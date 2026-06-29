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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 855

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie opłat za wydanie oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie prac badawczych nad pojazdami zautomatyzowanymi lub pojazdami w pełni zautomatyzowanymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 65l ust. 26 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wysokość opłat za:

1) wydanie zezwolenia na prowadzenie prac badawczych nad pojazdami zautomatyzowanymi lub pojazdami w pełni zautomatyzowanymi w ruchu drogowym na drogach publicznych;

2) zmianę zezwolenia na prowadzenie prac badawczych nad pojazdami zautomatyzowanymi lub pojazdami w pełni zautomatyzowanymi w ruchu drogowym na drogach publicznych.

§ 2.

1. Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, składa się z:

1) kwoty stałej;

2) kwoty uwzględniającej wielkość obszaru prac badawczych objętego wnioskiem;

3) kwoty uwzględniającej okres, na jaki ma zostać wydane zezwolenie;

4) kwoty uwzględniającej liczbę i poziom automatyzacji pojazdów wskazanych we wniosku o wydanie zezwolenia.

2. Kwota stała opłaty za wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, wynosi 1000 zł za każde województwo objęte wnioskiem.

3. Do kwoty stałej opłaty, o której mowa w ust. 2, dolicza się kwotę uwzględniającą wielkość obszaru prac badawczych objętego wnioskiem w wysokości:

1) 2500 zł przy wniosku obejmującym prowadzenie prac badawczych na drogach podlegających organom zarządzającym ruchem w liczbie niewiększej niż 10;

2) 5000 zł przy wniosku obejmującym prowadzenie prac badawczych na drogach podlegających organom zarządzającym ruchem w liczbie między 11 a 20;

3) 7000 zł przy wniosku obejmującym prowadzenie prac badawczych na drogach podlegających organom zarządzającym ruchem w liczbie większej niż 20.

4. Do kwoty stałej opłaty, o której mowa w ust. 2, dolicza się kwotę 250 zł za każdy rozpoczęty rok, na jaki jest wydawane zezwolenie.

5. Do kwoty stałej opłaty, o której mowa w ust. 2, dolicza się kwotę:

1) 100 zł za każdy pojazd objęty wnioskiem - o poziomie automatyzacji niewyższym niż „4”,

2) 150 zł za każdy pojazd objęty wnioskiem - o poziomie automatyzacji „5”

- przy czym łączna kwota naliczana za liczbę pojazdów objętych wnioskiem nie może przekroczyć 1000 zł.

§ 3.

1. Wysokość opłaty za zmianę zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 2, składa się z:

1) kwoty stałej;

2) kwoty za zmianę danych pojazdu, o którym mowa w art. 65l ust. 12 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

3) kwoty za zmianę w zakresie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 65l ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

4) kwoty za zgłoszenie nowego pojazdu do prac badawczych;

5) kwoty za zmianę dotyczącą okresu, obszaru lub warunków prowadzenia prac badawczych.

2. Kwota stała opłaty za zmianę zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 2, wynosi 1000 zł.

3. Do kwoty stałej opłaty, o której mowa w ust. 2, dolicza się kwotę:

1) 50 zł za każdą zmianę danych pojazdu, o którym mowa w art. 65l ust. 12 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) 50 zł za każdą zmianę w zakresie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 65l ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

3) 100 zł za każde zgłoszenie nowego pojazdu do prac badawczych,

4) 500 zł za każdą zmianę dotyczącą okresu prowadzenia prac badawczych,

5) 1000 zł za każdą zmianę dotyczącą obszaru prac badawczych,

6) 1000 zł za każdą zmianę dotyczącą warunków prowadzenia prac badawczych

- przy czym łączna kwota opłaty za zmianę zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 2, nie może przekroczyć 3000 zł.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-29
  • Data wejścia w życie: 2026-06-30
  • Data obowiązywania: 2026-06-30
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