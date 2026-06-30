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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 862

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-30
  • Data wejścia w życie: 2026-06-30
  • Data obowiązywania: 2026-06-30
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Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w obszarze ochrony środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 868

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu wspierającym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 873

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 czerwca 2026 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 872

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu obliczania prognozowanego czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej objętych centralną elektroniczną rejestracją

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 874

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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 862

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 863

USTAWA z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z uregulowaniem funkcjonowania lotnictwa służb porządku publicznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 864

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 865

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu &#8222;Dobry start&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 866

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 867

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 854

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie prac badawczych nad pojazdami zautomatyzowanymi lub pojazdami w pełni zautomatyzowanymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 858

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 861

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie opłat za wydanie oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie prac badawczych nad pojazdami zautomatyzowanymi lub pojazdami w pełni zautomatyzowanymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 855

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 26 czerwca 2026 r. w sprawie Rejestru Urbanistycznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 860

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 859

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 857

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 856

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 851

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 852

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