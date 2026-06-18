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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 801

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 czerwca 2026 r.

w sprawie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 373) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. poz. 1782).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [WYKAZ SPÓŁEK O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI PAŃSTWA]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 801)

WYKAZ SPÓŁEK O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI PAŃSTWA

Lp.

FIRMA SPÓŁKI

NUMER KRS

1

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000037957

2

Centralny Port Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

0000759991

3

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

0000012483

4

EXATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000044577

5

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000082312

6

GRUPA AZOTY Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

0000075450

7

Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

0000072093

8

KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

0000023302

9

Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

0000084678

10

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000081582

11

ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

0000028860

12

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

0000059307

13

PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000037568

14

„Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

0000334972

15

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie

0000067663

16

Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

0000709363

17

Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000717327

18

Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu

0000489456

19

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000062594

20

Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000466256

21

Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000383595

22

Polski Holding Obronny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

0000027151

23

Polskie Elektrownie Jądrowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

0000347416

24

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000019193

25

Polskie Linie Lotnicze „LOT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000056844

26

Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0001025154

27

Polskie Radio - Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie

0000017753

28

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000026438

29

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000009831

30

TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

0000271562

31

„Telewizja Polska” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie

0000100679

32

Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

0000007411

33

WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

0000095342
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-18
  • Data wejścia w życie: 2026-06-26
  • Data obowiązywania: 2026-06-26
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