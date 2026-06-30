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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 861

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2026 r. poz. 384) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłaty za udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL;

2) wysokość opłaty za udostępnianie z rejestru PESEL danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, o której mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanej dalej „ustawą”;

3) wysokość opłaty za udostępnianie z rejestru PESEL danych o seriach, numerach i datach ważności ważnych dowodów osobistych podmiotom, o których mowa w art. 49a ustawy;

4) sposób obliczania wysokości opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy;

5) sposób i terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1-4;

6) sposób dokumentowania uiszczenia opłat, o których mowa w pkt 1-4.

§ 2.

Wysokość opłaty za udostępnianie danych:

1) jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL - wynosi 31 zł;

2) z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji - wynosi 0,30 zł od jednej weryfikacji;

3) z rejestru PESEL o seriach, numerach i datach ważności ważnych dowodów osobistych - wynosi 0,30 zł za każde pobranie tej informacji.

§ 3.

Wysokość opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy, oblicza się według następującego wzoru:

O = K × (A + B) + M

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

O - łączną kwotę opłaty za udostępnianie danych,

K - współczynnik wynoszący:

a) 1,0 do celów badawczych lub statystycznych,

b) 1,5 do celów badania opinii publicznej,

A - opłatę za prace informatyczne:

A = 0,5 Ha × Z + 0,5 Hb × Z + 0,75 Hc × Z + 10 Hd × Z + He × Z,

B - opłatę za prace eksploatacyjne:

B = 1,5 Hf × 10 Z + Hg × 10 Z + 1,5 Hh × 10 Z + 0,6 Hi × 10 Z + 0,5 Hj × 10 Z,

M - koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany w przypadku, gdy przekroczy 5 % wartości usługi,

H - liczbę godzin przeznaczonych na realizację zadania:

Ha - czas trwania prac projektowych,

Hb - czas opracowania dokumentacji programowej,

Hc - czas trwania prac analitycznych,

Hd - czas opracowania nowego programu,

He - czas opracowania programu z gotowych modułów,

Hf - czas wyboru podzbioru z bazy danych,

Hg - czas przetwarzania wybranych danych,

Hh - czas wykonania tablicy statystycznej,

Hi - czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego poniżej 300 danych jednostkowych,

Hj - czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 danych jednostkowych,

Z - opłatę za udostępnianie danych jednostkowych, o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4.

1. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt 1, uiszcza się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych.

2. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt 2 i 3 oraz § 3, uiszcza się w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania organu udostępniającego dane.

3. W wezwaniu do uiszczenia opłaty, o której mowa odpowiednio w § 2 pkt 2 i 3, wskazuje się liczbę jednostkowych weryfikacji, które zostały wygenerowane z rejestru PESEL w danym okresie, lub liczbę informacji o seriach, numerach i datach ważności dowodów osobistych, które zostały pobrane z rejestru PESEL w danym okresie. Wezwania wysyła się nie-częściej niż raz w miesiącu.

4. W wezwaniu do uiszczenia opłaty, o której mowa w § 3, wskazuje się wysokość opłaty obliczonej według wzoru określonego w § 3. Wezwanie wysyła się niezwłocznie po obliczeniu wysokości opłaty.

§ 5.

1. Opłaty wnosi się do kasy organu udostępniającego dane lub na jego rachunek bankowy.

2. Opłaty za udostępnianie danych z rejestru PESEL wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane.

§ 6.

1. Dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w:

1) § 2 pkt 1 - dołącza się do wniosku o udostępnienie danych;

2) § 2 pkt 2 i 3 oraz § 3 - przekazuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 ust. 2, do organu udostępniającego dane.

2. Dowód uiszczenia opłaty może mieć postać wydruku lub pliku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, generowanego elektronicznie z systemu bankowego.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2026 r.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. poz. 2482), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1006).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-30
  • Data wejścia w życie: 2026-06-30
  • Data obowiązywania: 2026-06-30
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