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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 834
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji
Na podstawie art. 37m ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538 i 781) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) zakres projektu miejscowego planu rewitalizacji, zwanego dalej „planem”, w części tekstowej w zakresie ustaleń, o których mowa w art. 37g ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „ustawą”;
2) zakres i formę wizualizacji ustaleń planu, o której mowa w art. 37g ust. 4 ustawy.
§ 2.
1) pierzeję lub kwartał zabudowy, w których jest położony dany obiekt budowlany albo obszar, oraz
2) pierzeję naprzeciwległą do pierzei, w której jest położony ten obiekt budowlany albo obszar.
2. W przypadku braku możliwości wyznaczenia najbliższego otoczenia w sposób określony w ust. 1 przez najbliższe otoczenie należy rozumieć zespół obiektów budowlanych stanowiący całość wyodrębnioną w krajobrazie funkcjonalnie lub przestrzennie.
§ 3.
1) w zakresie zasad kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania planowanej zabudowy z zabudową istniejącą - regulacje dotyczące:
a) minimalnych i maksymalnych odległości oraz minimalnych i maksymalnych różnic w wysokości między sąsiednimi budynkami,
b) zasad kształtowania formy budynków, z uwzględnieniem wskazanych do zachowania charakterystycznych cech zabudowy w regionie lub najbliższym otoczeniu, z określeniem:
- proporcji i kształtu bryły,
- proporcji między wysokością górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki a wysokością dachu,
- poziomu posadowienia parteru, dopuszczalnej wielkości i proporcji otworów okiennych i drzwiowych oraz podcieni i procentu przeszklenia elewacji,
c) zasad stosowania zewnętrznych materiałów wykończeniowych, w tym charakterystycznych dla obszaru objętego planem i jego najbliższego otoczenia oraz dla danej jednostki osadniczej lub regionu, a także wpływających na poprawę estetyki otoczenia, wraz z określeniem ich rodzajów i standardów jakościowych,
d) zasad stosowania i eksponowania zewnętrznych elementów konstrukcyjnych i zdobniczych, w tym regionalnych;
2) w zakresie ustaleń dotyczących charakterystycznych cech elewacji budynków - regulacje dotyczące:
a) szczegółowej kolorystyki elewacji w zakresie nieokreślonym ustaleniami, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 8 ustawy,
b) cech stolarki okiennej i drzwiowej, w tym:
- kolorystyki,
- dopuszczalnych lub zabronionych podziałów kwater okiennych,
- dopuszczalnych lub zabronionych materiałów,
c) zasad docieplania elewacji, dopuszczalnych lub zabronionych materiałów oraz sposobu zachowania lub odtworzenia zewnętrznych materiałów wykończeniowych i detali architektonicznych budynku w przypadku docieplania,
d) dopuszczalnych lub zakazanych przekształceń formy, konstrukcji, układu i powierzchni elewacji;
3) w zakresie szczegółowych ustaleń dotyczących zagospodarowania i wyposażenia terenów przestrzeni publicznych - regulacje dotyczące:
a) dopuszczalnych lub zakazanych sposobów wykorzystywania tych terenów, w tym wykorzystywania tymczasowego,
b) powiązań funkcjonalnych tych terenów z:
- otaczającą zabudową,
- infrastrukturą transportową,
- innymi terenami przestrzeni publicznych,
c) urządzania i sytuowania zieleni, w tym:
- struktury przestrzennej nasadzeń,
- dopuszczalnych lub zakazanych gatunków roślin,
- wysokości zieleni,
- pełnionej funkcji,
d) powiązań funkcjonalnych terenów zieleni z:
- otaczającą zabudową,
- infrastrukturą transportową,
- innymi terenami zieleni,
e) zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania w rozumieniu art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
f) koncepcji organizacji ruchu na drogach publicznych, z zachowaniem warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.2)),
g) elementów pasa drogowego, z zachowaniem przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524, 605 i 646), w tym części pasa drogowego przeznaczonych pod lokalizację ogródków gastronomicznych, rozumianych jako wyznaczone miejsca do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych;
4) w zakresie zakazów i ograniczeń dotyczących działalności handlowej lub usługowej - regulacje dotyczące:
a) rodzajów tej działalności,
b) prowadzenia tej działalności na parterach budynków;
5) w zakresie określenia maksymalnej powierzchni sprzedaży obiektów handlowych, w tym obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o wskazanej w planie maksymalnej powierzchni sprzedaży i ich dopuszczalnej liczby - regulacje dotyczące maksymalnej wielkości tych powierzchni wyrażonych w metrach kwadratowych, z dopuszczeniem ich różnicowania w ramach obszaru objętego planem;
6) w zakresie niezbędnej do wybudowania inwestycji uzupełniającej - w przypadkach, o których mowa w art. 37i ustawy - regulacje dotyczące charakterystyki inwestycji uzupełniającej, obejmujące w szczególności jej funkcję, lokalizację oraz opis podstawowych parametrów technicznych, a w odniesieniu do lokali mieszkalnych także ich powierzchnię i lokalizację w budynku.
§ 4.
1) koncepcji urbanistycznej obszaru objętego planem, obejmującej w zależności od potrzeb:
a) ilustrację etapowania realizacji ustaleń planu, z uwzględnieniem inwestycji w fazie planowania lub realizacji na podstawie innej niż ustalenia planu, oraz ich stanu zaawansowania,
b) wskazanie granic terenów wymagających zawarcia umowy urbanistycznej, o której mowa w art. 37i ust. 5 ustawy, oraz lokalizacji inwestycji uzupełniającej, o której mowa w § 3 pkt 6,
c) wskazanie granic terenów wymagających scalenia i podziału nieruchomości;
2) modelu struktury przestrzennej obszaru objętego planem, uwzględniającego charakterystyczne cechy ukształtowania terenu, sporządzonego w postaci trójwymiarowej, z uwzględnieniem istniejących i projektowanych elementów zagospodarowania przestrzennego;
3) widoków wybranych charakterystycznych elewacji lub rozwinięć tych widoków od strony terenów przestrzeni publicznych z uwzględnieniem najbliższego otoczenia, sporządzonych w zależności od potrzeb w skali 1:500 lub większej.
2. Wizualizacja ustaleń planu może, poza elementami wymienionymi w ust. 1, zawierać:
1) widok koncepcyjny wkomponowany w zdjęcie lotnicze jednostki osadniczej lub jej części, z uwzględnieniem powiązań kompozycyjno-przestrzennych z otoczeniem obszaru objętego planem, uwzględniającego przedsięwzięcia rewitalizacyjne, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278);
2) koncepcję zagospodarowania terenów przestrzeni publicznych, sporządzoną w zależności od potrzeb w skali 1:500 lub większej;
3) koncepcję wybranych charakterystycznych fragmentów obszaru, sporządzoną w zależności od potrzeb w skali 1:500 lub większej;
4) przekroje terenu, w tym terenów przestrzeni publicznych, oraz jeżeli w planie zawarto ustalenia, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. g - przekroje pasa drogowego, sporządzone w zależności od potrzeb w skali 1:500 lub większej.
3. Elementy wizualizacji ustaleń planu, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządza się w barwnej formie graficznej.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. M. Jaros
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji (Dz. U. poz. 1032), które zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688, z 2024 r. poz. 1824, z 2025 r. poz. 527, 1543 i 1668 oraz z 2026 r. poz. 781) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
- Data ogłoszenia: 2026-06-24
- Data wejścia w życie: 2026-07-01
- Data obowiązywania: 2026-07-01
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