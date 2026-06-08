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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 737
USTAWA
z dnia 15 maja 2026 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 737
OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 738
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USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 739
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 736
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 735
USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 734
KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie określenia terminu oraz zakresu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie w centralnej ewidencji kierowców danych o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach oraz o wysokości i uiszczeniu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 732
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 730
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 727
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 726
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 725
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 września 2019 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 728
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 729
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 721
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 724
USTAWA z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 722
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 719