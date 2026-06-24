§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 1642 oraz z 2025 r. poz. 554) w § 2:

1) w pkt 13 po lit. da dodaje się lit. db w brzmieniu:

„db) datę i miejsce urodzenia właściciela pojazdu - w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba nieposiadająca numeru PESEL, jeżeli dane te są dostępne,”;

2) w pkt 16 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) przyczynę wyrejestrowania pojazdu, a w przypadku gdy przyczyną wyrejestrowania jest demontaż pojazdu za granicą, również dane, o których mowa w pkt 13 lit. a-d, db, e-g,”.