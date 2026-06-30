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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 869
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 26 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich
Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Wnioskodawca może zgłosić do nagrody w zakresie osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 1-3, osoby których udział w powstaniu każdego z osiągnięć wykazanych we wniosku wynosi co najmniej 10 %.”;
2) w § 5:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Wniosek składa się w terminie do dnia 30 czerwca.
2. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 3 i 507), ministra.”,
b) uchyla się ust. 5;
3) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister przyznaje nagrody w terminie do dnia 30 listopada.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Nagrody są przyznawane nauczycielom akademickim zatrudnionym w dacie ich przyznania przez ministra w uczelni medycznej albo w CMKP.”.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635, 637 i 821.
- Data ogłoszenia: 2026-06-30
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
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