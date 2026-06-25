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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 847
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 23 czerwca 2026 r.
w sprawie włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i wyłączania ich z tego systemu
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188 oraz z 2026 r. poz. 815) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) zakres, szczegółowe warunki i tryb włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-6 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zwanego dalej „KSRG”, i wyłączania ich z KSRG;
2) warunki współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej niewłączonych do KSRG z jednostkami włączonymi do KSRG.
§ 2.
1) co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy umożliwiający konstrukcyjnie wyjazd w co najmniej 4-osobowej obsadzie;
2) co najmniej 12 ratowników spełniających wymagania dotyczące bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
3) skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania;
4) co najmniej 5 urządzeń spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone dla sprzętu łączności pracującego w sieciach radiowych jednostek ochrony przeciwpożarowej na potrzeby działań ratowniczych;
5) sprzęt umożliwiający wykonywanie czynności ratowniczych w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy - zestaw ratownictwa medycznego R-1 oraz AED;
6) co najmniej 4 komplety sprzętu ochrony układu oddechowego;
7) wyposażenie w środki ochrony indywidualnej dla co najmniej 12 ratowników;
8) wyposażenie niezbędne do prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego na drogach, w tym zestaw narzędzi hydraulicznych.
2. Jednostka, o której mowa w art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, może zostać włączona do KSRG, jeżeli spełnia wymagania określone w ust. 1, a ponadto jeżeli ratownicy posiadają uprawnienia do:
1) pełnienia funkcji naczelnika ochotniczej straży pożarnej lub równorzędne - 2 osoby;
2) kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym - 3 osoby;
3) kierowania pojazdem uprzywilejowanym - 4 osoby, w tym co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do pełnienia funkcji kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego ochotniczej straży pożarnej lub strażaka zatrudnionego na stanowisku ratownika-kierowcy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem ochotniczych straży pożarnych;
4) udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy - 8 osób.
3. Do KSRG może być włączona także inna jednostka niż wymieniona w ust. 1, której wyposażenie oraz poziom wyszkolenia ratowników pozwalają na realizację specjalistycznych czynności ratowniczych, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, jeżeli jednostka ta jest przewidziana do realizacji tych czynności w powiatowym planie ratowniczym.
4. Oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, każdy w zakresie swojej właściwości.
5. W celu podniesienia stanu bezpieczeństwa powiatu do KSRG może zostać włączona jednostka, która nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) stopień zagrożenia którejkolwiek z gmin na terenie powiatu w opracowanej ocenie zagrożeń, o której mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, wynosi ZIIIG lub jest wyższy;
2) stopień zagrożenia dla któregokolwiek kryterium (czynnika) zagrożenia którejkolwiek z gmin na terenie powiatu w opracowanej ocenie zagrożeń, o której mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, wynosi ZIV lub jest wyższy.
§ 3.
1) właściwym miejscowo wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) - w przypadku ochotniczych straży pożarnych,
2) podmiotem tworzącym jednostkę - w przypadku pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej
- zwanego dalej „porozumieniem”.
2. Porozumienie określa w szczególności:
1) deklarowaną gotowość operacyjną, w tym siły i środki jednostki przewidziane do wykorzystania w KSRG;
2) zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach KSRG, przy czym w przypadku jednostek, o których mowa w § 2 ust. 3 - ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z możliwości prowadzenia specjalistycznych czynności ratowniczych, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
3) wymaganą liczbę ratowników w jednostce i wymagany poziom ich wyszkolenia;
4) sposób utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych, w szczególności w zakresie:
a) sprawności technicznej samochodów pożarniczych i ich wyposażenia oraz infrastruktury związanej z miejscem ich stacjonowania,
b) przygotowania ratowników do działań,
c) przebiegu alarmowania,
d) sposobu przekazywania informacji dotyczącej aktualnej gotowości operacyjnej lub jej czasowego obniżenia;
5) sposoby alarmowania jednostki;
6) okres obowiązywania porozumienia;
7) warunki rozwiązania porozumienia.
3. Porozumienie zawiera się na czas określony.
§ 4.
2. Na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może włączyć jednostkę do KSRG.
3. Jednostkę włącza się do KSRG na okres niedłuższy niż czas obowiązywania porozumienia.
§ 5.
2. Jeżeli jednostka włączona do KSRG nie przywróci w terminie, o którym mowa w ust. 1, stanu określonego w porozumieniu, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może wnioskować do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o wystąpienie z wnioskiem do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o wyłączenie jednostki z KSRG.
3. Z KSRG wyłącza się jednostkę po rozwiązaniu porozumienia na warunkach, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 7, lub z upływem okresu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 6.
4. Z KSRG może zostać wyłączona jednostka na wniosek komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
5. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej sporządza wniosek, o którym mowa w ust. 4, do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej po zasięgnięciu opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
2. W ramach prowadzenia działań ratowniczych jednostki niewłączone do KSRG współpracują z jednostkami włączonymi do KSRG w zakresie:
1) wymiany informacji o siłach i środkach, w tym o dostępności ratowników oraz o infrastrukturze znajdującej się na terenie własnego działania tych jednostek, pomocnej w prowadzeniu działań ratowniczych;
2) wykorzystania środków transportu do ewakuacji ludności lub prowadzenia działań pomocowych;
3) ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz kształtowania świadomości ludności o zagrożeniach i o zapobieganiu zagrożeniom, a także o pożądanych zachowaniach na wypadek wystąpienia zagrożeń.
§ 9.
Minister Spraw Wewnętrznych i?Administracji: wz. W. Leśniakiewicz
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśni-czego (Dz. U. poz. 1317), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 209 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907, z 2025 r. poz. 1705 oraz z 2026 r. poz. 646 i 815).
- Data ogłoszenia: 2026-06-25
- Data wejścia w życie: 2026-07-01
- Data obowiązywania: 2026-07-01
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