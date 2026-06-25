§ 2.

Program studiów, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy, powinien spełniać co najmniej następujące wymogi:

1) liczba godzin zajęć, w ramach których jest realizowany zakres tematyczny danej dziedziny spośród dziedzin, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego, zwanych dalej „dziedzinami egzaminacyjnymi”, nie może być mniejsza niż:

a) 15 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy,

b) 30 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy, przy czym liczba tych godzin nie jest wliczana do liczby godzin zajęć, o których mowa w lit. c,

c) 230 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy, przy czym liczba godzin zajęć, w ramach których jest realizowana tematyka:

- podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych - nie może być w każdym z tych zakresów tematycznych mniejsza niż 45 godzin,

- podatku akcyzowego - nie może być mniejsza niż 15 godzin,

d) 8 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4a ustawy,

e) 5 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4b ustawy,

f) 90 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy,

g) 15 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy,

h) 2 godziny - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 7 ustawy,

i) 15 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 8 ustawy,

j) 5 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 9 ustawy,

k) 30 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 10 ustawy,

l) 15 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 11 ustawy,

m) 10 godzin - w przypadku dziedziny, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 12 ustawy;

2) liczba godzin zajęć, w ramach których są osiągane efekty uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności z dziedzin egzaminacyjnych polegające na sporządzaniu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu oraz opinii podatkowej dla klienta, nie może być mniejsza niż 30 godzin, przy czym liczba tych godzin nie jest wliczana do liczby godzin zajęć, o których mowa w pkt 1;

3) co najmniej 50 % zajęć, w ramach których jest realizowany zakres tematyczny z dziedzin egzaminacyjnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 ustawy, jest prowadzonych w formie innej niż wykłady, zakładającej aktywną pracę ze studentami, przy czym wymóg ten powinien być spełniony odrębnie dla każdej z tych dziedzin egzaminacyjnych;

4) zajęcia, w ramach których jest realizowany zakres tematyczny dziedzin egzaminacyjnych, są prowadzone w formie zajęć obowiązkowych;

5) weryfikacja i ocena efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie zajęć, w ramach których są realizowane dziedziny egzaminacyjne, jest dokonywana podczas egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych w formie pisemnej, w sposób zapewniający zobiektywizowaną weryfikację indywidualnej wiedzy i umiejętności studenta, a warunkiem zaliczenia danego zajęcia jest uzyskanie co najmniej 60 % możliwych punktów z egzaminu lub pracy zaliczeniowej.