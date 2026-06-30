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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 865
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2024 r. poz. 581 oraz z 2026 r. poz. 26 i 791) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„3. W przypadku przysposobienia pełnego noworodka lub dziecka na wniosek jego przedstawiciela ustawowego dokumentację medyczną udostępnia się przez sporządzenie wyciągu ze wskazaniem danych identyfikujących noworodka lub dziecka, o których mowa w § 6 pkt 7 i 8, wynikających z dokonania przysposobienia pełnego.”.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2026-06-30
- Data wejścia w życie: 2026-07-15
- Data obowiązywania: 2026-07-15
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Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w obszarze ochrony środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu wspierającym
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 czerwca 2026 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu obliczania prognozowanego czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej objętych centralną elektroniczną rejestracją
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