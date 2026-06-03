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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 732
KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 2 czerwca 2026 r.
w sprawie określenia terminu oraz zakresu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie w centralnej ewidencji kierowców danych o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach oraz o wysokości i uiszczeniu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego
- Data ogłoszenia: 2026-06-03
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Dziennik Ustaw
KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie określenia terminu oraz zakresu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie w centralnej ewidencji kierowców danych o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach oraz o wysokości i uiszczeniu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne
OBWIESZCZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
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