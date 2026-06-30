§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1033) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Ogłuszanie zwierząt jeleniowatych utrzymywanych w warunkach fermowych oraz bydła utrzymywanego w systemie otwartym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, z wykorzystaniem metody, o której mowa w pkt 3 w tabeli 1 w rozdziale I załącznika I do rozporządzenia nr 1099/2009, przeprowadza osoba, której powiatowy lekarz weterynarii wydał dokument, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1099/2009, po odbyciu szkolenia:

1) teoretycznego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,

2) praktycznego w zakresie odpowiednio ogłuszania zwierząt jeleniowatych utrzymywanych w warunkach fermowych albo bydła utrzymywanego w systemie otwartym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, z wykorzystaniem metody, o której mowa w pkt 3 w tabeli 1 w rozdziale I załącznika I do rozporządzenia nr 1099/2009

- oraz która posiada uprawnienie podstawowe do wykonywania polowania, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2025 r. poz. 539 i 1795), lub pozwolenie na broń palną do celów ogłuszania lub uboju zwierząt gospodarskich wydane na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2024 r. poz. 485, z 2025 r. poz. 1795 oraz z 2026 r. poz. 187).

2. Szkolenie praktyczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, odbywa się podczas uboju:

1) zwierząt jeleniowatych utrzymywanych w warunkach fermowych w gospodarstwie, z którego te zwierzęta pochodzą, albo

2) bydła utrzymywanego w systemie otwartym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w gospodarstwie, z którego to bydło pochodzi

- pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w ogłuszaniu zwierząt z wykorzystaniem metody, o której mowa w pkt 3 w tabeli 1 w rozdziale I załącznika I do rozporządzenia nr 1099/2009.”.