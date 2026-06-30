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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 876
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2024 r. poz. 581 oraz z 2026 r. poz. 26 i 791) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 25 w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a i 10b w brzmieniu:
„10a) adnotację o konieczności przedłużenia czasu wykonania świadczenia zdrowotnego, które było zaplanowane do wykonania w czasie niedłuższym niż 12 godzin od przyjęcia pacjenta do szpitala;
10b) oznaczenie lekarza przedłużającego czas wykonania świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w pkt 10a;”;
2) po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:
„§ 35a. 1. Podmiot leczniczy prowadzący szpital, w przypadku wykonania świadczenia zdrowotnego w czasie niedłuższym niż 12 godzin od przyjęcia pacjenta do szpitala, sporządza i prowadzi:
1) dokumentację indywidualną wewnętrzną w formie historii choroby;
2) dokumentację indywidualną zewnętrzną w formie:
a) karty informacyjnej z leczenia szpitalnego,
b) skierowania;
3) dokumentację zbiorczą wewnętrzną w formie wykazu:
a) głównego przyjęć i wypisów,
b) chorych oddziału zawierającego informacje, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1-11,
c) zabiegów,
d) bloku operacyjnego lub sali operacyjnej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do historii choroby dołącza się dodatkowe dokumenty, w szczególności:
1) kartę zleceń lekarskich;
2) kartę przebiegu znieczulenia, jeżeli było wykonane w związku z udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi;
3) wyniki badań diagnostycznych, jeżeli były wykonane;
4) wyniki konsultacji, jeżeli były zlecone i nie zostały wpisane w historii choroby;
5) protokół operacyjny, w przypadku wykonania zabiegu w warunkach bloku operacyjnego;
6) kartę segregacji medycznej, jeżeli dotyczy.
3. Przepisy § 6 ust. 4, § 13, § 14, § 15 ust. 2, 3 i 5, § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 1-6, ust. 3 i 4, § 17, § 18 ust. 1, ust. 3-6 i 8, § 19, § 21-23, § 29, § 30 i § 33 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wykonania świadczenia zdrowotnego w czasie przekraczającym 12 godzin od przyjęcia pacjenta do szpitala, prowadzi się dokumentację medyczną, o której mowa w:
1) § 12 i § 12a - w przypadku pobytu pacjenta w oddziale szpitalnym, w którym czas pobytu pacjenta niezbędny do udzielenia świadczenia zdrowotnego przekracza 24 godziny albo
2) § 35 - w przypadku pobytu pacjenta w oddziale szpitalnym, w którym czas pobytu pacjenta niezbędny do udzielenia świadczenia zdrowotnego nie przekracza 24 godzin.
5. Dokumentację medyczną, o której mowa w ust. 1-3, dołącza się do dokumentacji medycznej prowadzonej dla tego pacjenta, o której mowa w ust. 4.”.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-06-30
- Data wejścia w życie: 2026-07-01
- Data obowiązywania: 2026-07-01
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