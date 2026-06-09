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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 745
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 28 maja 2026 r.
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Agencji Wywiadu, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-06-09
- Data wejścia w życie: 2026-06-24
- Data obowiązywania: 2026-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 744
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Agencji Wywiadu, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 745
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 746
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 749
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 748
OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 738
KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w zakresie okresu próbnego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 743
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 742
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 740
USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 737
USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 739
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 747
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 736
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 735
USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 734
KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie określenia terminu oraz zakresu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie w centralnej ewidencji kierowców danych o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach oraz o wysokości i uiszczeniu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 732
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 730