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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 829

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI 1)

z dnia 17 czerwca 2026 r.

w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 pkt 1-5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117, z 2025 r. poz. 1882 oraz z 2026 r. poz. 176) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) termin i sposób składania wniosków, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz tryb postępowania z tymi wnioskami;

2) termin i sposób wnoszenia opłaty wstępnej;

3) termin i sposób wnoszenia opłat egzaminacyjnych oraz tryb i sposób dokonywania ich zwrotu;

4) sposób organizowania i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego, zwanego dalej „egzaminem”, w tym czas trwania egzaminu oraz szczegółowy tryb i sposób wyznaczania składów egzaminacyjnych, sposób dokonywania oceny egzaminu i jej weryfikacji, wyznaczania terminów części pisemnej i ustnej egzaminu oraz przygotowywania zestawów pytań i zadań egzaminacyjnych;

5) szczegółowe zadania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego, zwanej dalej „Komisją Egzaminacyjną”, przewodniczącego i sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, przewodniczących i sekretarzy składów egzaminacyjnych oraz regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej.

Rozdział 2

Szczegółowe zadania i regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej

§ 2.

1. Komisja Egzaminacyjna publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych zakres tematyczny egzaminu dla osób, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 5 ustawy.

2. Komisja Egzaminacyjna w ramach zespołów, o których mowa w art. 22 ust. 12 pkt 2 ustawy, przygotowuje:

1) wzorce odpowiedzi na pytania testowe w części pisemnej egzaminu,

2) wytyczne do oceny:

a) rozwiązania zadań, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2,

b) odpowiedzi na pytania w części ustnej egzaminu

- dla opracowanych pytań i zadań egzaminacyjnych.

§ 3.

1. Komisja Egzaminacyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

2. Posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513), które umożliwiają przekazywanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa informacji, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego.

§ 4.

Komisja Egzaminacyjna podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, które należą do jej kompetencji, na posiedzeniu albo w trybie obiegowym. Decyzje w sprawie podjęcia uchwały w trybie obiegowym podejmuje przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.

§ 5.

1. Na posiedzeniach Komisja Egzaminacyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji Egzaminacyjnej.

2. W trybie obiegowym Komisja Egzaminacyjna podejmuje uchwały w formie pisemnej bezwzględną większością głosów. Uchwały Komisji Egzaminacyjnej podjęte w trybie obiegowym są ważne, jeżeli w wyznaczonym terminie, niekrót-szym niż 2 dni, głosy oddała co najmniej połowa jej członków.

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

4. Uchwały podpisuje przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.

Rozdział 3

Szczegółowe zadania przewodniczącego i sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, przewodniczących oraz sekretarzy składów egzaminacyjnych

§ 6.

Do zadań przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w zakresie określonym w art. 23 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy należy:

a) organizowanie i koordynowanie prac Komisji Egzaminacyjnej,

b) zapewnianie wykonania uchwał Komisji Egzaminacyjnej,

c) wyznaczanie członków Komisji Egzaminacyjnej do realizacji jej bieżących prac, w tym przygotowania do publikacji wykazu, o którym mowa w art. 22 ust. 12 pkt 1 ustawy, oraz przykładowych pytań i zadań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami, o których mowa w art. 22 ust. 12 pkt 3 ustawy;

2) pkt 4 ustawy należy:

a) informowanie kandydatów na doradców podatkowych, zwanych dalej „kandydatami”, o dopuszczeniu do egzaminu,

b) informowanie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków, o których mowa w art. 21 ust. 1 lub 1f i art. 24 ust. 6 ustawy,

c) udzielanie kandydatom wyjaśnień w sprawach należących do właściwości Komisji Egzaminacyjnej,

d) podpisywanie zaświadczeń potwierdzających złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

§ 7.

Do zadań sekretarza Komisji Egzaminacyjnej w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy należy:

1) ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu;

2) informowanie kandydatów o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 13 ust. 1, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 oraz § 16 ust. 1;

3) sporządzanie listy kandydatów zakwalifikowanych na wyznaczony termin egzaminu zawierającej imiona i nazwiska kandydatów;

4) informowanie kandydatów, niepóźniej niż 7 dni przed dniem egzaminu, o terminie i miejscu przeprowadzenia części pisemnej lub ustnej egzaminu;

5) ogłaszanie wyników części pisemnej egzaminu zgodnie z § 36;

6) rozpatrywanie wniosków, o których mowa w art. 25 ust. 5 ustawy;

7) rozpatrywanie wniosków o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej oraz wyznaczanie członka Komisji Egzaminacyjnej, który ma być obecny podczas tego wglądu;

8) rozpatrywanie wniosków przewodniczącego składu egzaminacyjnego o wypłatę wynagrodzeń dla członków składu egzaminacyjnego za przeprowadzenie egzaminu;

9) sporządzanie wniosków o wypłatę członkom Komisji Egzaminacyjnej wynagrodzenia za:

a) udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnej,

b) przygotowanie w ramach pracy w zespole, o którym mowa w art. 22 ust. 12 pkt 2 ustawy, pytań i zadań egzaminacyjnych,

c) dokonanie ponownej oceny pracy egzaminacyjnej,

d) udział w pracach zespołów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy;

10) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zwrotu opłaty egzaminacyjnej;

11) ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji, o której mowa w art. 24b ust. 11 ustawy.

§ 8.

Do zadań przewodniczącego składu egzaminacyjnego należy:

1) przekazywanie informacji, o których mowa w § 29 ust. 3;

2) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem egzaminu;

3) informowanie kandydata o wyniku części ustnej egzaminu;

4) dokonywanie ponownej oceny pracy egzaminacyjnej i sporządzanie uzasadnienia tej oceny albo informowanie kandydata o pozostawieniu bez rozpatrzenia jego wniosku, o którym mowa w § 38 ust. 1;

5) sporządzanie wniosków o wypłatę członkom składu egzaminacyjnego wynagrodzeń za przeprowadzenie egzaminu.

§ 9.

Do zadań sekretarza składu egzaminacyjnego należy zapewnianie prawidłowego dokumentowania przebiegu egzaminu.

Rozdział 4

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu i wyznaczenie terminu egzaminu oraz tryb postępowania z tymi wnioskami

§ 10.

1. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu składa wniosek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, w systemie teleinformatycznym e-Doradca, o którym mowa w art. 24 ust. 1a ustawy, zwanym dalej „e-Doradcą”, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu.

2. W przypadku powzięcia przez Komisję Egzaminacyjną wątpliwości co do zgodności z oryginałem dokumentów załączonych do wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, lub złożonego wraz z tym wnioskiem wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 1f ustawy, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wzywa osobę ubiegającą się o dopuszczenie do egzaminu do przedstawienia do wglądu oryginałów tych dokumentów.

3. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1f ustawy, nie zawiera wymaganych danych lub załączników, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wzywa osobę ubiegającą się o dopuszczenie do egzaminu do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Wniosek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1f ustawy, złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, albo nieuzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 3, pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 11.

1. Osoba, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy, ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu składa wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy, w e-Doradcy w okresie od 1. do 15. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym deklaruje chęć zdawania części ustnej egzaminu.

2. Do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy, przepisy § 10 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

3. Wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy, złożony po terminie określonym w ust. 1 albo art. 24 ust. 6 ustawy oraz wniosek nieuzupełniony w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 3, pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 12.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej informuje w e-Doradcy kandydata, którego wniosek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 albo art. 24 ust. 6 ustawy, został rozpatrzony pozytywnie, o dopuszczeniu do egzaminu oraz o tym, że jego cykl egzaminacyjny rozpocznie się z dniem wyznaczenia:

1) terminu części pisemnej egzaminu zgodnie z § 20 ust. 3 - w przypadku kandydatów, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;

2) terminu części ustnej egzaminu zgodnie z § 21 ust. 2 - w przypadku kandydatów, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy.

§ 13.

1. Kandydat, który uzyskał negatywny wynik z części pisemnej egzaminu i który ubiega się o wyznaczenie ponownego terminu tej części egzaminu, składa wniosek o wyznaczenie terminu tej części egzaminu w e-Doradcy w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 1.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej za część pisemną egzaminu;

2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

3. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera wymaganych załączników, sekretarz Komisji Egzaminacyjnej wzywa kandydata, który złożył ten wniosek, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepis § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 14.

1. Kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z części pisemnej egzaminu, składa w e-Doradcy w okresie od 1. do 15. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym deklaruje chęć zdawania części ustnej egzaminu, wniosek o wyznaczenie terminu tej części egzaminu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej za część ustną egzaminu;

2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepis § 13 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, złożony po terminie określonym w ust. 1 albo art. 24 ust. 4 ustawy oraz wniosek, którego nie uzupełniono w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 3, pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 15.

1. Kandydat, który uzyskał negatywny wynik z części ustnej egzaminu i który ubiega się o wyznaczenie ponownego terminu tej części egzaminu, składa w e-Doradcy w terminie określonym w § 14 ust. 1 wniosek o wyznaczenie terminu tej części egzaminu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej za część ustną egzaminu;

2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepis § 13 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, złożony po terminie określonym w § 14 ust. 1 albo art. 24 ust. 4 albo 6 ustawy oraz wniosek, którego nie uzupełniono w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 3, pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 16.

1. Kandydat, który uzyskał:

1) zwrot opłaty egzaminacyjnej w przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy, i ponownie ubiega się o wyznaczenie terminu części egzaminu, za którą opłata egzaminacyjna została zwrócona, albo

2) zwrot połowy opłaty egzaminacyjnej w przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy, i który ponownie ubiega się o wyznaczenie terminu części egzaminu, za którą połowa opłaty egzaminacyjnej została zwrócona

- składa w e-Doradcy w terminach określonych odpowiednio w § 10 ust. 1 albo § 14 ust. 1 wniosek o wyznaczenie odpowiednio terminu części pisemnej albo ustnej egzaminu, jeżeli cykl egzaminacyjny, o którym mowa w art. 24a ust. 1 albo 2 ustawy, nie zakończył się.

2. W przypadku wniosku o wyznaczenie terminu części pisemnej egzaminu przepisy § 10 ust. 4 oraz § 13 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku wniosku o wyznaczenie terminu części ustnej egzaminu przepisy § 13 ust. 3, § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 17.

W przypadku gdy upływ terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 4 albo 6 ustawy, uniemożliwia kandydatowi, który złożył wniosek, o którym mowa w § 14 ust. 1, § 15 ust. 1, albo art. 24 ust. 6 ustawy, wyznaczenie terminu części ustnej egzaminu w miesiącu, w którym deklaruje chęć zdawania tej części egzaminu, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej informuje tego kandydata w e-Doradcy o braku możliwości wyznaczenia terminu części ustnej egzaminu.

Rozdział 5

Opłata wstępna i opłaty egzaminacyjne

§ 18.

1. Opłatę wstępną oraz opłaty egzaminacyjne wnosi się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych przed złożeniem wniosku, o którym mowa w § 13 ust. 1, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 albo § 16 ust. 1 albo art. 21 ust. 1 albo art. 24 ust. 6 ustawy.

2. W tytule opłaty kandydat wskazuje swoje imię i nazwisko, rodzaj opłaty oraz część egzaminu, której opłata dotyczy, i miesiąc przeprowadzenia tej części egzaminu.

3. W przypadku gdy kwota uiszczona przy wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 albo art. 24 ust. 6 ustawy, jest niższa niż opłaty należne przy tym wniosku, wpłaconą kwotę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet opłaty wstępnej.

§ 19.

1. Opłatę egzaminacyjną zwraca się na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez:

1) osobę, wobec której wydano decyzję o odmowie dopuszczenia do egzaminu, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania - w przypadku zwrotu, o którym mowa w art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy;

2) kandydata, którego egzamin nie doszedł do skutku z przyczyn nieleżących po jego stronie, w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego egzaminu - w przypadku zwrotu, o którym mowa w art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy.

2. Zwrot połowy opłaty egzaminacyjnej na wniosek, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy, złożony do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej w e-Doradcy następuje na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany w tym wniosku.

Rozdział 6

Sposób organizowania egzaminu

§ 20.

1. Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana co najmniej raz w roku kalendarzowym.

2. Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej ogłasza informację o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu, niepóźniej niż na 2 miesiące przed miesiącem przeprowadzenia tej części egzaminu.

3. Terminy części pisemnej egzaminu sekretarz Komisji Egzaminacyjnej wyznacza po upływie terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1.

§ 21.

1. Część ustna egzaminu jest przeprowadzana, jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 12 kandydatów, jednakże nierzadziej niż co 3 miesiące.

2. Terminy części ustnej egzaminu sekretarz Komisji Egzaminacyjnej wyznacza po upływie terminu określonego w § 11 ust. 1 lub § 14 ust. 1.

§ 22.

1. Terminy części pisemnej i ustnej egzaminu dla poszczególnych kandydatów są wyznaczane zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

2. W przypadku kandydatów, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 5 ustawy, oraz kandydatów, którym w miesiącu przeprowadzenia egzaminu upływa okres, o którym mowa odpowiednio w art. 24 ust. 4 albo 6 ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

§ 23.

Kandydat jest zawiadamiany o terminie i miejscu przeprowadzenia części pisemnej i ustnej egzaminu w e-Doradcy.

§ 24.

Informacja o wydłużeniu czasu trwania egzaminu zgodnie z art. 21 ust. 1f ustawy jest przekazywana kandydatowi będącemu osobą niepełnosprawną w e-Doradcy przez przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej niepóźniej niż 7 dni przed dniem egzaminu.

§ 25.

1. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności niezależnej od Komisji Egzaminacyjnej, uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu, w szczególności powodującej ryzyko zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa osób w nim uczestniczących, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej może odwołać część pisemną lub ustną egzaminu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, informacja o odwołaniu części pisemnej lub ustnej egzaminu jest ogłaszana przez sekretarza Komisji Egzaminacyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz jest przekazywana w e-Doradcy kandydatowi zakwalifikowanemu do części pisemnej lub ustnej egzaminu, o ile umożliwiają to szczególne okoliczności, z powodu których dana część egzaminu została odwołana.

§ 26.

Nieprzystąpienie przez kandydata do części pisemnej albo ustnej egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z tej części egzaminu.

§ 27.

1. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wyznacza skład egzaminacyjny w sposób, który uwzględnia udział osób reprezentujących wszystkie grupy zawodowe powołanych w skład Komisji Egzaminacyjnej, niepóźniej niż 10 dni przed wyznaczonym terminem części pisemnej lub ustnej egzaminu.

2. Przed wyznaczeniem składu egzaminacyjnego przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ustala z członkami Komisji Egzaminacyjnej terminy egzaminów, w których mogą oni uczestniczyć.

3. Członek składu egzaminacyjnego, który nie może z ważnych przyczyn uczestniczyć w egzaminie, niezwłocznie zawiadamia o tym przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, który wyznacza w jego miejsce do składu egzaminacyjnego innego członka Komisji Egzaminacyjnej. Do wyznaczonego w ten sposób składu egzaminacyjnego przepisu ust. 1 nie stosuje się.

4. Członek Komisji Egzaminacyjnej wyłącza się z udziału w składzie egzaminacyjnym na czas przeprowadzania egzaminu wobec kandydata, z którym pozostaje w stosunku osobistym lub stosunku innego rodzaju, który mógłby wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności. Przepis ust. 3 stosuje się.

§ 28.

1. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej przygotowuje zestawy pytań i zadań egzaminacyjnych na egzaminy, które odbywają się w poszczególnych terminach, w sposób, który zapewnia poufność, niepóźniej niż 5 dni przed dniem przeprowadzenia części pisemnej lub ustnej egzaminu.

2. Zestawy pytań i zadań egzaminacyjnych przygotowane na dany dzień egzaminu lub na kolejne, bezpośrednio po sobie następujące dni egzaminów, nie mogą się powtarzać.

Rozdział 7

Sposób przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

§ 29.

1. Część pisemną egzaminu przeprowadza się w wydzielonej sali w warunkach umożliwiających kandydatom samodzielną pracę.

2. Przed wejściem na salę egzaminacyjną kandydat jest obowiązany okazać dowód osobisty, paszport lub dokument mObywatel w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019). Członek składu egzaminacyjnego potwierdza w e-Doradcy stawiennictwo kandydata na części pisemnej egzaminu.

3. Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu kandydaci są informowani o:

1) sposobie przeprowadzania egzaminu;

2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie egzaminu;

3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;

4) czasie rozpoczęcia i zakończenia egzaminu;

5) terminie ogłoszenia wyników egzaminu.

4. Część pisemną egzaminu przeprowadza się z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, który zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 30.

1. Część pisemna egzaminu polega na:

1) odpowiedzi na 60 pytań testowych obejmujących wszystkie dziedziny, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy;

2) rozwiązaniu zadań polegających na sporządzeniu:

a) wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu,

b) opinii podatkowej dla klienta.

2. Część pisemna egzaminu w przypadku osób, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 5 ustawy, z wyłączeniem biegłych rewidentów, polega na:

1) odpowiedzi na 60 pytań testowych obejmujących zakres tematyczny egzaminu ustalony zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy;

2) rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu opinii podatkowej dla klienta.

3. W przypadku biegłych rewidentów część pisemna egzaminu polega na:

1) odpowiedzi na 60 pytań testowych obejmujących zakres tematyczny egzaminu ustalony zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy;

2) rozwiązaniu zadań polegających na sporządzeniu:

a) wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu,

b) opinii podatkowej dla klienta.

4. Kandydat odpowiada na pytania i rozwiązuje zadania, o których mowa w ust. 1–3, na swoim koncie w e-Doradcy.

5. W trakcie części pisemnej egzaminu kandydat może korzystać wyłącznie z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy.

§ 31.

1. Część testowa egzaminu trwa 70 minut, a część polegająca na rozwiązywaniu zadań, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 2 – 300 minut.

2. W przypadku osób, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 5 ustawy, z wyłączeniem biegłych rewidentów, część egzaminu polegająca na rozwiązywaniu zadania, o którym mowa w § 30 ust. 2 pkt 2, trwa 150 minut.

3. W przypadku biegłego rewidenta część egzaminu polegająca na rozwiązywaniu zadań, o których mowa w § 30 ust. 3 pkt 2, trwa 300 minut.

4. W przypadku kandydata będącego osobą niepełnosprawną, któremu wydłużono czas trwania egzaminu zgodnie z art. 21 ust. 1f ustawy:

1) część testowa egzaminu trwa 90 minut;

2) część egzaminu polegająca na rozwiązywaniu zadań, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 2, trwa 330 minut.

5. W przypadku osoby, o której mowa w art. 20 ust. 2 i 5 ustawy, będącej osobą niepełnosprawną, z wyłączeniem biegłego rewidenta, część egzaminu polegająca na rozwiązywaniu zadania, o którym mowa w § 30 ust. 2 pkt 2, trwa 170 minut.

6. W przypadku biegłego rewidenta będącego osobą niepełnosprawną część egzaminu polegająca na rozwiązywaniu zadań, o których mowa w § 30 ust. 3 pkt 2, trwa 330 minut.

§ 32.

1. Przewodniczący składu egzaminacyjnego może wykluczyć z części pisemnej egzaminu kandydata, który w trakcie tej części egzaminu korzystał z cudzej pomocy, posiadał niedozwolone urządzenia lub materiały pomocnicze, porozumiewał się z uczestnikami egzaminu lub innymi osobami, w tym z wykorzystaniem urządzeń do przekazu lub odbioru informacji, lub w inny sposób zakłócał jego przebieg.

2. Wykluczenie z części pisemnej egzaminu jest odnotowywane przez sekretarza składu egzaminacyjnego w protokole, o którym mowa w § 35 ust. 1, i jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z tej części egzaminu.

3. Kandydat wykluczony z części pisemnej egzaminu jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia sali egzaminacyjnej.

§ 33.

W trakcie części pisemnej egzaminu kandydat może opuścić salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody członka składu egzaminacyjnego. Przed opuszczeniem sali przez kandydata jego praca egzaminacyjna jest zabezpieczana w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do niej innym osobom uczestniczącym w egzaminie. Fakt opuszczenia przez kandydata sali egzaminacyjnej jest odnotowywany w protokole, o którym mowa w § 35 ust. 1.

§ 34.

1. Każde pytanie testowe jest oceniane z uwzględnieniem wzorca, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w następujący sposób:

1) odpowiedź prawidłowa – dwa punkty;

2) odpowiedź nieprawidłowa – minus jeden punkt;

3) brak odpowiedzi – zero punktów.

2. Rozwiązanie każdego zadania jest oceniane w skali od 0 do 6 punktów. Oceny dokonuje się z uwzględnieniem wytycznych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a, biorąc pod uwagę w szczególności zachowanie wymogów formalnych, zastosowanie właściwych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez kandydata sposobu rozstrzygnięcia zagadnienia.

3. Do oceny rozwiązania każdego zadania sporządza się uzasadnienie odnoszące się w szczególności do spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 2.

4. Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej:

1) 80 % maksymalnej liczby punktów za odpowiedzi na pytania testowe oraz

2) 4 punktów za rozwiązanie każdego z zadań.

5. Na potrzeby oceny części pisemnej egzaminu w e-Doradcy prace egzaminacyjne są anonimizowane, a identyfikacja kandydata będącego autorem pracy egzaminacyjnej następuje po dokonaniu tej oceny.

6. Prace egzaminacyjne zawierające elementy, które pozwalają na identyfikację ich autora, nie podlegają ocenie i są traktowane na równi z pracami, których wynik był negatywny.

§ 35.

1. Sekretarz składu egzaminacyjnego sporządza w e-Doradcy protokół z przebiegu części pisemnej egzaminu w terminie 14 dni od dnia jego przeprowadzenia. Protokół podpisują wszyscy członkowie składu egzaminacyjnego.

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, podaje się imiona i nazwiska członków składu egzaminacyjnego oraz kandydatów zakwalifikowanych do egzaminu, a także informacje dotyczące części pisemnej egzaminu, w szczególności datę jej przeprowadzenia oraz czas jej rozpoczęcia i zakończenia.

§ 36.

Wyniki części pisemnej egzaminu, z podziałem na pytania testowe i zadania, są ogłaszane przez ich udostępnienie na koncie kandydata w e-Doradcy w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia tej części egzaminu.

§ 37.

1. Kandydat, który uzyskał negatywny wynik z części pisemnej egzaminu, może w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników, o których mowa w § 36, złożyć w e-Doradcy wniosek o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej. Do wglądu jest udostępniana wyłącznie część pracy, z której kandydat nie uzyskał wymaganej zgodnie z § 34 ust. 4 liczby punktów.

2. Praca egzaminacyjna jest udostępniana do wglądu w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników, o których mowa w § 36, w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych w obecności jednego członka Komisji Egzaminacyjnej albo w inny sposób przyjęty przez Komisję Egzaminacyjną, uwzględniający możliwości organizacyjne i warunki techniczne pracy Komisji Egzaminacyjnej oraz konieczność zachowania indywidualnego charakteru tej czynności.

3. Czas udostępnienia pracy egzaminacyjnej do wglądu nie może przekraczać 45 minut.

§ 38.

1. W terminie 7 dni od dnia udostępnienia pracy egzaminacyjnej do wglądu, o którym mowa w § 37 ust. 2, kandydat może złożyć do przewodniczącego składu egzaminacyjnego wniosek o ponowną ocenę pracy egzaminacyjnej w części, z której nie uzyskał wymaganej zgodnie z § 34 ust. 4 liczby punktów. Wniosek wymaga szczegółowego uzasadnienia, w którym zawarte są zastrzeżenia do oceny odpowiedzi na konkretne pytania testowe i oceny rozwiązań konkretnych zadań.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, niezawierający uzasadnienia, o którym mowa w tym przepisie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Przewodniczący składu egzaminacyjnego dokonuje ponownej oceny pracy egzaminacyjnej oraz sporządza jej uzasadnienie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Informację o wyniku ponownej oceny pracy egzaminacyjnej wraz z jej uzasadnieniem udostępnia się kandydatowi na jego koncie w e-Doradcy.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym wynikających ze zdarzeń losowych, które uniemożliwiają przewodniczącemu składu egzaminacyjnego dokonanie ponownej oceny pracy egzaminacyjnej, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej może wyznaczyć do dokonania czynności określonych w ust. 2-4 innego członka Komisji Egzaminacyjnej.

§ 39.

1. Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań składającym się z 5 pytań. Zestaw pytań jest udostępniany kandydatowi w trakcie egzaminu na jego koncie w e-Doradcy.

2. Zestaw pytań zawiera pytania z dziedzin określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 i 12 ustawy.

3. Część ustna egzaminu trwa 40 minut, a w przypadku kandydata będącego osobą niepełnosprawną, któremu wydłużono czas trwania egzaminu zgodnie z art. 21 ust. 1f ustawy - 60 minut.

4. Do czasu trwania części ustnej egzaminu wlicza się czas przygotowania się kandydata do odpowiedzi po wylosowaniu zestawu pytań.

5. W trakcie części ustnej egzaminu kandydat może korzystać wyłącznie z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy.

6. Przepisy § 29 ust. 2-4 i § 32 stosuje się odpowiednio.

§ 40.

1. Skład egzaminacyjny ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając za każdą odpowiedź liczbę punktów wyrażoną pełną liczbą w skali od 0 do 6 punktów. Punkty sumuje się łącznie za wszystkie odpowiedzi na pytania. Oceny dokonuje się z uwzględnieniem wytycznych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b, biorąc pod uwagę w szczególności zastosowanie właściwych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez kandydata sposobu rozstrzygnięcia zagadnienia.

2. Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70 % maksymalnej liczby punktów.

3. Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane kandydatowi bezpośrednio po egzaminie i udostępniane na jego koncie w e-Doradcy.

4. Przepis § 35 stosuje się odpowiednio.

§ 41.

1. Kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z części pisemnej i ustnej egzaminu, otrzymuje w e-Doradcy zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu na doradcę podatkowego z wynikiem pozytywnym.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię, nazwisko i numer PESEL kandydata oraz datę złożenia przez niego egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Rozdział 8

Przepis końcowy

§ 42.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2026 r.2)

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1972 oraz z 2023 r. poz. 2607), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 1882).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-23
  • Data wejścia w życie: 2026-07-01
  • Data obowiązywania: 2026-07-01
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