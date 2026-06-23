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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 828
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 19 czerwca 2026 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 4 i ust. 9 oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2023 r. poz. 301 oraz z 2025 r. poz. 1709) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
- Data ogłoszenia: 2026-06-23
- Data wejścia w życie: 2026-06-24
- Data obowiązywania: 2026-06-24
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 czerwca 2026 r. w sprawie pozwoleń i dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
OBWIESZCZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
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USTAWA z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 19 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów
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