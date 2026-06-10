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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 750
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie wysokości opłat dotyczących egzaminu na doradcę podatkowego
Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117, z 2025 r. poz. 1882 oraz z 2026 r. poz. 176) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) opłaty wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, zwanej dalej „ustawą”;
2) opłat egzaminacyjnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy.
§ 2.
1) ogłoszenia informacji o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu na doradcę podatkowego, zwanego dalej „egzaminem” - za złożenie wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy,
2) składania wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy - za złożenie tego wniosku
- po jej zaokrągleniu w dół do pełnego złotego.
§ 3.
1) pisemną egzaminu - jest równa 25 % minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu składania wniosku o wyznaczenie terminu tej części egzaminu,
2) ustną egzaminu - jest równa 35 % minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu składania wniosku o wyznaczenie terminu tej części egzaminu
- po jej zaokrągleniu w dół do pełnego złotego.
§ 4.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego (Dz. U. poz. 416), które traci moc z dniem 1 lipca 2026 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 1882).
- Data ogłoszenia: 2026-06-10
- Data wejścia w życie: 2026-07-01
- Data obowiązywania: 2026-07-01
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 3 czerwca 2026 r. w sprawie wysokości opłat dotyczących egzaminu na doradcę podatkowego
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