§ 2.

1. Do KSRG może zostać włączona jednostka, która posiada:

1) co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy umożliwiający konstrukcyjnie wyjazd w co najmniej 4-osobowej obsadzie;

2) co najmniej 12 ratowników spełniających wymagania dotyczące bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;

3) skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania;

4) co najmniej 5 urządzeń spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone dla sprzętu łączności pracującego w sieciach radiowych jednostek ochrony przeciwpożarowej na potrzeby działań ratowniczych;

5) sprzęt umożliwiający wykonywanie czynności ratowniczych w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy - zestaw ratownictwa medycznego R-1 oraz AED;

6) co najmniej 4 komplety sprzętu ochrony układu oddechowego;

7) wyposażenie w środki ochrony indywidualnej dla co najmniej 12 ratowników;

8) wyposażenie niezbędne do prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego na drogach, w tym zestaw narzędzi hydraulicznych.

2. Jednostka, o której mowa w art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, może zostać włączona do KSRG, jeżeli spełnia wymagania określone w ust. 1, a ponadto jeżeli ratownicy posiadają uprawnienia do:

1) pełnienia funkcji naczelnika ochotniczej straży pożarnej lub równorzędne - 2 osoby;

2) kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym - 3 osoby;

3) kierowania pojazdem uprzywilejowanym - 4 osoby, w tym co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do pełnienia funkcji kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego ochotniczej straży pożarnej lub strażaka zatrudnionego na stanowisku ratownika-kierowcy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem ochotniczych straży pożarnych;

4) udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy - 8 osób.

3. Do KSRG może być włączona także inna jednostka niż wymieniona w ust. 1, której wyposażenie oraz poziom wyszkolenia ratowników pozwalają na realizację specjalistycznych czynności ratowniczych, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, jeżeli jednostka ta jest przewidziana do realizacji tych czynności w powiatowym planie ratowniczym.

4. Oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, każdy w zakresie swojej właściwości.

5. W celu podniesienia stanu bezpieczeństwa powiatu do KSRG może zostać włączona jednostka, która nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) stopień zagrożenia którejkolwiek z gmin na terenie powiatu w opracowanej ocenie zagrożeń, o której mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, wynosi Z IIIG lub jest wyższy;