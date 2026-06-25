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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 841

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 19 czerwca 2026 r.

w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2025 r. poz. 902 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 26 i 815) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustala się na 4,81.

§ 2.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 718).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-25
  • Data wejścia w życie: 2026-07-10
  • Data obowiązywania: 2026-07-10
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