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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 747

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 2 czerwca 2026 r.

w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-09
  • Data wejścia w życie: 2026-06-24
  • Data obowiązywania: 2026-06-24
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Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 746

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 749

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 748

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 747

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USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 741

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 738

KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w zakresie okresu próbnego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 743

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 742

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 740

USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 737

USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 739

USTAWA z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 733

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 736

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 735

USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 734

KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie określenia terminu oraz zakresu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie w centralnej ewidencji kierowców danych o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach oraz o wysokości i uiszczeniu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 732

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 730

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 727

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 726

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 725

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