Art. 2.

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1344) w art. 13d:

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Sprawę zastosowania zwolnień i ulg określonych w art. 12 ust. 1 pkt 3-7 i ust. 6 uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie wnioskodawcy, jeżeli w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ podatkowy nie wydał decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w tej sprawie.

2b. Przepisu ust. 2a nie stosuje się, jeżeli:

1) przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2a, organ podatkowy dokonał wezwania na podstawie art. 155 § 1 lub art. 169 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

2) termin, o którym mowa w ust. 2a, upływa w czasie trwania:

a) stanu klęski żywiołowej albo stanu wyjątkowego,

b) stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego

- na obszarze, na którym znajduje się siedziba organu podatkowego, do którego złożono wniosek, oraz w okresie 60 dni od dnia zniesienia, odwołania albo zakończenia tego stanu.”;

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3j w brzmieniu:

„3a. Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 2a.

3b. Milczące załatwienie sprawy, o której mowa w ust. 2a, następuje w dniu następującym po upływie terminu, o którym mowa w tym przepisie.

3c. W aktach sprawy, o której mowa w ust. 2a, zamieszcza się adnotację o milczącym załatwieniu sprawy, wskazując treść i przesłanki rozstrzygnięcia oraz jego podstawę prawną.

3d. Na wniosek podatnika organ podatkowy, w drodze postanowienia, wydaje zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy, o której mowa w ust. 2a, albo odmawia wydania takiego zaświadczenia.

3e. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3d, przysługuje zażalenie.

3f. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy, o której mowa w ust. 2a, zawiera:

1) oznaczenie organu podatkowego i wnioskodawcy;

2) datę wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy;

3) powołanie podstawy prawnej;

4) treść rozstrzygnięcia sprawy załatwionej milcząco;

5) datę milczącego załatwienia sprawy;

6) pouczenie o możliwości wniesienia zażalenia;

7) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu podatkowego upoważnionego do wydania zaświadczenia.

3g. W zakresie nieuregulowanym w ust. 3d-3f do zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy stosuje się przepisy działu VIIIA ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

3h. Do milczącego załatwienia sprawy, o którym mowa w ust. 2a, przepisy działu IV rozdziałów 17-19 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio. Przyjmuje się, że skutek wydania decyzji ostatecznej powstał w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3b.

3i. W sprawach, o których mowa w ust. 2a, załatwianych milcząco organ podatkowy udostępnia informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.2)), w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie.

3j. Przekazanie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w sposób określony w ust. 3i, nie zwalnia organu podatkowego z obowiązku ich przekazania przy pierwszej czynności skierowanej do strony.”.