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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 861
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2026 r. poz. 384) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) wysokość opłaty za udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL;
2) wysokość opłaty za udostępnianie z rejestru PESEL danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, o której mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanej dalej „ustawą”;
3) wysokość opłaty za udostępnianie z rejestru PESEL danych o seriach, numerach i datach ważności ważnych dowodów osobistych podmiotom, o których mowa w art. 49a ustawy;
4) sposób obliczania wysokości opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy;
5) sposób i terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1-4;
6) sposób dokumentowania uiszczenia opłat, o których mowa w pkt 1-4.
§ 2.
1) jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL - wynosi 31 zł;
2) z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji - wynosi 0,30 zł od jednej weryfikacji;
3) z rejestru PESEL o seriach, numerach i datach ważności ważnych dowodów osobistych - wynosi 0,30 zł za każde pobranie tej informacji.
§ 3.
O = K × (A + B) + M
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
O - łączną kwotę opłaty za udostępnianie danych,
K - współczynnik wynoszący:
a) 1,0 do celów badawczych lub statystycznych,
b) 1,5 do celów badania opinii publicznej,
A - opłatę za prace informatyczne:
A = 0,5 Ha × Z + 0,5 Hb × Z + 0,75 Hc × Z + 10 Hd × Z + He × Z,
B - opłatę za prace eksploatacyjne:
B = 1,5 Hf × 10 Z + Hg × 10 Z + 1,5 Hh × 10 Z + 0,6 Hi × 10 Z + 0,5 Hj × 10 Z,
M - koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany w przypadku, gdy przekroczy 5 % wartości usługi,
H - liczbę godzin przeznaczonych na realizację zadania:
Ha - czas trwania prac projektowych,
Hb - czas opracowania dokumentacji programowej,
Hc - czas trwania prac analitycznych,
Hd - czas opracowania nowego programu,
He - czas opracowania programu z gotowych modułów,
Hf - czas wyboru podzbioru z bazy danych,
Hg - czas przetwarzania wybranych danych,
Hh - czas wykonania tablicy statystycznej,
Hi - czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego poniżej 300 danych jednostkowych,
Hj - czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 danych jednostkowych,
Z - opłatę za udostępnianie danych jednostkowych, o których mowa w § 2 pkt 1.
§ 4.
2. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt 2 i 3 oraz § 3, uiszcza się w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania organu udostępniającego dane.
3. W wezwaniu do uiszczenia opłaty, o której mowa odpowiednio w § 2 pkt 2 i 3, wskazuje się liczbę jednostkowych weryfikacji, które zostały wygenerowane z rejestru PESEL w danym okresie, lub liczbę informacji o seriach, numerach i datach ważności dowodów osobistych, które zostały pobrane z rejestru PESEL w danym okresie. Wezwania wysyła się nie-częściej niż raz w miesiącu.
4. W wezwaniu do uiszczenia opłaty, o której mowa w § 3, wskazuje się wysokość opłaty obliczonej według wzoru określonego w § 3. Wezwanie wysyła się niezwłocznie po obliczeniu wysokości opłaty.
§ 5.
2. Opłaty za udostępnianie danych z rejestru PESEL wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane.
§ 6.
1) § 2 pkt 1 - dołącza się do wniosku o udostępnienie danych;
2) § 2 pkt 2 i 3 oraz § 3 - przekazuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 ust. 2, do organu udostępniającego dane.
2. Dowód uiszczenia opłaty może mieć postać wydruku lub pliku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, generowanego elektronicznie z systemu bankowego.
§ 7.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. poz. 2482), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1006).
- Data ogłoszenia: 2026-06-30
- Data wejścia w życie: 2026-06-30
- Data obowiązywania: 2026-06-30
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