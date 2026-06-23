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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 829
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI 1)
z dnia 17 czerwca 2026 r.
w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego
Na podstawie art. 26 pkt 1-5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117, z 2025 r. poz. 1882 oraz z 2026 r. poz. 176) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1) termin i sposób składania wniosków, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz tryb postępowania z tymi wnioskami;
2) termin i sposób wnoszenia opłaty wstępnej;
3) termin i sposób wnoszenia opłat egzaminacyjnych oraz tryb i sposób dokonywania ich zwrotu;
4) sposób organizowania i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego, zwanego dalej „egzaminem”, w tym czas trwania egzaminu oraz szczegółowy tryb i sposób wyznaczania składów egzaminacyjnych, sposób dokonywania oceny egzaminu i jej weryfikacji, wyznaczania terminów części pisemnej i ustnej egzaminu oraz przygotowywania zestawów pytań i zadań egzaminacyjnych;
5) szczegółowe zadania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego, zwanej dalej „Komisją Egzaminacyjną”, przewodniczącego i sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, przewodniczących i sekretarzy składów egzaminacyjnych oraz regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej.
Rozdział 2
Szczegółowe zadania i regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej
§ 2.
2. Komisja Egzaminacyjna w ramach zespołów, o których mowa w art. 22 ust. 12 pkt 2 ustawy, przygotowuje:
1) wzorce odpowiedzi na pytania testowe w części pisemnej egzaminu,
2) wytyczne do oceny:
a) rozwiązania zadań, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2,
b) odpowiedzi na pytania w części ustnej egzaminu
- dla opracowanych pytań i zadań egzaminacyjnych.
§ 3.
2. Posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513), które umożliwiają przekazywanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa informacji, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego.
§ 4.
§ 5.
2. W trybie obiegowym Komisja Egzaminacyjna podejmuje uchwały w formie pisemnej bezwzględną większością głosów. Uchwały Komisji Egzaminacyjnej podjęte w trybie obiegowym są ważne, jeżeli w wyznaczonym terminie, niekrót-szym niż 2 dni, głosy oddała co najmniej połowa jej członków.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.
4. Uchwały podpisuje przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.
Rozdział 3
Szczegółowe zadania przewodniczącego i sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, przewodniczących oraz sekretarzy składów egzaminacyjnych
§ 6.
1) pkt 1 ustawy należy:
a) organizowanie i koordynowanie prac Komisji Egzaminacyjnej,
b) zapewnianie wykonania uchwał Komisji Egzaminacyjnej,
c) wyznaczanie członków Komisji Egzaminacyjnej do realizacji jej bieżących prac, w tym przygotowania do publikacji wykazu, o którym mowa w art. 22 ust. 12 pkt 1 ustawy, oraz przykładowych pytań i zadań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami, o których mowa w art. 22 ust. 12 pkt 3 ustawy;
2) pkt 4 ustawy należy:
a) informowanie kandydatów na doradców podatkowych, zwanych dalej „kandydatami”, o dopuszczeniu do egzaminu,
b) informowanie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków, o których mowa w art. 21 ust. 1 lub 1f i art. 24 ust. 6 ustawy,
c) udzielanie kandydatom wyjaśnień w sprawach należących do właściwości Komisji Egzaminacyjnej,
d) podpisywanie zaświadczeń potwierdzających złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.
§ 7.
1) ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu;
2) informowanie kandydatów o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 13 ust. 1, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 oraz § 16 ust. 1;
3) sporządzanie listy kandydatów zakwalifikowanych na wyznaczony termin egzaminu zawierającej imiona i nazwiska kandydatów;
4) informowanie kandydatów, niepóźniej niż 7 dni przed dniem egzaminu, o terminie i miejscu przeprowadzenia części pisemnej lub ustnej egzaminu;
5) ogłaszanie wyników części pisemnej egzaminu zgodnie z § 36;
6) rozpatrywanie wniosków, o których mowa w art. 25 ust. 5 ustawy;
7) rozpatrywanie wniosków o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej oraz wyznaczanie członka Komisji Egzaminacyjnej, który ma być obecny podczas tego wglądu;
8) rozpatrywanie wniosków przewodniczącego składu egzaminacyjnego o wypłatę wynagrodzeń dla członków składu egzaminacyjnego za przeprowadzenie egzaminu;
9) sporządzanie wniosków o wypłatę członkom Komisji Egzaminacyjnej wynagrodzenia za:
a) udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnej,
b) przygotowanie w ramach pracy w zespole, o którym mowa w art. 22 ust. 12 pkt 2 ustawy, pytań i zadań egzaminacyjnych,
c) dokonanie ponownej oceny pracy egzaminacyjnej,
d) udział w pracach zespołów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy;
10) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zwrotu opłaty egzaminacyjnej;
11) ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji, o której mowa w art. 24b ust. 11 ustawy.
§ 8.
1) przekazywanie informacji, o których mowa w § 29 ust. 3;
2) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem egzaminu;
3) informowanie kandydata o wyniku części ustnej egzaminu;
4) dokonywanie ponownej oceny pracy egzaminacyjnej i sporządzanie uzasadnienia tej oceny albo informowanie kandydata o pozostawieniu bez rozpatrzenia jego wniosku, o którym mowa w § 38 ust. 1;
5) sporządzanie wniosków o wypłatę członkom składu egzaminacyjnego wynagrodzeń za przeprowadzenie egzaminu.
§ 9.
Rozdział 4
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu i wyznaczenie terminu egzaminu oraz tryb postępowania z tymi wnioskami
§ 10.
2. W przypadku powzięcia przez Komisję Egzaminacyjną wątpliwości co do zgodności z oryginałem dokumentów załączonych do wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, lub złożonego wraz z tym wnioskiem wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 1f ustawy, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wzywa osobę ubiegającą się o dopuszczenie do egzaminu do przedstawienia do wglądu oryginałów tych dokumentów.
3. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1f ustawy, nie zawiera wymaganych danych lub załączników, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wzywa osobę ubiegającą się o dopuszczenie do egzaminu do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
4. Wniosek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1f ustawy, złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, albo nieuzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 3, pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 11.
2. Do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy, przepisy § 10 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
3. Wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy, złożony po terminie określonym w ust. 1 albo art. 24 ust. 6 ustawy oraz wniosek nieuzupełniony w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 3, pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 12.
1) terminu części pisemnej egzaminu zgodnie z § 20 ust. 3 - w przypadku kandydatów, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;
2) terminu części ustnej egzaminu zgodnie z § 21 ust. 2 - w przypadku kandydatów, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy.
§ 13.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej za część pisemną egzaminu;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
3. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera wymaganych załączników, sekretarz Komisji Egzaminacyjnej wzywa kandydata, który złożył ten wniosek, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepis § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§ 14.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej za część ustną egzaminu;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepis § 13 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, złożony po terminie określonym w ust. 1 albo art. 24 ust. 4 ustawy oraz wniosek, którego nie uzupełniono w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 3, pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 15.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej za część ustną egzaminu;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepis § 13 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, złożony po terminie określonym w § 14 ust. 1 albo art. 24 ust. 4 albo 6 ustawy oraz wniosek, którego nie uzupełniono w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 3, pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 16.
1) zwrot opłaty egzaminacyjnej w przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy, i ponownie ubiega się o wyznaczenie terminu części egzaminu, za którą opłata egzaminacyjna została zwrócona, albo
2) zwrot połowy opłaty egzaminacyjnej w przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy, i który ponownie ubiega się o wyznaczenie terminu części egzaminu, za którą połowa opłaty egzaminacyjnej została zwrócona
- składa w e-Doradcy w terminach określonych odpowiednio w § 10 ust. 1 albo § 14 ust. 1 wniosek o wyznaczenie odpowiednio terminu części pisemnej albo ustnej egzaminu, jeżeli cykl egzaminacyjny, o którym mowa w art. 24a ust. 1 albo 2 ustawy, nie zakończył się.
2. W przypadku wniosku o wyznaczenie terminu części pisemnej egzaminu przepisy § 10 ust. 4 oraz § 13 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku wniosku o wyznaczenie terminu części ustnej egzaminu przepisy § 13 ust. 3, § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§ 17.
Rozdział 5
Opłata wstępna i opłaty egzaminacyjne
§ 18.
2. W tytule opłaty kandydat wskazuje swoje imię i nazwisko, rodzaj opłaty oraz część egzaminu, której opłata dotyczy, i miesiąc przeprowadzenia tej części egzaminu.
3. W przypadku gdy kwota uiszczona przy wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 albo art. 24 ust. 6 ustawy, jest niższa niż opłaty należne przy tym wniosku, wpłaconą kwotę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet opłaty wstępnej.
§ 19.
1) osobę, wobec której wydano decyzję o odmowie dopuszczenia do egzaminu, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania - w przypadku zwrotu, o którym mowa w art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy;
2) kandydata, którego egzamin nie doszedł do skutku z przyczyn nieleżących po jego stronie, w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego egzaminu - w przypadku zwrotu, o którym mowa w art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy.
2. Zwrot połowy opłaty egzaminacyjnej na wniosek, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy, złożony do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej w e-Doradcy następuje na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany w tym wniosku.
Rozdział 6
Sposób organizowania egzaminu
§ 20.
2. Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej ogłasza informację o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu, niepóźniej niż na 2 miesiące przed miesiącem przeprowadzenia tej części egzaminu.
3. Terminy części pisemnej egzaminu sekretarz Komisji Egzaminacyjnej wyznacza po upływie terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1.
§ 21.
2. Terminy części ustnej egzaminu sekretarz Komisji Egzaminacyjnej wyznacza po upływie terminu określonego w § 11 ust. 1 lub § 14 ust. 1.
§ 22.
2. W przypadku kandydatów, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 5 ustawy, oraz kandydatów, którym w miesiącu przeprowadzenia egzaminu upływa okres, o którym mowa odpowiednio w art. 24 ust. 4 albo 6 ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się.
§ 23.
§ 24.
§ 25.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, informacja o odwołaniu części pisemnej lub ustnej egzaminu jest ogłaszana przez sekretarza Komisji Egzaminacyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz jest przekazywana w e-Doradcy kandydatowi zakwalifikowanemu do części pisemnej lub ustnej egzaminu, o ile umożliwiają to szczególne okoliczności, z powodu których dana część egzaminu została odwołana.
§ 26.
§ 27.
2. Przed wyznaczeniem składu egzaminacyjnego przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ustala z członkami Komisji Egzaminacyjnej terminy egzaminów, w których mogą oni uczestniczyć.
3. Członek składu egzaminacyjnego, który nie może z ważnych przyczyn uczestniczyć w egzaminie, niezwłocznie zawiadamia o tym przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, który wyznacza w jego miejsce do składu egzaminacyjnego innego członka Komisji Egzaminacyjnej. Do wyznaczonego w ten sposób składu egzaminacyjnego przepisu ust. 1 nie stosuje się.
4. Członek Komisji Egzaminacyjnej wyłącza się z udziału w składzie egzaminacyjnym na czas przeprowadzania egzaminu wobec kandydata, z którym pozostaje w stosunku osobistym lub stosunku innego rodzaju, który mógłby wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności. Przepis ust. 3 stosuje się.
§ 28.
2. Zestawy pytań i zadań egzaminacyjnych przygotowane na dany dzień egzaminu lub na kolejne, bezpośrednio po sobie następujące dni egzaminów, nie mogą się powtarzać.
Rozdział 7
Sposób przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego
§ 29.
2. Przed wejściem na salę egzaminacyjną kandydat jest obowiązany okazać dowód osobisty, paszport lub dokument mObywatel w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019). Członek składu egzaminacyjnego potwierdza w e-Doradcy stawiennictwo kandydata na części pisemnej egzaminu.
3. Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu kandydaci są informowani o:
1) sposobie przeprowadzania egzaminu;
2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie egzaminu;
3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;
4) czasie rozpoczęcia i zakończenia egzaminu;
5) terminie ogłoszenia wyników egzaminu.
4. Część pisemną egzaminu przeprowadza się z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, który zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§ 30.
1) odpowiedzi na 60 pytań testowych obejmujących wszystkie dziedziny, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy;
2) rozwiązaniu zadań polegających na sporządzeniu:
a) wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu,
b) opinii podatkowej dla klienta.
2. Część pisemna egzaminu w przypadku osób, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 5 ustawy, z wyłączeniem biegłych rewidentów, polega na:
1) odpowiedzi na 60 pytań testowych obejmujących zakres tematyczny egzaminu ustalony zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy;
2) rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu opinii podatkowej dla klienta.
3. W przypadku biegłych rewidentów część pisemna egzaminu polega na:
1) odpowiedzi na 60 pytań testowych obejmujących zakres tematyczny egzaminu ustalony zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy;
2) rozwiązaniu zadań polegających na sporządzeniu:
a) wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu,
b) opinii podatkowej dla klienta.
4. Kandydat odpowiada na pytania i rozwiązuje zadania, o których mowa w ust. 1–3, na swoim koncie w e-Doradcy.
5. W trakcie części pisemnej egzaminu kandydat może korzystać wyłącznie z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy.
§ 31.
2. W przypadku osób, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 5 ustawy, z wyłączeniem biegłych rewidentów, część egzaminu polegająca na rozwiązywaniu zadania, o którym mowa w § 30 ust. 2 pkt 2, trwa 150 minut.
3. W przypadku biegłego rewidenta część egzaminu polegająca na rozwiązywaniu zadań, o których mowa w § 30 ust. 3 pkt 2, trwa 300 minut.
4. W przypadku kandydata będącego osobą niepełnosprawną, któremu wydłużono czas trwania egzaminu zgodnie z art. 21 ust. 1f ustawy:
1) część testowa egzaminu trwa 90 minut;
2) część egzaminu polegająca na rozwiązywaniu zadań, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 2, trwa 330 minut.
5. W przypadku osoby, o której mowa w art. 20 ust. 2 i 5 ustawy, będącej osobą niepełnosprawną, z wyłączeniem biegłego rewidenta, część egzaminu polegająca na rozwiązywaniu zadania, o którym mowa w § 30 ust. 2 pkt 2, trwa 170 minut.
6. W przypadku biegłego rewidenta będącego osobą niepełnosprawną część egzaminu polegająca na rozwiązywaniu zadań, o których mowa w § 30 ust. 3 pkt 2, trwa 330 minut.
§ 32.
2. Wykluczenie z części pisemnej egzaminu jest odnotowywane przez sekretarza składu egzaminacyjnego w protokole, o którym mowa w § 35 ust. 1, i jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z tej części egzaminu.
3. Kandydat wykluczony z części pisemnej egzaminu jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia sali egzaminacyjnej.
§ 33.
§ 34.
1) odpowiedź prawidłowa – dwa punkty;
2) odpowiedź nieprawidłowa – minus jeden punkt;
3) brak odpowiedzi – zero punktów.
2. Rozwiązanie każdego zadania jest oceniane w skali od 0 do 6 punktów. Oceny dokonuje się z uwzględnieniem wytycznych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a, biorąc pod uwagę w szczególności zachowanie wymogów formalnych, zastosowanie właściwych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez kandydata sposobu rozstrzygnięcia zagadnienia.
3. Do oceny rozwiązania każdego zadania sporządza się uzasadnienie odnoszące się w szczególności do spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 2.
4. Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej:
1) 80 % maksymalnej liczby punktów za odpowiedzi na pytania testowe oraz
2) 4 punktów za rozwiązanie każdego z zadań.
5. Na potrzeby oceny części pisemnej egzaminu w e-Doradcy prace egzaminacyjne są anonimizowane, a identyfikacja kandydata będącego autorem pracy egzaminacyjnej następuje po dokonaniu tej oceny.
6. Prace egzaminacyjne zawierające elementy, które pozwalają na identyfikację ich autora, nie podlegają ocenie i są traktowane na równi z pracami, których wynik był negatywny.
§ 35.
2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, podaje się imiona i nazwiska członków składu egzaminacyjnego oraz kandydatów zakwalifikowanych do egzaminu, a także informacje dotyczące części pisemnej egzaminu, w szczególności datę jej przeprowadzenia oraz czas jej rozpoczęcia i zakończenia.
§ 36.
§ 37.
2. Praca egzaminacyjna jest udostępniana do wglądu w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników, o których mowa w § 36, w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych w obecności jednego członka Komisji Egzaminacyjnej albo w inny sposób przyjęty przez Komisję Egzaminacyjną, uwzględniający możliwości organizacyjne i warunki techniczne pracy Komisji Egzaminacyjnej oraz konieczność zachowania indywidualnego charakteru tej czynności.
3. Czas udostępnienia pracy egzaminacyjnej do wglądu nie może przekraczać 45 minut.
§ 38.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, niezawierający uzasadnienia, o którym mowa w tym przepisie, pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Przewodniczący składu egzaminacyjnego dokonuje ponownej oceny pracy egzaminacyjnej oraz sporządza jej uzasadnienie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Informację o wyniku ponownej oceny pracy egzaminacyjnej wraz z jej uzasadnieniem udostępnia się kandydatowi na jego koncie w e-Doradcy.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym wynikających ze zdarzeń losowych, które uniemożliwiają przewodniczącemu składu egzaminacyjnego dokonanie ponownej oceny pracy egzaminacyjnej, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej może wyznaczyć do dokonania czynności określonych w ust. 2-4 innego członka Komisji Egzaminacyjnej.
§ 39.
2. Zestaw pytań zawiera pytania z dziedzin określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 i 12 ustawy.
3. Część ustna egzaminu trwa 40 minut, a w przypadku kandydata będącego osobą niepełnosprawną, któremu wydłużono czas trwania egzaminu zgodnie z art. 21 ust. 1f ustawy - 60 minut.
4. Do czasu trwania części ustnej egzaminu wlicza się czas przygotowania się kandydata do odpowiedzi po wylosowaniu zestawu pytań.
5. W trakcie części ustnej egzaminu kandydat może korzystać wyłącznie z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy.
6. Przepisy § 29 ust. 2-4 i § 32 stosuje się odpowiednio.
§ 40.
2. Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70 % maksymalnej liczby punktów.
3. Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane kandydatowi bezpośrednio po egzaminie i udostępniane na jego koncie w e-Doradcy.
4. Przepis § 35 stosuje się odpowiednio.
§ 41.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię, nazwisko i numer PESEL kandydata oraz datę złożenia przez niego egzaminu z wynikiem pozytywnym.
Rozdział 8
Przepis końcowy
§ 42.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1972 oraz z 2023 r. poz. 2607), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 1882).
- Data ogłoszenia: 2026-06-23
- Data wejścia w życie: 2026-07-01
- Data obowiązywania: 2026-07-01
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