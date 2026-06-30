§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 1150) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wnioskodawca może zgłosić do nagrody w zakresie osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 1-3, osoby których udział w powstaniu każdego z osiągnięć wykazanych we wniosku wynosi co najmniej 10 %.”;

2) w § 5:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wniosek składa się w terminie do dnia 30 czerwca.

2. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 3 i 507), ministra.”,

b) uchyla się ust. 5;



3) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister przyznaje nagrody w terminie do dnia 30 listopada.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Nagrody są przyznawane nauczycielom akademickim zatrudnionym w dacie ich przyznania przez ministra w uczelni medycznej albo w CMKP.”.