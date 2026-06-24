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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 835

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 22 czerwca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 1642 oraz z 2025 r. poz. 554) w § 2:

1) w pkt 13 po lit. da dodaje się lit. db w brzmieniu:

„db) datę i miejsce urodzenia właściciela pojazdu - w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba nieposiadająca numeru PESEL, jeżeli dane te są dostępne,”;

2) w pkt 16 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) przyczynę wyrejestrowania pojazdu, a w przypadku gdy przyczyną wyrejestrowania jest demontaż pojazdu za granicą, również dane, o których mowa w pkt 13 lit. a-d, db, e-g,”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2026 r.

Minister Cyfryzacji: wz. D. Standerski

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-24
  • Data wejścia w życie: 2026-06-30
  • Data obowiązywania: 2026-06-30
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