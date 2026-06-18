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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 801
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 czerwca 2026 r.
w sprawie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa
Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 373) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 801)
WYKAZ SPÓŁEK O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI PAŃSTWA
|
Lp.
|
FIRMA SPÓŁKI
|
NUMER KRS
|
1
|
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
0000037957
|
2
|
Centralny Port Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
|
0000759991
|
3
|
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
|
0000012483
|
4
|
EXATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
0000044577
|
5
|
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
0000082312
|
6
|
GRUPA AZOTY Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
|
0000075450
|
7
|
Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
|
0000072093
|
8
|
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
|
0000023302
|
9
|
Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
|
0000084678
|
10
|
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
0000081582
|
11
|
ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
|
0000028860
|
12
|
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
|
0000059307
|
13
|
PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
0000037568
|
14
|
„Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
|
0000334972
|
15
|
Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie
|
0000067663
|
16
|
Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
|
0000709363
|
17
|
Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
0000717327
|
18
|
Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu
|
0000489456
|
19
|
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
0000062594
|
20
|
Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
0000466256
|
21
|
Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
0000383595
|
22
|
Polski Holding Obronny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
|
0000027151
|
23
|
Polskie Elektrownie Jądrowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
|
0000347416
|
24
|
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
0000019193
|
25
|
Polskie Linie Lotnicze „LOT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
0000056844
|
26
|
Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
0001025154
|
27
|
Polskie Radio - Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie
|
0000017753
|
28
|
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
0000026438
|
29
|
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
|
0000009831
|
30
|
TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
|
0000271562
|
31
|
„Telewizja Polska” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie
|
0000100679
|
32
|
Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
|
0000007411
|
33
|
WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
|
0000095342
- Data ogłoszenia: 2026-06-18
- Data wejścia w życie: 2026-06-26
- Data obowiązywania: 2026-06-26
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