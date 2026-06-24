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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 833

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w sprawie sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego e-Doradca

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24c ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117, z 2025 r. poz. 1882 oraz z 2026 r. poz. 176) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób korzystania z systemu teleinformatycznego e-Doradca, zwanego dalej „e-Doradcą”, w tym:

1) udostępniania kont użytkowników;

2) uwierzytelniania użytkowników;

3) potwierdzania składania i doręczania pism w sprawach dotyczących egzaminu na doradcę podatkowego między Państwową Komisją Egzaminacyjną do spraw Doradztwa Podatkowego, zwaną dalej „Komisją Egzaminacyjną”, a kandydatem na doradcę podatkowego, zwanym dalej „kandydatem”.

§ 2.

Dostęp do e-Doradcy jest możliwy przez stronę podmiotową urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 3.

1. Udostępnienie kandydatowi konta w e-Doradcy następuje automatycznie po uwierzytelnieniu się przez tego kandydata, przy czym pierwsze udostępnienie tego konta następuje wraz ze złożeniem przez kandydata wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 albo art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, zwanej dalej „ustawą”.

2. Przed dokonaniem pierwszej czynności w e-Doradcy kandydat potwierdza zapoznanie się z warunkami korzystania z e-Doradcy.

§ 4.

Udostępnienie członkowi Komisji Egzaminacyjnej konta w e-Doradcy następuje automatycznie po uwierzytelnieniu się przez tego członka, przy czym pierwsze udostępnienie tego konta następuje po zalogowaniu się przez członka Komisji Egzaminacyjnej przez uwierzytelnienie się z wykorzystaniem danych, o których mowa odpowiednio w art. 22 ust. 3c, 3d lub 3f ustawy. Przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 5.

Uwierzytelnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4, następuje przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1725 oraz z 2026 r. poz. 252).

§ 6.

Użytkownik konta w e-Doradcy dokonuje w nim czynności przy użyciu zasobów i funkcjonalności udostępnionych w ramach jego konta.

§ 7.

Dokumenty wprowadza się do e-Doradcy w postaci:

1) elektronicznej albo

2) odwzorowania cyfrowego rozumianego jako dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną dokumentu sporządzonego w postaci papierowej.

§ 8.

Złożenie pisma przez użytkownika konta w e-Doradcy następuje w chwili zarejestrowania w e-Doradcy pisma wysłanego z tego konta.

§ 9.

1. Potwierdzenie w e-Doradcy złożenia przez kandydata pisma do Komisji Egzaminacyjnej jest generowane automatycznie i zawiera wskazanie:

1) nadawcy i odbiorcy pisma;

2) daty i czasu złożenia pisma w e-Doradcy.

2. Kandydat jest powiadamiany o umieszczeniu pisma Komisji Egzaminacyjnej na jego koncie w e-Doradcy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 1a pkt 2 lub 4 ustawy.

§ 10.

Potwierdzenie doręczenia kandydatowi pisma na konto w e-Doradcy jest generowane automatycznie i zawiera wskazanie:

1) nadawcy i odbiorcy pisma;

2) daty i czasu umieszczenia pisma na koncie w e-Doradcy i doręczenia pisma na to konto.

§ 11.

Udostępnienie kandydatowi będącemu w cyklu egzaminacyjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 albo ust. 4 ustawy z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 1882), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, konta w e-Doradcy następuje automatycznie po uwierzytelnieniu się przez tego kandydata, przy czym pierwsze udostępnienie tego konta następuje po zalogowaniu się przez tego kandydata przez uwierzytelnienie się z wykorzystaniem danych tego kandydata przekazanych przez niego Komisji Egzaminacyjnej w tym cyklu egzaminacyjnym. Przepis § 3 ust. 2 i § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 12.

Przepisy:

1) § 2 w zakresie dotyczącym kandydatów, § 3, § 5 w zakresie dotyczącym kandydatów, § 6 w zakresie dotyczącym kandydatów i § 11 stosuje się od dnia wskazanego w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy zmieniającej;

2) § 7-10 stosuje się od dnia wskazanego w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2026 r.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-24
  • Data wejścia w życie: 2026-07-01
  • Data obowiązywania: 2026-07-01
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