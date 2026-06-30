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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 871

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 25 czerwca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Dz. U. poz. 2204 oraz z 2025 r. poz. 1090) w § 14 w ust. 1 po wyrazach „zastępcy notarialnego,” dodaje się wyrazy „emerytowanego notariusza,”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2026 r.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26 i 370.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-30
  • Data wejścia w życie: 2026-12-02
  • Data obowiązywania: 2026-12-02
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