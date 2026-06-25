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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 841
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 2026 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2025 r. poz. 902 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 26 i 815) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-06-25
- Data wejścia w życie: 2026-07-10
- Data obowiązywania: 2026-07-10
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Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach winiarskich
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej w aptece
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego e-Doradca
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