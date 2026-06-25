REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 845
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w sprawie umów Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego z uczelniami
Na podstawie art. 22c ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117, z 2025 r. poz. 1882 oraz z 2026 r. poz. 176) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) minimalne wymogi, jakie powinien spełniać program studiów, którego dotyczy wniosek uczelni o zawarcie umowy, o której mowa w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, zwanej dalej „ustawą”;
2) sposób składania przez uczelnię wniosku o zawarcie i zmianę umowy, o której mowa w art. 22b ust. 1 ustawy, zwanej dalej „umową”, i tryb jego rozpatrywania przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do spraw Doradztwa Podatkowego, zwaną dalej „Komisją Egzaminacyjną”, oraz szczegółowy wykaz dokumentów dołączanych do wniosku;
3) wysokość opłaty, o której mowa w art. 22b ust. 2 ustawy, zwanej dalej „opłatą”;
4) termin i sposób wnoszenia opłaty oraz tryb dokonywania jej zwrotu, o którym mowa w art. 22b ust. 2 i 8 ustawy;
5) tryb dokonywania przez Komisję Egzaminacyjną bieżącej weryfikacji zawartych umów, o której mowa w art. 22b ust. 9 ustawy, oraz szczegółowy zakres dokumentów przekazywanych przez uczelnię zgodnie z art. 22b ust. 10 ustawy.
§ 2.
1) liczba godzin zajęć, w ramach których jest realizowany zakres tematyczny danej dziedziny spośród dziedzin, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego, zwanych dalej „dziedzinami egzaminacyjnymi”, nie może być mniejsza niż:
a) 15 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy,
b) 30 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy, przy czym liczba tych godzin nie jest wliczana do liczby godzin zajęć, o których mowa w lit. c,
c) 230 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy, przy czym liczba godzin zajęć, w ramach których jest realizowana tematyka:
- podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych - nie może być w każdym z tych zakresów tematycznych mniejsza niż 45 godzin,
- podatku akcyzowego - nie może być mniejsza niż 15 godzin,
d) 8 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4a ustawy,
e) 5 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4b ustawy,
f) 90 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy,
g) 15 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy,
h) 2 godziny - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 7 ustawy,
i) 15 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 8 ustawy,
j) 5 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 9 ustawy,
k) 30 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 10 ustawy,
l) 15 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 11 ustawy,
m) 10 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 12 ustawy;
2) liczba godzin zajęć, w ramach których są osiągane efekty uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności z dziedzin egzaminacyjnych polegające na sporządzaniu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu oraz opinii podatkowej dla klienta, nie może być mniejsza niż 30 godzin, przy czym liczba tych godzin nie jest wliczana do liczby godzin zajęć, o których mowa w pkt 1;
3) co najmniej 50 % zajęć, w ramach których jest realizowany zakres tematyczny z dziedzin egzaminacyjnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 ustawy, jest prowadzonych w formie innej niż wykłady, zakładającej aktywną pracę ze studentami, przy czym wymóg ten powinien być spełniony odrębnie dla każdej z tych dziedzin egzaminacyjnych;
4) zajęcia, w ramach których jest realizowany zakres tematyczny dziedzin egzaminacyjnych, są prowadzone w formie zajęć obowiązkowych;
5) weryfikacja i ocena efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie zajęć, w ramach których są realizowane dziedziny egzaminacyjne, jest dokonywana podczas egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych w formie pisemnej, w sposób zapewniający zobiektywizowaną weryfikację indywidualnej wiedzy i umiejętności studenta, a warunkiem zaliczenia danego zajęcia jest uzyskanie co najmniej 60 % możliwych punktów z egzaminu lub pracy zaliczeniowej.
§ 3.
2. Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się:
1) dokument potwierdzający spełnienie przez uczelnię warunku określonego w art. 22b ust. 1 ustawy, w szczególności decyzję przyznającą uczelni kategorię naukową uprawniającą do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne lub ekonomia i finanse;
2) dokumenty potwierdzające realizowanie przez uczelnię programu studiów obejmującego efekty uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności z dziedzin egzaminacyjnych, w szczególności:
a) program studiów dla kierunku studiów, którego dotyczy wniosek,
b) karty opisu (sylabusy) zajęć objętych programem studiów, o którym mowa w lit. a, określające w szczególności treści programowe, formę prowadzenia oraz liczbę godzin zajęć, w ramach których jest realizowany zakres tematyczny każdej z dziedzin egzaminacyjnych i nabywana umiejętność sporządzenia wystąpienia oraz opinii, o których mowa w § 2 pkt 2, a także wskazujące sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta;
3) sporządzony w postaci tabeli wykaz zajęć objętych programem studiów, o którym mowa w pkt 2 lit. a, i przyporządkowane do danego zajęcia dane wynikające z dokumentów, o których mowa w pkt 2, wskazujące:
a) dziedziny egzaminacyjne, które są realizowane w ramach danego zajęcia,
b) akty prawne, które są jego przedmiotem,
c) formę prowadzenia danego zajęcia,
d) liczbę godzin danego zajęcia, w ramach których jest realizowany zakres tematyczny danej dziedziny egzaminacyjnej,
e) liczbę godzin, w ramach których jest nabywana umiejętność sporządzania wystąpienia oraz opinii, o których mowa w § 2 pkt 2,
f) sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta;
4) potwierdzenie dokonania opłaty zgodnie z § 9;
5) upoważnienie do reprezentowania uczelni w sprawie zawarcia umowy – w przypadku gdy wniosku nie podpisuje rektor uczelni.
§ 4.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o zawarcie umowy przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej niezwłocznie wzywa uczelnię do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
3. W przypadku nieusunięcia braków formalnych wniosku o zawarcie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, o czym informuje uczelnię.
§ 5.
2. Zespół do spraw zawarcia umowy w szczególności:
1) analizuje i dokonuje oceny merytorycznej wniosku o zawarcie umowy;
2) występuje do uczelni o udzielenie dodatkowych informacji i wyjaśnień istotnych dla rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy;
3) uzgadnia z uczelnią treść umowy;
4) przedkłada przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej:
a) sprawozdanie z prac wraz z protokołami z każdego posiedzenia,
b) stanowisko w sprawie wniosku o zawarcie umowy i jego pisemne uzasadnienie wraz z projektem uchwały w sprawie zawarcia umowy oraz w przypadku gdy zespół rekomenduje zawarcie umowy również jej projekt uzgodniony z uczelnią.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
2. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy albo wniosku o zmianę umowy.
3. W tytule opłaty wskazuje się nazwę uczelni oraz informację, że opłata jest wnoszona od wniosku o zawarcie umowy albo wniosku o zmianę umowy.
§ 10.
§ 11.
1) co najmniej raz na 3 lata albo
2) w przypadku:
a) zmian przepisów ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie lub zmian przepisów dotyczących funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki lub
b) powzięcia przez Komisję Egzaminacyjną informacji o zaistnieniu okoliczności faktycznych lub organizacyjnych, w tym leżących po stronie uczelni
- które mogą mieć wpływ na spełnianie warunków zawarcia umowy lub realizację jej postanowień.
§ 12.
1) niepóźniej niż 6 miesięcy przed upływem okresu, o którym mowa w § 11 pkt 1;
2) w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a, albo powzięcia informacji, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. b.
2. Zakres dokumentów przekazywanych przez uczelnię zgodnie z art. 22b ust. 10 ustawy obejmuje:
1) oświadczenie uczelni o spełnianiu warunku określonego w art. 22b ust. 1 ustawy i realizowaniu przez nią programu studiów obejmującego efekty uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności z dziedzin egzaminacyjnych;
2) program studiów i karty opisu (sylabusy) zajęć, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2;
3) wykaz zajęć, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3.
3. Uczelnia przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, o którym mowa w art. 22b ust. 10 ustawy.
4. Zespół do spraw bieżącej weryfikacji umowy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, w szczególności:
1) analizuje i dokonuje oceny merytorycznej dokumentów, o których mowa w ust. 2;
2) występuje do uczelni o udzielenie dodatkowych informacji i wyjaśnień istotnych dla przeprowadzenia weryfikacji;
3) przedkłada przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej:
a) sprawozdanie z prac wraz z protokołami z każdego posiedzenia,
b) stanowisko w sprawie spełniania przez uczelnię warunku określonego w art. 22b ust. 1 ustawy i realizowania przez nią programu studiów obejmującego efekty uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności z dziedzin egzaminacyjnych oraz jego pisemne uzasadnienie wraz z projektem uchwały w sprawie wyniku weryfikacji spełniania przez uczelnię warunku określonego w art. 22b ust. 1 ustawy i realizowania przez nią programu studiów obejmującego efekty uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności z dziedzin egzaminacyjnych.
§ 13.
2. Komisja Egzaminacyjna podejmuje uchwałę w sprawie wyniku weryfikacji spełniania przez uczelnię warunku określonego w art. 22b ust. 1 ustawy i realizowania przez nią programu studiów obejmującego efekty uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności z dziedzin egzaminacyjnych.
3. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej informuje uczelnię o treści uchwały, o której mowa w ust. 2.
§ 14.
§ 15.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2026-06-25
- Data wejścia w życie: 2026-07-01
- Data obowiązywania: 2026-07-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy
REKLAMA