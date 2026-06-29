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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 856
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury
Na podstawie art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2026 r. poz. 37, 203 i 791) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) anestezjologia i intensywna terapia,
2) chirurgia dziecięca,
3) chirurgia ogólna,
4) chirurgia onkologiczna,
5) choroby wewnętrzne,
6) choroby zakaźne,
7) geriatria,
8) hematologia,
9) kardiologia dziecięca,
10) medycyna paliatywna,
11) medycyna ratunkowa,
12) medycyna rodzinna,
13) neonatologia,
14) neurologia,
15) neurologia dziecięca,
16) onkologia i hematologia dziecięca,
17) onkologia kliniczna,
18) patomorfologia,
19) pediatria,
20) psychiatria,
21) psychiatria dzieci i młodzieży,
22) radioterapia onkologiczna,
23) stomatologia dziecięca
- w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 11 654,76 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie - 12 714,29 zł.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-06-29
- Data wejścia w życie: 2026-07-01
- Data obowiązywania: 2026-07-01
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