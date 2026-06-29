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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 859
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji
Na podstawie art. 23h ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203 i 791) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 6 w:
a) ust. 1 wyrazy „30 czerwca 2026 r.” zastępuje się wyrazami „30 września 2026 r.”,
b) ust. 2 wyrazy „30 czerwca 2026 r.” zastępuje się wyrazami „30 września 2026 r.”;
2) w § 7 w pkt 1 wyrazy „1 lipca 2026 r.” zastępuje się wyrazami „1 października 2026 r.”;
3) w załączniku do rozporządzenia pkt II otrzymuje brzmienie:
„II. Świadczenia gwarantowane z zakresu programów zdrowotnych wykonywane przez świadczeniodawcę, który realizuje świadczenia opieki zdrowotnej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
1) program profilaktyki raka szyjki macicy - etap podstawowy;
2) program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy.”.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-06-29
- Data wejścia w życie: 2026-06-30
- Data obowiązywania: 2026-06-30
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