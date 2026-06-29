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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 856

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2026 r. poz. 37, 203 i 791) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach:

1) anestezjologia i intensywna terapia,

2) chirurgia dziecięca,

3) chirurgia ogólna,

4) chirurgia onkologiczna,

5) choroby wewnętrzne,

6) choroby zakaźne,

7) geriatria,

8) hematologia,

9) kardiologia dziecięca,

10) medycyna paliatywna,

11) medycyna ratunkowa,

12) medycyna rodzinna,

13) neonatologia,

14) neurologia,

15) neurologia dziecięca,

16) onkologia i hematologia dziecięca,

17) onkologia kliniczna,

18) patomorfologia,

19) pediatria,

20) psychiatria,

21) psychiatria dzieci i młodzieży,

22) radioterapia onkologiczna,

23) stomatologia dziecięca

- w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 11 654,76 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie - 12 714,29 zł.

§ 2.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w dziedzinach medycyny innych niż wymienione w § 1 w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 10 595,24 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie - 10 913,10 zł.

§ 3.

Lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortodoncji w trybie rezydentury przed dniem 1 lipca 2020 r., zachowują prawo do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w art. 16j ust. 2b pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wysokości określonej w § 1 dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie.

§ 4.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 812).

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2026 r.

Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-29
  • Data wejścia w życie: 2026-07-01
  • Data obowiązywania: 2026-07-01
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