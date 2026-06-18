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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 800

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 16 czerwca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w warunkach określonych w art. 252a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 252a ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1079 i 1794 oraz z 2026 r. poz. 203) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w warunkach określonych w art. 252a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1247 i 2814, z 2024 r. poz. 873 i 1923 oraz z 2025 r. poz. 813 i 1827) w § 3 wyrazy „30 czerwca 2026 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2026 r.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2026 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Duszczyk

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-18
  • Data wejścia w życie: 2026-07-01
  • Data obowiązywania: 2026-07-01
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