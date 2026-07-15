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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 948
OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lipca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz. U. poz. 1859), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz. U. poz. 774).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2–4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz. U. poz. 774), które stanowią:
„§ 2. Przepis § 3 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w zakresie rozwiązania określonego w art. 24b–24i ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz przepis § 4 pkt 111 rozporządzenia zmienianego w § 1, stosuje się od dnia 17 czerwca 2025 r.
§ 3. Do wniosków o umorzenie, o których mowa w art. 35f ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się odpowiednio przepisy § 4 pkt 15b lub pkt 16 lit. a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jeżeli zostanie złożony wniosek o umorzenie uwzględniający także miesiące kalendarzowe znajdujące się w okresie, o którym mowa w § 4 pkt 15b lit. a tiret drugie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 948)
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 września 2024 r.
w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie
Na podstawie art. 1 ust. 21) ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2025 r. poz. 1402 i 1847 oraz z 2026 r. poz. 875) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wykaz gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r., na terenie których stosuje się szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi, zwanych dalej „gminami poszkodowanymi”;
2) rozwiązania stosowane na terenie gmin poszkodowanych.
§ 2. Gminami poszkodowanymi są:
1) w województwie dolnośląskim:
a) wszystkie gminy położone na terenie powiatów bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, karkonoskiego, kłodzkiego, legnickiego, lubańskiego, lwóweckiego, średzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, wołowskiego, ząbkowickiego, zgorzeleckiego i złotoryjskiego oraz miasta na prawach powiatu Jelenia Góra, Legnica i Wałbrzych,
b) w powiecie głogowskim - gmina miejska Głogów, gmina wiejska Głogów, gmina Kotla, gmina Pęcław i gmina Żukowice,
c) w powiecie górowskim - gmina Jemielno,
d) w powiecie lubińskim - miasto i gmina Ścinawa,
e) w powiecie oławskim - gmina miejska Oława i gmina wiejska Oława,
f) w powiecie strzelińskim - gmina Strzelin,
g) w powiecie wrocławskim - gmina Kąty Wrocławskie, gmina Mietków i gmina Sobótka;
2) w województwie lubuskim:
a) w powiecie krośnieńskim - gmina Dąbie i gmina Krosno Odrzańskie,
b) w powiecie nowosolskim - gmina Bytom Odrzański, gmina Kolsko, gmina miejska Nowa Sól, gmina wiejska Nowa Sól, gmina Otyń i gmina Siedlisko,
c) w powiecie słubickim - gmina Cybinka i gmina Słubice,
d) w powiecie wschowskim - gmina Szlichtyngowa,
e) w powiecie zielonogórskim - gmina Bojadła, gmina Czerwieńsk, gmina Nowogród Bobrzański, gmina Sulechów, gmina Trzebiechów i gmina Zabór,
f) w powiecie żagańskim - gmina miejsko-wiejska Szprotawa i gmina wiejska Żagań oraz miasto Małomice i miasto Żagań;
3) w województwie opolskim - wszystkie gminy położone na terenie powiatów brzeskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, nyskiego, opolskiego i prudnickiego;
4) w województwie śląskim - wszystkie gminy położone na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i raciborskiego oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała.
§ 3. 1.2) Na terenie gmin poszkodowanych stosuje się rozwiązania określone w art. 5, art. 5c-5g, art. 7-8k, art. 9-12, art. 14-24i, art. 26a ust. 1 w zakresie pkt 1 i 2, art. 27-31, art. 33-36a i art. 39-40y ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, zwanej dalej „ustawą”.
2. Na terenie gmin poszkodowanych oraz innych gmin, o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy, stosuje się rozwiązania określone w art. 5a ustawy.
§ 4. Na terenie gmin poszkodowanych w przypadku zastosowania:
1) art. 5 ustawy - termin, o którym mowa w art. 5 ust. 3, ustala się do dnia 15 marca 2025 r.;
1a) art. 5d ustawy - termin, o którym mowa w art. 5d ust. 3, ustala się do dnia 15 marca 2025 r.;
1b) art. 5g ustawy - okres, o którym mowa w art. 5g ust. 1, ustala się do dnia 31 sierpnia 2025 r.;
2) art. 7 ustawy - termin ustala się do dnia 15 września 2025 r.;
2a) art. 7a ustawy - okres, o którym mowa w art. 7a ust. 1, ustala się do dnia 30 czerwca 2025 r.;
2b) art. 8a ustawy - okres ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;
2c) art. 8b ustawy - okres ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;
2d) art. 8c ustawy - okres, o którym mowa w art. 8c ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;
2e) art. 8d ustawy - okres, o którym mowa w art. 8d ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;
2f) art. 8e ustawy - okres, o którym mowa w art. 8e ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;
2g) art. 8f ustawy - okres, o którym mowa w art. 8f ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;
2h) art. 8g ustawy - termin ustala się do dnia 30 listopada 2024 r.;
2i) art. 8h ustawy - okres, o którym mowa w art. 8h ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;
2j) art. 8i ustawy - okres, o którym mowa w art. 8i ust. 1, ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;
2k) art. 8j ustawy - okres, o którym mowa w art. 8j ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;
2ka) art. 8k ustawy - okres ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;
2l) art. 9 pkt 3 ustawy - termin ustala się do dnia 30 czerwca 2025 r.;
2m) art. 9a ustawy - okres, o którym mowa w art. 9a ust. 1, ustala się do dnia 18 listopada 2024 r.;
3) art. 10 ustawy - okres ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;
4) art. 11 ustawy - termin, o którym mowa w art. 15 pkt 1, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;
4a) art. 11a ustawy - termin ustala się do dnia 15 września 2025 r.;
5) art. 12 ustawy - termin, o którym mowa w art. 15 pkt 2, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;
6) art. 14 ustawy - termin, o którym mowa w art. 15 pkt 4, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;
6a) art. 14a ustawy - okres ustala się do dnia 15 września 2025 r.;
6b) art. 14b ustawy - termin, o którym mowa w art. 14b ust. 4, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;
7) art. 16 ustawy:
a) w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą - okres rozliczeniowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ustala się od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
b) w przypadku niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika - okres rozliczeniowy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustala się na IV kwartał 2024 r.,
c) refundacja może być wypłacona, o ile składki za okresy, o których mowa w lit. a i b, zostaną opłacone najpóźniej do dnia 15 września 2025 r.;
8) art. 17 ustawy - termin, o którym mowa w art. 17 ust. 2, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;
9) art. 18 ustawy - termin, o którym mowa w art. 18 ust. 3, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;
9a) art. 18a ustawy - termin, o którym mowa w art. 18a ust. 3, ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;
9b) art. 18b ustawy - okres ustala się do dnia 15 września 2025 r.;
10) art. 19 ustawy:
a) okres, o którym mowa w art. 19 ust. 1, ustala się do dnia 31 października 2024 r.,
b) termin, o którym mowa w art. 19 ust. 4, ustala się do dnia 31 października 2024 r.,
c) dzień, o którym mowa w art. 19 ust. 4, ustala się na dzień 1 listopada 2024 r.;
10a) art. 22a ustawy:
a) kwota, o której mowa w art. 22c ust. 1 pkt 1, wynosi 16 000 zł,
b) współczynnik, o którym mowa w art. 22c ust. 1 pkt 2, wynosi 0,75,
c) maksymalna wysokość przyznawanego świadczenia interwencyjnego, o której mowa w art. 22c ust. 4, wynosi 1 000 000 zł;
10b) art. 22j ustawy - okres ustala się do dnia 15 września 2025 r.;
11) art. 23 ustawy - okres, o którym mowa w art. 23 ust. 2, ustala się do dnia 31 października 2024 r.;
11[1])3) art. 24b ustawy - maksymalna wysokość przyznawanego świadczenia lokalowego, o której mowa w art. 24d ust. 2, wynosi 200 000 zł;
11a) art. 26a ustawy - termin, o którym mowa w art. 26a ust. 5, w zakresie art. 26a ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;
12) art. 27 ustawy - termin ustala się do dnia 15 września 2025 r.;
12a) art. 27a ustawy - okres, o którym mowa w art. 27a ust. 1, ustala się do dnia 30 kwietnia 2025 r.;
13) art. 28 ustawy - termin, o którym mowa w art. 28 ust. 4 i 6, ustala się do dnia 18 grudnia 2024 r.;
13a) art. 28a ustawy - okres, o którym mowa w art. 28a ust. 1, ustala się do dnia 18 grudnia 2024 r.;
14) art. 29 ustawy - okres, o którym mowa w art. 29 pkt 1, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;
15) art. 33 ustawy - okres, o którym mowa w art. 33 ust. 3, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;
15a) art. 35d ustawy:
a) okres sprawozdawczy pomocy udzielanej na podstawie art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 884) ustala się od sierpnia 2024 r. do dnia 31 lipca 2025 r.,
b) termin udzielenia pomocy, o której mowa w art. 26, art. 26d, art. 32 i art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;
15b)4) art. 35f ustawy:
a) okresy, o których mowa w art. 35f ust. 1 i art. 35g ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się:
- od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
- od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 maja 2025 r.,
b) porównywanymi miesiącami, o których mowa w art. 35f ust. 1 ustawy, są:
- w odniesieniu do okresu, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze – wrzesień 2024 r. do września 2023 r. albo październik 2024 r. do października 2023 r., a jeżeli płatnik składek rozpoczął działalność w 2024 r. – wrzesień 2024 r. do sierpnia 2024 r.,
- w odniesieniu do okresu, o którym mowa w lit. a tiret drugie – styczeń 2025 r. do stycznia 2024 r. albo luty 2025 r. do lutego 2024 r., a jeżeli płatnik składek rozpoczął działalność po dniu 29 lutego 2024 r. – styczeń 2025 r. do sierpnia 2024 r.;
16) art. 36 ustawy:
a)5) okres, o którym mowa w art. 36 ust. 1, ustala się począwszy od składek należnych od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 maja 2025 r.,
b) termin, o którym mowa w art. 36 ust. 1, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;
17) art. 39c ustawy - okresy, o których mowa w art. 39c ust. 1 i 2, ustala się do dnia 15 marca 2025 r.;
18) art. 39d ustawy - okres, o którym mowa w art. 39d ust. 1, ustala się do dnia 30 września 2025 r.;
19) art. 40a ustawy - okres, o którym mowa w art. 40a ust. 1, ustala się do dnia 31 października 2024 r.;
20) art. 40b ustawy - okres, o którym mowa w art. 40b ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;
21) art. 40c ustawy - okres, o którym mowa w art. 40c ust. 2 pkt 1, ustala się do dnia 31 października 2024 r.;
21a) art. 40ca ustawy - okres ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;
21b) art. 40cb ustawy - okres ustala się do dnia 30 listopada 2024 r.;
21c) art. 40cc ustawy - okres ustala się do dnia 26 listopada 2025 r.;
22) art. 40d ustawy - okres, o którym mowa w art. 40d ust. 1, ustala się do dnia 5 października 2025 r.;
23) art. 40e ustawy - okres, o którym mowa w art. 40e ust. 1, ustala się do dnia 5 października 2025 r.;
24) art. 40f ustawy - okres, o którym mowa w art. 40f ust. 1, ustala się do dnia 30 czerwca 2025 r.;
25) art. 40g ustawy - okres i termin, o których mowa w art. 40g, ustala się do dnia 30 września 2025 r.;
26) art. 40h ustawy - okres ustala się do dnia 30 czerwca 2025 r.;
27) art. 40i ustawy - okres, o którym mowa w art. 40i:
a) ust. 1, ustala się do dnia 5 października 2025 r.,
b) ust. 3, ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;
28) art. 40j ustawy - okres, o którym mowa w art. 40j, ustala się do dnia 5 października 2025 r.;
29) art. 40k ustawy - okres, o którym mowa w art. 40k ust. 1, ustala się do dnia 30 września 2025 r.;
30) art. 40l ustawy - okres, o którym mowa w art. 40l ust. 1, ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;
31) art. 40m ustawy - okres, o którym mowa w art. 40m ust. 1, ustala się do dnia 5 października 2025 r.;
32) art. 40n ustawy - okres ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;
33) art. 40o ustawy - okres, o którym mowa w art. 40o ust. 1-3, ustala się do dnia 30 września 2025 r.;
34) art. 40p ustawy - okres, o którym mowa w art. 40p ust. 1, ustala się do dnia 5 października 2025 r.;
35) art. 40q ustawy - okres, o którym mowa w art. 40q ust. 1, ustala się do dnia 5 października 2025 r.;
36) art. 40t ustawy - okres ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;
37) art. 40u ustawy - okres, o którym mowa w art. 40u ust. 1, ustala się do dnia 26 sierpnia 2025 r.;
38) art. 40w ustawy - okres, o którym mowa w art. 40w ust. 1, ustala się do dnia 26 listopada 2025 r.;
39) art. 40x ustawy - termin, o którym mowa w art. 40x ust. 1, ustala się do dnia 26 listopada 2025 r.;
40) art. 40y ustawy - okres, o którym mowa w art. 40y ust. 1, ustala się do dnia 15 września 2025 r.
§ 4a. 1. Warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji, o którym mowa w art. 40j ust. 2 ustawy, nie stosuje się, jeżeli przez podmioty, o których mowa w art. 95e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203 i 791), przedłożone zostaną:
1) ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego, o którym mowa w art. 8b ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 1783), zawierająca określenie:
a) zakresu szkód majątkowych spowodowanych powodzią lub jej skutkami,
b) koniecznych do wykonania inwestycji w infrastrukturę budowlaną obejmujących:
- modernizację tej infrastruktury polegającą na wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524, 605 i 646) oraz innych prac, które nie stanowią robót budowlanych,
- budowę, w uzasadnionych przypadkach, nowej infrastruktury budowlanej lub
2) protokół likwidacji środka trwałego potwierdzający, że wycofanie środka trwałego z ewidencji środków trwałych i używania było spowodowane powodzią lub jej skutkami, lub
3) dokument przedstawiający koszty naprawy środka trwałego uszkodzonego w wyniku powodzi lub jej skutków.
2. W przypadku gdy inwestycja, o której mowa w art. 40j ust. 2 ustawy, jest finansowana:
1) z dotacji celowej na realizację zadania, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156) - ekspertyzę lub protokół, lub dokument, o których mowa w ust. 1, przedkłada się wraz z wnioskiem o tę dotację;
2) z innego źródła niż wskazane w pkt 1 - ekspertyzę lub protokół, lub dokument, o których mowa w ust. 1, przedkłada się wraz z wnioskiem o opinię wojewody, o której mowa w art. 40j ust. 3 ustawy.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia6).
1) Art. 1 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1473), która weszła w życie z dniem 5 października 2024 r.; zgodnie z art. 73 ust. 2 tej ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2025 r. poz. 1402 i 1847 oraz z 2026 r. poz. 875) zachowują moc i mogą być zmieniane.
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz. U. poz. 774), które weszło w życie z dniem 17 czerwca 2025 r.
3) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 września 2024 r.
- Data ogłoszenia: 2026-07-15
- Data obowiązywania: 2026-07-15
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