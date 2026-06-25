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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 843
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 23 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy
Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203 i 791) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 4 wyrazy „30 czerwca 2026 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2027 r.”;
2) w § 15 w ust. 3:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) za okres od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. - do dnia 30 września 2026 r.;”,
b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) za okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2027 r. - w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia okresu realizacji programu pilotażowego.”.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-06-25
- Data wejścia w życie: 2026-06-26
- Data obowiązywania: 2026-06-26
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