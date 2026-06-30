§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłaty za udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL;

2) wysokość opłaty za udostępnianie z rejestru PESEL danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, o której mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanej dalej „ustawą”;

3) wysokość opłaty za udostępnianie z rejestru PESEL danych o seriach, numerach i datach ważności ważnych dowodów osobistych podmiotom, o których mowa w art. 49a ustawy;

4) sposób obliczania wysokości opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy;

5) sposób i terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1-4;

6) sposób dokumentowania uiszczenia opłat, o których mowa w pkt 1-4.