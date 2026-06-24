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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 833
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w sprawie sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego e-Doradca
Na podstawie art. 24c ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117, z 2025 r. poz. 1882 oraz z 2026 r. poz. 176) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) udostępniania kont użytkowników;
2) uwierzytelniania użytkowników;
3) potwierdzania składania i doręczania pism w sprawach dotyczących egzaminu na doradcę podatkowego między Państwową Komisją Egzaminacyjną do spraw Doradztwa Podatkowego, zwaną dalej „Komisją Egzaminacyjną”, a kandydatem na doradcę podatkowego, zwanym dalej „kandydatem”.
§ 2.
§ 3.
2. Przed dokonaniem pierwszej czynności w e-Doradcy kandydat potwierdza zapoznanie się z warunkami korzystania z e-Doradcy.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
1) elektronicznej albo
2) odwzorowania cyfrowego rozumianego jako dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną dokumentu sporządzonego w postaci papierowej.
§ 8.
§ 9.
1) nadawcy i odbiorcy pisma;
2) daty i czasu złożenia pisma w e-Doradcy.
2. Kandydat jest powiadamiany o umieszczeniu pisma Komisji Egzaminacyjnej na jego koncie w e-Doradcy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 1a pkt 2 lub 4 ustawy.
§ 10.
1) nadawcy i odbiorcy pisma;
2) daty i czasu umieszczenia pisma na koncie w e-Doradcy i doręczenia pisma na to konto.
§ 11.
§ 12.
1) § 2 w zakresie dotyczącym kandydatów, § 3, § 5 w zakresie dotyczącym kandydatów, § 6 w zakresie dotyczącym kandydatów i § 11 stosuje się od dnia wskazanego w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy zmieniającej;
2) § 7-10 stosuje się od dnia wskazanego w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej.
§ 13.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2026-06-24
- Data wejścia w życie: 2026-07-01
- Data obowiązywania: 2026-07-01
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego e-Doradca
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