§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2024 r. poz. 798, z 2025 r. poz. 931 i 1853 oraz z 2026 r. poz. 758) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 25 w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a i 10b w brzmieniu:

„10a) adnotację o konieczności przedłużenia czasu wykonania świadczenia zdrowotnego, które było zaplanowane do wykonania w czasie niedłuższym niż 12 godzin od przyjęcia pacjenta do szpitala;

10b) oznaczenie lekarza przedłużającego czas wykonania świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w pkt 10a;”;

2) po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:

„§ 35a. 1. Podmiot leczniczy prowadzący szpital, w przypadku wykonania świadczenia zdrowotnego w czasie niedłuższym niż 12 godzin od przyjęcia pacjenta do szpitala, sporządza i prowadzi:

1) dokumentację indywidualną wewnętrzną w formie historii choroby;

2) dokumentację indywidualną zewnętrzną w formie:

a) karty informacyjnej z leczenia szpitalnego,

b) skierowania;

3) dokumentację zbiorczą wewnętrzną w formie wykazu:

a) głównego przyjęć i wypisów,

b) chorych oddziału zawierającego informacje, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1-11,

c) zabiegów,

d) bloku operacyjnego lub sali operacyjnej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do historii choroby dołącza się dodatkowe dokumenty, w szczególności:

1) kartę zleceń lekarskich;

2) kartę przebiegu znieczulenia, jeżeli było wykonane w związku z udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi;

3) wyniki badań diagnostycznych, jeżeli były wykonane;

4) wyniki konsultacji, jeżeli były zlecone i nie zostały wpisane w historii choroby;

5) protokół operacyjny, w przypadku wykonania zabiegu w warunkach bloku operacyjnego;

6) kartę segregacji medycznej, jeżeli dotyczy.

3. Przepisy § 6 ust. 4, § 13, § 14, § 15 ust. 2, 3 i 5, § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 1-6, ust. 3 i 4, § 17, § 18 ust. 1, ust. 3-6 i 8, § 19, § 21-23, § 29, § 30 i § 33 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wykonania świadczenia zdrowotnego w czasie przekraczającym 12 godzin od przyjęcia pacjenta do szpitala, prowadzi się dokumentację medyczną, o której mowa w:

1) § 12 i § 12a - w przypadku pobytu pacjenta w oddziale szpitalnym, w którym czas pobytu pacjenta niezbędny do udzielenia świadczenia zdrowotnego przekracza 24 godziny albo

2) § 35 - w przypadku pobytu pacjenta w oddziale szpitalnym, w którym czas pobytu pacjenta niezbędny do udzielenia świadczenia zdrowotnego nie przekracza 24 godzin.

5. Dokumentację medyczną, o której mowa w ust. 1-3, dołącza się do dokumentacji medycznej prowadzonej dla tego pacjenta, o której mowa w ust. 4.”.