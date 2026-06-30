§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1092) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) w ust. 1 w pkt 2:

- lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 137a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1079 i 1794 oraz z 2026 r. poz. 203), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”,

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, z uwzględnieniem lit. h,”,

- lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy są obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, oraz przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członkom ich rodzin, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b, d, e lub f Umowy z dnia 24 stycznia 2020 r. o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.),”,

- dodaje się lit. h oraz i w brzmieniu:

„h) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej „ustawą”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

i) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2026 r. poz. 862) lub przepisów wydanych na podstawie art. 107 ust. 1 tej ustawy, o ile:

- posiadają numer PESEL ze statusem UKR, o którym mowa w art. 8 pkt 24a lit. d ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2026 r. poz. 384), oraz

- zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

- ubiegają się o świadczenie dobry start lub otrzymują świadczenie dobry start na dziecko, które uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.”,

c) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. h oraz i, świadczenie dobry start na dany rok szkolny przysługuje, jeżeli spełniają warunek aktywności zawodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Warunek ten nie dotyczy osób uczących się ani osób, które wnioskują o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na dziecko będące obywatelem polskim lub posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913, 1301, 1665 i 1746 oraz z 2026 r. poz. 26), lub znajdujące się pod opieką opiekuna wskazanego przez władze kraju pochodzenia.

3. Świadczenie dobry start przysługuje również osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. h oraz i, jeżeli nie były aktywne zawodowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miesiącu poprzedzającym dany miesiąc, o którym mowa w ust. 2, ale w tym miesiącu podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203 i 791).”;

2) w § 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dziecku - oznacza to uczące się w szkole dziecko własne, dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną, dziecko znajdujące się pod opieką osoby, której powierzono sprawowanie nad nim bieżącej pieczy na podstawie orzeczenia sądu, dziecko, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej, dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna tymczasowego lub dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna wskazanego przez władze kraju pochodzenia oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy;”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) aktywności zawodowej - oznacza to aktywność zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2026 r. poz. 508);”,

c) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

„3a) opiekunie tymczasowym - oznacza to sprawującą opiekę nad dzieckiem osobę, o której mowa w art. 113 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3b) opiekunie wskazanym przez władze kraju pochodzenia - oznacza to sprawującą opiekę nad dzieckiem osobę, o której mowa w art. 113a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”;

3) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, osobom, którym powierzono sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, opiekunom tymczasowym, opiekunom wskazanym przez władze kraju pochodzenia - raz w roku na dziecko;”;

4) w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Świadczenie dobry start na dziecko znajdujące się pod opieką osób, którym powierzono sprawowanie nad nim bieżącej pieczy na podstawie orzeczenia sądu, przysługuje wyłącznie tym osobom.”;

5) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, osoby, której powierzono sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, opiekuna tymczasowego, opiekuna wskazanego przez władze kraju pochodzenia albo osoby uczącej się.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W postępowaniach o przyznanie świadczenia dobry start działa i składa wnioski o to świadczenie, w imieniu i na rzecz opiekuna wskazanego przez władze kraju pochodzenia, wyłącznie starosta lub upoważniony przez niego pracownik jednostki organizacyjnej powiatu.”,

c) w ust. 3:

- w pkt 1:

- - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„dane dotyczące wnioskodawcy:”,

- - lit. a oraz b otrzymują brzmienie:

„a) w przypadku rodzica:

- imię i nazwisko,

- datę urodzenia,

- adres miejsca zamieszkania,

- numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- stan cywilny,

- obywatelstwo,

- rodzaj, serię, numer i kraj wydania dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy - w przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. h oraz i,

- rodzaj, serię, numer, datę wydania i datę ważności dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce - w przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. h oraz i,

- adres poczty elektronicznej i numer telefonu,

b) w przypadku opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, osoby, której powierzono sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu, opiekuna tymczasowego, opiekuna wskazanego przez władze kraju pochodzenia, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka i osoby uczącej się:

- imię i nazwisko,

- datę urodzenia,

- adres miejsca zamieszkania,

- numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- obywatelstwo,

- rodzaj, serię, numer i kraj wydania dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy - w przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. h oraz i,

- rodzaj, serię, numer, datę wydania i datę ważności dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce - w przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. h oraz i,

- adres poczty elektronicznej i numer telefonu,”,

- - w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) dane dotyczące aktywności zawodowej wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu zgodnie z § 2 ust. 3 - w przypadku gdy o świadczenie dobry start ubiega się osoba, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. h lub i;”,

- w pkt 2:

- - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„dane dotyczące dziecka, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start:”,

- - po lit. e dodaje się lit. ea oraz eb w brzmieniu:

„ea) rodzaj, serię, numer i kraj wydania dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy - w przypadku dzieci osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. h oraz i,



eb) rodzaj, serię, numer, datę wydania i datę ważności dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce - w przypadku dzieci osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. h oraz i,”;

6) w § 19:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pkt 6 nie stosuje się do opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, osoby, której powierzono sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, opiekuna tymczasowego, opiekuna wskazanego przez władze kraju pochodzenia i osoby uczącej się;”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz minister właściwy do spraw rodziny, którzy zapewniają możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wraz z załącznikami za pomocą systemu, o którym mowa odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 2 lub 3, mogą przechowywać dane objęte treścią wniosków i załączników do wniosków w celu złożenia tych wniosków i załączników do wniosków oraz przeprowadzania procesów reklamacyjnych dotyczących składania tych wniosków i załączników do wniosków.”,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz minister właściwy do spraw rodziny, którzy zapewniają możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start wraz z załącznikami za pomocą systemu, o którym mowa odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 2 lub 3, przechowują dane objęte treścią wniosków i załączników do wniosków przez okres niedłuższy niż 10 lat od dnia złożenia tych wniosków i załączników do wniosków. Informacje objęte treścią wniosków i załączników do wniosków usuwa się niezwłocznie po upływie tego okresu przechowywania.”;

7) w § 23:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) informacji o dacie nadania i utraty statusu UKR, o którym mowa w art. 8 pkt 24a lit. d ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;”,

b) w ust. 2 i 3 wyrazy „ust. 1 pkt 1 i 3” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 1, 1a i 3”;

8) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

„§ 26a. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wzywać osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. i, które ubiegają się o świadczenie dobry start, do osobistego stawiennictwa we wskazanej w wezwaniu jednostce organizacyjnej w terminie 3 dni roboczych w celu złożenia wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego ustalenia i realizacji tego świadczenia.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozostawia bez rozpatrzenia wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, jeżeli osoba, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. i, która została wezwana do osobistego stawiennictwa, nie stawiła się w wyznaczonym terminie we wskazanej w wezwaniu jednostce organizacyjnej.

3. Wypłata świadczenia dobry start osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. i, następuje po potwierdzeniu w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 803), nauki dziecka w szkole należącej do polskiego systemu oświaty w danym roku szkolnym, z tytułu rozpoczęcia którego przyznawane jest to świadczenie.”;

9) w § 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następują w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następują niepóźniej niż do dnia 30 września, z uwzględnieniem § 26a ust. 3.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Opiekunowi wskazanemu przez władze kraju pochodzenia przyznane świadczenie dobry start wypłaca się na rachunek bankowy powiatu, na którego terenie opiekun ten sprawuje opiekę nad dzieckiem. Powiat przekazuje przyznane temu opiekunowi świadczenie dobry start w szczególności w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.”;

10) w § 28 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku zbiegu prawa do świadczenia dobry start rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych lub osób, którym powierzono sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu, świadczenie to wypłaca się tej z tych osób, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

2. Jeżeli opieka nad dzieckiem jest sprawowana równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych lub obie osoby, którym powierzono sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu, świadczenie dobry start wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

3. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start przez rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego lub osobę, której powierzono sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu, drugi rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny lub osoba, której powierzono sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala, kto sprawuje opiekę, i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 165) - do centrum usług społecznych, o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 639), w celu ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.”;

11) w § 31:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 1, wynoszą:

1) 0,1 % kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń dobry start - w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

2) 2 % wartości świadczeń dobry start przekazanych w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług - w przypadku powiatu w zakresie realizacji zadania, o którym mowa w § 10 ust. 1a.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są finansowane z przekazywanej przez wojewodę dotacji celowej na realizację świadczenia dobry start.”.