REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 794
USTAWA
z dnia 30 kwietnia 2026 r.
o zmianie ustawy o kuratorach sądowych
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
REKLAMA
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 794
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 793
REKLAMA
USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 791
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 790
REKLAMA
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 788
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 782
USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 783
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 785
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 776
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 774
USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 777
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 781
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 786
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 784
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 780
USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 779
USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 775
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 772