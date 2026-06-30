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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 872
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 868
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu wspierającym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 873
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 czerwca 2026 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 872
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 874
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 867
USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie prac badawczych nad pojazdami zautomatyzowanymi lub pojazdami w pełni zautomatyzowanymi
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 858
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie opłat za wydanie oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie prac badawczych nad pojazdami zautomatyzowanymi lub pojazdami w pełni zautomatyzowanymi
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 855
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 26 czerwca 2026 r. w sprawie Rejestru Urbanistycznego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 860
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 859
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 857
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury
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