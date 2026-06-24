§ 3.

Plan w części tekstowej obejmuje w zależności od potrzeb:

1) w zakresie zasad kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania planowanej zabudowy z zabudową istniejącą - regulacje dotyczące:

a) minimalnych i maksymalnych odległości oraz minimalnych i maksymalnych różnic w wysokości między sąsiednimi budynkami,

b) zasad kształtowania formy budynków, z uwzględnieniem wskazanych do zachowania charakterystycznych cech zabudowy w regionie lub najbliższym otoczeniu, z określeniem:

- proporcji i kształtu bryły,

- proporcji między wysokością górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki a wysokością dachu,

- poziomu posadowienia parteru, dopuszczalnej wielkości i proporcji otworów okiennych i drzwiowych oraz podcieni i procentu przeszklenia elewacji,

c) zasad stosowania zewnętrznych materiałów wykończeniowych, w tym charakterystycznych dla obszaru objętego planem i jego najbliższego otoczenia oraz dla danej jednostki osadniczej lub regionu, a także wpływających na poprawę estetyki otoczenia, wraz z określeniem ich rodzajów i standardów jakościowych,

d) zasad stosowania i eksponowania zewnętrznych elementów konstrukcyjnych i zdobniczych, w tym regionalnych;

2) w zakresie ustaleń dotyczących charakterystycznych cech elewacji budynków - regulacje dotyczące:

a) szczegółowej kolorystyki elewacji w zakresie nieokreślonym ustaleniami, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 8 ustawy,

b) cech stolarki okiennej i drzwiowej, w tym:

- kolorystyki,

- dopuszczalnych lub zabronionych podziałów kwater okiennych,

- dopuszczalnych lub zabronionych materiałów,

c) zasad docieplania elewacji, dopuszczalnych lub zabronionych materiałów oraz sposobu zachowania lub odtworzenia zewnętrznych materiałów wykończeniowych i detali architektonicznych budynku w przypadku docieplania,

d) dopuszczalnych lub zakazanych przekształceń formy, konstrukcji, układu i powierzchni elewacji;

3) w zakresie szczegółowych ustaleń dotyczących zagospodarowania i wyposażenia terenów przestrzeni publicznych - regulacje dotyczące:

a) dopuszczalnych lub zakazanych sposobów wykorzystywania tych terenów, w tym wykorzystywania tymczasowego,

b) powiązań funkcjonalnych tych terenów z:

- otaczającą zabudową,

- infrastrukturą transportową,

- innymi terenami przestrzeni publicznych,

c) urządzania i sytuowania zieleni, w tym:

- struktury przestrzennej nasadzeń,

- dopuszczalnych lub zakazanych gatunków roślin,

- wysokości zieleni,

- pełnionej funkcji,

d) powiązań funkcjonalnych terenów zieleni z:

- otaczającą zabudową,

- infrastrukturą transportową,

- innymi terenami zieleni,

e) zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania w rozumieniu art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),

f) koncepcji organizacji ruchu na drogach publicznych, z zachowaniem warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.2)),

g) elementów pasa drogowego, z zachowaniem przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524, 605 i 646), w tym części pasa drogowego przeznaczonych pod lokalizację ogródków gastronomicznych, rozumianych jako wyznaczone miejsca do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych;

4) w zakresie zakazów i ograniczeń dotyczących działalności handlowej lub usługowej - regulacje dotyczące:

a) rodzajów tej działalności,

b) prowadzenia tej działalności na parterach budynków;

5) w zakresie określenia maksymalnej powierzchni sprzedaży obiektów handlowych, w tym obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o wskazanej w planie maksymalnej powierzchni sprzedaży i ich dopuszczalnej liczby - regulacje dotyczące maksymalnej wielkości tych powierzchni wyrażonych w metrach kwadratowych, z dopuszczeniem ich różnicowania w ramach obszaru objętego planem;

6) w zakresie niezbędnej do wybudowania inwestycji uzupełniającej - w przypadkach, o których mowa w art. 37i ustawy - regulacje dotyczące charakterystyki inwestycji uzupełniającej, obejmujące w szczególności jej funkcję, lokalizację oraz opis podstawowych parametrów technicznych, a w odniesieniu do lokali mieszkalnych także ich powierzchnię i lokalizację w budynku.