§ 2.

Wysokość opłaty wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest równa 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, obowiązującego w dniu:

1) ogłoszenia informacji o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu na doradcę podatkowego, zwanego dalej „egzaminem” - za złożenie wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy,

2) składania wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy - za złożenie tego wniosku

- po jej zaokrągleniu w dół do pełnego złotego.