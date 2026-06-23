Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) termin i sposób składania wniosków, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz tryb postępowania z tymi wnioskami;

2) termin i sposób wnoszenia opłaty wstępnej;

3) termin i sposób wnoszenia opłat egzaminacyjnych oraz tryb i sposób dokonywania ich zwrotu;

4) sposób organizowania i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego, zwanego dalej „egzaminem”, w tym czas trwania egzaminu oraz szczegółowy tryb i sposób wyznaczania składów egzaminacyjnych, sposób dokonywania oceny egzaminu i jej weryfikacji, wyznaczania terminów części pisemnej i ustnej egzaminu oraz przygotowywania zestawów pytań i zadań egzaminacyjnych;

5) szczegółowe zadania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego, zwanej dalej „Komisją Egzaminacyjną”, przewodniczącego i sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, przewodniczących i sekretarzy składów egzaminacyjnych oraz regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej.