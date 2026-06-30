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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 867
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 25 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt
Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580, z 2025 r. poz. 1696 i 1795 oraz z 2026 r. poz. 737 i 755) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„§ 3a. 1. Ogłuszanie zwierząt jeleniowatych utrzymywanych w warunkach fermowych oraz bydła utrzymywanego w systemie otwartym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, z wykorzystaniem metody, o której mowa w pkt 3 w tabeli 1 w rozdziale I załącznika I do rozporządzenia nr 1099/2009, przeprowadza osoba, której powiatowy lekarz weterynarii wydał dokument, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1099/2009, po odbyciu szkolenia:
1) teoretycznego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
2) praktycznego w zakresie odpowiednio ogłuszania zwierząt jeleniowatych utrzymywanych w warunkach fermowych albo bydła utrzymywanego w systemie otwartym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, z wykorzystaniem metody, o której mowa w pkt 3 w tabeli 1 w rozdziale I załącznika I do rozporządzenia nr 1099/2009
- oraz która posiada uprawnienie podstawowe do wykonywania polowania, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2025 r. poz. 539 i 1795), lub pozwolenie na broń palną do celów ogłuszania lub uboju zwierząt gospodarskich wydane na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2024 r. poz. 485, z 2025 r. poz. 1795 oraz z 2026 r. poz. 187).
2. Szkolenie praktyczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, odbywa się podczas uboju:
1) zwierząt jeleniowatych utrzymywanych w warunkach fermowych w gospodarstwie, z którego te zwierzęta pochodzą, albo
2) bydła utrzymywanego w systemie otwartym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w gospodarstwie, z którego to bydło pochodzi
- pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w ogłuszaniu zwierząt z wykorzystaniem metody, o której mowa w pkt 3 w tabeli 1 w rozdziale I załącznika I do rozporządzenia nr 1099/2009.”.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
- Data ogłoszenia: 2026-06-30
- Data wejścia w życie: 2026-07-15
- Data obowiązywania: 2026-07-15
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