. poz. 408, z późn. zm.) i były zatrudnione w laboratorium - utraciło moc z dniem 5 września 2023 r.

8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1908) lub rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. poz. 640).

8a) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1730).

9) Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1185) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 2060).

10) Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 1).

11) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2025 r. poz. 608).

12) Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2026 r. poz. 584).

13) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. poz. 1166) - utraciło moc z dniem 1 października 2011 r.

14) Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026 oraz z 2026 r. poz. 187).

15) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2026 r. poz. 383).

16) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1771 oraz z 2025 r. poz. 877).

17) Posiadanie kwalifikacji instruktora terapii uzależnień, specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939), lub posiadanie kwalifikacji instruktora terapii uzależnień, specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 oraz z 2026 r. poz. 875).

18) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 896 oraz z 2021 r. poz. 2359) - utraciło moc z dniem 5 września 2023 r.

19) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141).

20) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 639 i 974).

21) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2025 r. poz. 532 oraz z 2026 r. poz. 815).

22) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.).

23) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 499, z późn. zm.).

24) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 oraz z 2004 r. poz. 2468).

25) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak (Dz. U. poz. 2295).

26) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393).

27) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

28) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1209).".