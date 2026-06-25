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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 843

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 czerwca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203 i 791) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy (Dz. U. z 2026 r. poz. 485) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 wyrazy „30 czerwca 2026 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2027 r.”;

2) w § 15 w ust. 3:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) za okres od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. - do dnia 30 września 2026 r.;”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) za okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2027 r. - w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia okresu realizacji programu pilotażowego.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-25
  • Data wejścia w życie: 2026-06-26
  • Data obowiązywania: 2026-06-26
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