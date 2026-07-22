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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 983
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 14 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156 i 972) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w części I "Pracownicy działalności podstawowej":
a) lp. 1-5 otrzymują brzmienie:
|
1
|
zastępca kierownika do spraw lecznictwa podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego
|
tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty lub tytuł magistra na kierunku uprawniającym do wykonywania zawodu medycznego1)
|
5
|
2
|
zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego, naczelna pielęgniarka
|
tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia
|
3
|
3
|
zastępca kierownika do spraw położnictwa podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego z oddziałem ginekologiczno-położniczym, naczelna położna
|
tytuł zawodowy magistra położnictwa i studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia
|
3
|
4
|
kierownik komórki organizacyjnej zakładu leczniczego, zastępca kierownika komórki organizacyjnej zakładu leczniczego
|
tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty lub tytuł magistra na kierunku uprawniającym do wykonywania zawodu medycznego
|
3
|
5
|
kierownik zespołu elektroradiologów
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. studiów w zakresie elektroradiologii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera
|
3
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera
|
ukończenie studiów na kierunku elektroradiologia lub na innym kierunku w specjalności elektroradiologia, obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera
|
rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektroradiolog
b) lp. 9 i 10 otrzymują brzmienie:
|
9
|
przełożona pielęgniarek, zastępca przełożonej pielęgniarek
|
tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
|
3
|
10
|
przełożona położnych, zastępca przełożonej położnych
|
tytuł zawodowy magistra położnictwa
|
3
c) lp. 12-16 otrzymują brzmienie:
|
12
|
specjalista do spraw epidemiologii
|
tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub epidemiologii, lub higieny i epidemiologii
|
3 lata w podmiocie leczniczym
|
13
|
kierownik centralnej sterylizatorni
|
wyższe wykształcenie medyczne, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie5)
|
-
|
wyższe wykształcenie medyczne, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia
|
3
|
wykształcenie wyższe, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia
|
5
|
14
|
zastępca kierownika centralnej sterylizatorni
|
wyższe wykształcenie medyczne, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie6)
|
-
|
wyższe wykształcenie medyczne, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia
|
3
|
wykształcenie wyższe, ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia
|
5
|
rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik sterylizacji medycznej albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik sterylizacji medycznej lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik sterylizacji medycznej i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia
|
6
|
15
|
kierownik laboratorium
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami7)
|
7
|
16
|
zastępca kierownika laboratorium
|
spełnia wymagania określone dla kierownika laboratorium
|
-
d) po lp. 16 dodaje się lp. 16a w brzmieniu:
|
16a
|
kierownik pracowni
|
prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie specjalizacji, zgodnie z profilem pracowni
|
7
|
prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacja II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii, diagnostyki laboratoryjnej lub mikrobiologii i serologii lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej lub diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z profilem pracowni
e) lp. 23-25 otrzymują brzmienie:
|
23
|
starszy asystent - profilaktyk
|
tytuł zawodowy magistra i tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego
|
5
|
24
|
asystent - profilaktyk
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie zdrowia publicznego i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
5
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) zdrowie publiczne i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
|
tytuł zawodowy magistra i tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego
|
-
|
25
|
młodszy asystent - profilaktyk
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie zdrowia publicznego i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera
|
5
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) zdrowie publiczne i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera
f) po lp. 25 dodaje się lp. 25a-25d w brzmieniu:
|
25a
|
starszy profilaktyk
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
3
|
25b
|
profilaktyk
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
-
|
25c
|
starszy podiatra
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
3
|
25d
|
podiatra
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
-
g) po lp. 35 dodaje się lp. 35a w brzmieniu:
|
35a
|
fizyk medyczny w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami10)
|
-
h) lp. 36 i 37 otrzymują brzmienie:
|
36
|
pielęgniarka oddziałowa, zastępca pielęgniarki oddziałowej
|
tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
|
5 lat w podmiocie leczniczym
|
37
|
położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej
|
tytuł zawodowy magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
|
5 lat w podmiocie leczniczym
i) lp. 41 i 42 otrzymują brzmienie:
|
41
|
pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek, zastępca pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek
|
co najmniej tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa
|
3 lata w podmiocie leczniczym
|
42
|
położna koordynująca i nadzorująca pracę innych położnych, zastępca położnej koordynującej i nadzorującej pracę innych położnych
|
co najmniej tytuł zawodowy licencjata położnictwa
|
3 lata w podmiocie leczniczym
j) lp. 56 i 57 otrzymują brzmienie:
|
56
|
starszy technik farmaceutyczny
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
3
|
57
|
technik farmaceutyczny
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
-
k) lp. 63-70 otrzymują brzmienie:
|
63
|
starszy asystent dietetyki
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
7
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) dietetyka i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
64
|
asystent dietetyki
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
5
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) dietetyka i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
65
|
młodszy asystent dietetyki
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera
|
5
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) dietetyka i uzyskanie tytułu licencjata albo inżyniera
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera
|
66
|
starszy dietetyk
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
3
|
67
|
dietetyk
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
-
|
68
|
starszy asystent medycyny laboratoryjnej
|
prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych
|
7
|
prawo wykonywania zawodu lekarza i specjalizacja II stopnia w dziedzinie mikrobiologii, diagnostyki laboratoryjnej lub mikrobiologii i serologii lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
|
69
|
asystent medycyny laboratoryjnej
|
prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych
|
5
|
prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacja I stopnia w dziedzinie analityki, diagnostyki laboratoryjnej lub mikrobiologii
|
70
|
młodszy asystent medycyny laboratoryjnej
|
prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
|
3
l) lp. 72-75 otrzymują brzmienie:
|
72
|
starszy technik analityki medycznej
|
rozpoczęcie przed dniem 1 września 2005 r. i ukończenie liceum medycznego, technikum albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik analityki medycznej
|
3
|
tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka medyczna
|
2
|
73
|
technik analityki medycznej
|
rozpoczęcie przed dniem 1 września 2005 r. i ukończenie liceum medycznego, technikum albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik analityki medycznej
|
-
|
tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka medyczna
|
74
|
starszy laborant medycyny laboratoryjnej7a)
|
co najmniej wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe
|
5
|
75
|
laborant medycyny laboratoryjnej7a)
|
co najmniej wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe
|
-
m) po lp. 75 dodaje się lp. 75a-75e w brzmieniu:
|
75a
|
starszy technolog laboratoryjny
|
tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii lub mikrobiologii medycznej lub tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biotechnologii lub biotechnologii medycznej oraz tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii, toksykologii lub medycznej genetyki molekularnej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 506)
|
7
|
75b
|
technolog laboratoryjny
|
tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii lub mikrobiologii medycznej lub tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biotechnologii lub biotechnologii medycznej oraz tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii, toksykologii lub medycznej genetyki molekularnej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
|
5
|
75c
|
młodszy technolog laboratoryjny
|
tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii lub mikrobiologii medycznej lub tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biotechnologii lub biotechnologii medycznej
|
-
|
75d
|
kierownik zespołu techników analityki medycznej
|
prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
|
2
|
tytuł zawodowy technika analityki medycznej
|
10
|
tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka medyczna
|
5
|
75e
|
młodszy asystent (w medycznym laboratorium diagnostycznym)
|
lekarz, o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej
|
3
n) lp. 76-81 otrzymują brzmienie:
|
76
|
starszy specjalista neurologopeda, surdologopeda
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
|
7 lat pracy w zawodzie logopedy
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
|
ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
|
rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
|
rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
|
rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
|
77
|
specjalista neurologopeda, surdologopeda
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
|
5 lat pracy w zawodzie logopedy
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
|
ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
|
rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
|
rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
|
rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
|
78
|
młodszy specjalista neurologopeda, surdologopeda
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
|
-
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
|
ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
|
rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
|
rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, oraz uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
|
rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii
|
79
|
starszy asystent logopedii
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra
|
5
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra
|
ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii
|
rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra
|
rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii
|
rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii
|
80
|
młodszy asystent logopedii
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata
|
5
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata
|
rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata
|
81
|
logopeda
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2019 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra
|
-
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie logopedii, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra
|
ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii
|
rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów na kierunku albo w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra
|
rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii
|
rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii
o) lp. 100-105 otrzymują brzmienie:
|
100
|
starszy asystent elektroradiologii
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
7
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) elektroradiologia i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
101
|
asystent elektroradiologii
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
5
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) elektroradiologia i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
102
|
młodszy asystent elektroradiologii
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera
|
5
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) elektroradiologia i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera
|
103
|
elektroradiolog koordynujący i nadzorujący pracę innych elektroradiologów
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera
|
3 lata w podmiocie leczniczym
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) elektroradiologia i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera
|
rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik elektroradiolog
|
rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektroradiolog
|
104
|
starszy elektroradiolog
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
3
|
105
|
elektroradiolog
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
-
p) lp. 111-117 otrzymują brzmienie:
|
111
|
starszy asystent protetyki słuchu
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie protetyka słuchu i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
7
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) protetyka słuchu i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
112
|
asystent protetyki słuchu
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie protetyka słuchu i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
5
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) protetyka słuchu i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
113
|
młodszy asystent protetyki słuchu
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie protetyka słuchu i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera
|
5
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) protetyka słuchu i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera
|
114
|
starszy protetyk słuchu
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
3
|
115
|
protetyk słuchu
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
-
|
116
|
starszy optometrysta
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
3
|
117
|
optometrysta
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
-
q) lp. 122-126 otrzymują brzmienie:
|
122
|
starszy asystent terapii zajęciowej
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie terapii zajęciowej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
7
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) terapia zajęciowa i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
123
|
asystent terapii zajęciowej
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie terapii zajęciowej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
5
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) terapia zajęciowa i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
124
|
młodszy asystent terapii zajęciowej
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie terapii zajęciowej i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera
|
5
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) terapia zajęciowa i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera
|
125
|
starszy terapeuta zajęciowy
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
3
|
126
|
terapeuta zajęciowy
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
-
r) lp. 134-137 otrzymują brzmienie:
|
134
|
starszy specjalista psychoterapii uzależnień
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami16), 17)
|
5
|
135
|
specjalista psychoterapii uzależnień
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami16), 17)
|
-
|
136
|
starszy instruktor terapii uzależnień
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
5
|
137
|
instruktor terapii uzależnień
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
-
s) lp. 147-153 otrzymują brzmienie:
|
147
|
starszy asystent higieny stomatologicznej
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie higieny dentystycznej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
7
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
148
|
asystent higieny stomatologicznej
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie higieny dentystycznej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
5
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera
|
149
|
młodszy asystent higieny stomatologicznej
|
rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie higieny dentystycznej i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera
|
5
|
rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera
|
150
|
starsza higienistka stomatologiczna
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
3
|
151
|
higienistka stomatologiczna
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
-
|
152
|
starsza asystentka stomatologiczna
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
3
|
153
|
asystentka stomatologiczna
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
-
t) lp. 156-165 otrzymują brzmienie:
|
156
|
starsza ortoptystka
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
3
|
157
|
ortoptystka
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
-
|
158
|
starszy technik masażysta
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
3
|
159
|
technik masażysta
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
-
|
160
|
starszy technik ortopeda
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
3
|
161
|
technik ortopeda
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
-
|
162
|
starszy opiekun medyczny
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
3
|
163
|
opiekun medyczny
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
-
|
164
|
starszy technik sterylizacji medycznej
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
3
|
165
|
technik sterylizacji medycznej
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami8a)
|
-
u) lp. 187 i 188 otrzymują brzmienie:
|
187
|
starszy sanitariusz (noszowy), starsza salowa, starsza pomoc laboratoryjna, starsza pomoc apteczna, starszy gipsiarz
|
wykształcenie podstawowe i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy
|
3
|
188
|
sanitariusz (noszowy), salowa, pomoc laboratoryjna, pomoc apteczna, gipsiarz
|
wykształcenie podstawowe i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy
|
-
v) lp. 190 otrzymuje brzmienie:
|
190
|
koordynator (opieki onkologicznej lub kardiologicznej, lub POZ)
|
co najmniej średnie wykształcenie i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy
|
-
x) dodaje się lp. 191-193 w brzmieniu:
|
191
|
histotechnik
|
wykształcenie średnie i ukończony kurs kwalifikacyjny dla histotechnika według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia
|
-
|
192
|
histotechnolog
|
wykształcenie wyższe i ukończony kurs kwalifikacyjny dla histotechnologa według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia
|
-
|
193
|
asystent balneologiczny
|
wykształcenie podstawowe i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy
|
-
2) w części II "Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni" po lp. 12 dodaje się lp. 12a w brzmieniu:
|
12a
|
starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
|
kwalifikacje uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami24)
|
-
3) objaśnienia otrzymują brzmienie:
"Objaśnienia:
1) Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik podmiotu leczniczego.
2) W dziedzinach medycyny, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapii lub innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
3) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 612 i 791).
4) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755, z późn. zm.).
5) W dziedzinach mikrobiologii, pielęgniarstwa epidemiologicznego, pielęgniarstwa operacyjnego, pielęgniarstwa chirurgicznego, mikrobiologii lekarskiej, higieny i epidemiologii lub higieny.
6) W dziedzinach mikrobiologii, pielęgniarstwa epidemiologicznego, pielęgniarstwa operacyjnego, pielęgniarstwa chirurgicznego lub mikrobiologii lekarskiej.
7) Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1295).
7a) Dotyczy tylko osób, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne, oraz kwalifikacji personelu (Dz. U. poz. 1188) posiadały kwalifikacje do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. poz. 408, z późn. zm.) i były zatrudnione w laboratorium - utraciło moc z dniem 5 września 2023 r.
8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1908) lub rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. poz. 640).
8a) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1730).
9) Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1185) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 2060).
10) Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 1).
11) Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2025 r. poz. 608).
12) Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2026 r. poz. 584).
13) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. poz. 1166) - utraciło moc z dniem 1 października 2011 r.
14) Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026 oraz z 2026 r. poz. 187).
15) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2026 r. poz. 383).
16) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1771 oraz z 2025 r. poz. 877).
17) Posiadanie kwalifikacji instruktora terapii uzależnień, specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939), lub posiadanie kwalifikacji instruktora terapii uzależnień, specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 oraz z 2026 r. poz. 875).
18) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 896 oraz z 2021 r. poz. 2359) - utraciło moc z dniem 5 września 2023 r.
19) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141).
20) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 639 i 974).
21) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2025 r. poz. 532 oraz z 2026 r. poz. 815).
22) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.).
23) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 499, z późn. zm.).
24) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 oraz z 2004 r. poz. 2468).
25) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak (Dz. U. poz. 2295).
26) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393).
27) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
28) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1209).".
§ 2.
1) młodszego asystenta zdrowia publicznego może być zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta - profilaktyka, jeżeli posiada co najmniej 5 lat stażu pracy, albo na stanowisku starszego profilaktyka, jeżeli posiada co najmniej 3 lata stażu pracy, albo na stanowisku profilaktyka,
2) asystenta zdrowia publicznego może być zatrudniony na stanowisku asystenta - profilaktyka, jeżeli posiada tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego albo co najmniej 5 lat stażu pracy, albo na stanowisku starszego profilaktyka, jeżeli posiada co najmniej 3 lata stażu pracy, albo na stanowisku profilaktyka,
3) starszego asystenta zdrowia publicznego może być zatrudniony na stanowisku starszego asystenta - profilaktyka, jeżeli posiada tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego, albo na stanowisku asystenta - profilaktyka
- albo na dotychczasowym stanowisku pracy.
§ 3.
§ 4.
Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-07-22
- Data wejścia w życie: 2026-08-06
- Data obowiązywania: 2026-08-06
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