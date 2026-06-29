§ 2.

1. Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, składa się z:

1) kwoty stałej;

2) kwoty uwzględniającej wielkość obszaru prac badawczych objętego wnioskiem;

3) kwoty uwzględniającej okres, na jaki ma zostać wydane zezwolenie;

4) kwoty uwzględniającej liczbę i poziom automatyzacji pojazdów wskazanych we wniosku o wydanie zezwolenia.

2. Kwota stała opłaty za wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, wynosi 1000 zł za każde województwo objęte wnioskiem.

3. Do kwoty stałej opłaty, o której mowa w ust. 2, dolicza się kwotę uwzględniającą wielkość obszaru prac badawczych objętego wnioskiem w wysokości:

1) 2500 zł przy wniosku obejmującym prowadzenie prac badawczych na drogach podlegających organom zarządzającym ruchem w liczbie niewiększej niż 10;

2) 5000 zł przy wniosku obejmującym prowadzenie prac badawczych na drogach podlegających organom zarządzającym ruchem w liczbie między 11 a 20;

3) 7000 zł przy wniosku obejmującym prowadzenie prac badawczych na drogach podlegających organom zarządzającym ruchem w liczbie większej niż 20.

4. Do kwoty stałej opłaty, o której mowa w ust. 2, dolicza się kwotę 250 zł za każdy rozpoczęty rok, na jaki jest wydawane zezwolenie.

5. Do kwoty stałej opłaty, o której mowa w ust. 2, dolicza się kwotę:

1) 100 zł za każdy pojazd objęty wnioskiem - o poziomie automatyzacji niewyższym niż „4”,

2) 150 zł za każdy pojazd objęty wnioskiem - o poziomie automatyzacji „5”

- przy czym łączna kwota naliczana za liczbę pojazdów objętych wnioskiem nie może przekroczyć 1000 zł.