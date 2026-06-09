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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 747
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 2 czerwca 2026 r.
w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
- Data ogłoszenia: 2026-06-09
- Data wejścia w życie: 2026-06-24
- Data obowiązywania: 2026-06-24
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
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