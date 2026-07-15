Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 13 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 948)

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 16 września 2024 r.

w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie

Na podstawie art. 1 ust. 21) ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2025 r. poz. 1402 i 1847 oraz z 2026 r. poz. 875) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r., na terenie których stosuje się szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi, zwanych dalej „gminami poszkodowanymi”;

2) rozwiązania stosowane na terenie gmin poszkodowanych.

§ 2. Gminami poszkodowanymi są:

1) w województwie dolnośląskim:

a) wszystkie gminy położone na terenie powiatów bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, karkonoskiego, kłodzkiego, legnickiego, lubańskiego, lwóweckiego, średzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, wołowskiego, ząbkowickiego, zgorzeleckiego i złotoryjskiego oraz miasta na prawach powiatu Jelenia Góra, Legnica i Wałbrzych,

b) w powiecie głogowskim - gmina miejska Głogów, gmina wiejska Głogów, gmina Kotla, gmina Pęcław i gmina Żukowice,

c) w powiecie górowskim - gmina Jemielno,

d) w powiecie lubińskim - miasto i gmina Ścinawa,

e) w powiecie oławskim - gmina miejska Oława i gmina wiejska Oława,

f) w powiecie strzelińskim - gmina Strzelin,

g) w powiecie wrocławskim - gmina Kąty Wrocławskie, gmina Mietków i gmina Sobótka;

2) w województwie lubuskim:

a) w powiecie krośnieńskim - gmina Dąbie i gmina Krosno Odrzańskie,

b) w powiecie nowosolskim - gmina Bytom Odrzański, gmina Kolsko, gmina miejska Nowa Sól, gmina wiejska Nowa Sól, gmina Otyń i gmina Siedlisko,

c) w powiecie słubickim - gmina Cybinka i gmina Słubice,

d) w powiecie wschowskim - gmina Szlichtyngowa,

e) w powiecie zielonogórskim - gmina Bojadła, gmina Czerwieńsk, gmina Nowogród Bobrzański, gmina Sulechów, gmina Trzebiechów i gmina Zabór,

f) w powiecie żagańskim - gmina miejsko-wiejska Szprotawa i gmina wiejska Żagań oraz miasto Małomice i miasto Żagań;

3) w województwie opolskim - wszystkie gminy położone na terenie powiatów brzeskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, nyskiego, opolskiego i prudnickiego;

4) w województwie śląskim - wszystkie gminy położone na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i raciborskiego oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała.

§ 3. 1.2) Na terenie gmin poszkodowanych stosuje się rozwiązania określone w art. 5, art. 5c-5g, art. 7-8k, art. 9-12, art. 14-24i, art. 26a ust. 1 w zakresie pkt 1 i 2, art. 27-31, art. 33-36a i art. 39-40y ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, zwanej dalej „ustawą”.

2. Na terenie gmin poszkodowanych oraz innych gmin, o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy, stosuje się rozwiązania określone w art. 5a ustawy.

§ 4. Na terenie gmin poszkodowanych w przypadku zastosowania:

1) art. 5 ustawy - termin, o którym mowa w art. 5 ust. 3, ustala się do dnia 15 marca 2025 r.;

1a) art. 5d ustawy - termin, o którym mowa w art. 5d ust. 3, ustala się do dnia 15 marca 2025 r.;

1b) art. 5g ustawy - okres, o którym mowa w art. 5g ust. 1, ustala się do dnia 31 sierpnia 2025 r.;

2) art. 7 ustawy - termin ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

2a) art. 7a ustawy - okres, o którym mowa w art. 7a ust. 1, ustala się do dnia 30 czerwca 2025 r.;

2b) art. 8a ustawy - okres ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

2c) art. 8b ustawy - okres ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

2d) art. 8c ustawy - okres, o którym mowa w art. 8c ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

2e) art. 8d ustawy - okres, o którym mowa w art. 8d ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

2f) art. 8e ustawy - okres, o którym mowa w art. 8e ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

2g) art. 8f ustawy - okres, o którym mowa w art. 8f ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

2h) art. 8g ustawy - termin ustala się do dnia 30 listopada 2024 r.;

2i) art. 8h ustawy - okres, o którym mowa w art. 8h ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

2j) art. 8i ustawy - okres, o którym mowa w art. 8i ust. 1, ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;

2k) art. 8j ustawy - okres, o którym mowa w art. 8j ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

2ka) art. 8k ustawy - okres ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;

2l) art. 9 pkt 3 ustawy - termin ustala się do dnia 30 czerwca 2025 r.;

2m) art. 9a ustawy - okres, o którym mowa w art. 9a ust. 1, ustala się do dnia 18 listopada 2024 r.;

3) art. 10 ustawy - okres ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

4) art. 11 ustawy - termin, o którym mowa w art. 15 pkt 1, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

4a) art. 11a ustawy - termin ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

5) art. 12 ustawy - termin, o którym mowa w art. 15 pkt 2, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

6) art. 14 ustawy - termin, o którym mowa w art. 15 pkt 4, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

6a) art. 14a ustawy - okres ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

6b) art. 14b ustawy - termin, o którym mowa w art. 14b ust. 4, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

7) art. 16 ustawy:

a) w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą - okres rozliczeniowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ustala się od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,

b) w przypadku niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika - okres rozliczeniowy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustala się na IV kwartał 2024 r.,

c) refundacja może być wypłacona, o ile składki za okresy, o których mowa w lit. a i b, zostaną opłacone najpóźniej do dnia 15 września 2025 r.;

8) art. 17 ustawy - termin, o którym mowa w art. 17 ust. 2, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

9) art. 18 ustawy - termin, o którym mowa w art. 18 ust. 3, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;



9a) art. 18a ustawy - termin, o którym mowa w art. 18a ust. 3, ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;



9b) art. 18b ustawy - okres ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

10) art. 19 ustawy:

a) okres, o którym mowa w art. 19 ust. 1, ustala się do dnia 31 października 2024 r.,

b) termin, o którym mowa w art. 19 ust. 4, ustala się do dnia 31 października 2024 r.,

c) dzień, o którym mowa w art. 19 ust. 4, ustala się na dzień 1 listopada 2024 r.;

10a) art. 22a ustawy:

a) kwota, o której mowa w art. 22c ust. 1 pkt 1, wynosi 16 000 zł,

b) współczynnik, o którym mowa w art. 22c ust. 1 pkt 2, wynosi 0,75,

c) maksymalna wysokość przyznawanego świadczenia interwencyjnego, o której mowa w art. 22c ust. 4, wynosi 1 000 000 zł;

10b) art. 22j ustawy - okres ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

11) art. 23 ustawy - okres, o którym mowa w art. 23 ust. 2, ustala się do dnia 31 października 2024 r.;

11[1])3) art. 24b ustawy - maksymalna wysokość przyznawanego świadczenia lokalowego, o której mowa w art. 24d ust. 2, wynosi 200 000 zł;

11a) art. 26a ustawy - termin, o którym mowa w art. 26a ust. 5, w zakresie art. 26a ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

12) art. 27 ustawy - termin ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

12a) art. 27a ustawy - okres, o którym mowa w art. 27a ust. 1, ustala się do dnia 30 kwietnia 2025 r.;

13) art. 28 ustawy - termin, o którym mowa w art. 28 ust. 4 i 6, ustala się do dnia 18 grudnia 2024 r.;

13a) art. 28a ustawy - okres, o którym mowa w art. 28a ust. 1, ustala się do dnia 18 grudnia 2024 r.;

14) art. 29 ustawy - okres, o którym mowa w art. 29 pkt 1, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

15) art. 33 ustawy - okres, o którym mowa w art. 33 ust. 3, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

15a) art. 35d ustawy:

a) okres sprawozdawczy pomocy udzielanej na podstawie art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 884) ustala się od sierpnia 2024 r. do dnia 31 lipca 2025 r.,

b) termin udzielenia pomocy, o której mowa w art. 26, art. 26d, art. 32 i art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

15b)4) art. 35f ustawy:

a) okresy, o których mowa w art. 35f ust. 1 i art. 35g ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się:

- od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,

- od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 maja 2025 r.,

b) porównywanymi miesiącami, o których mowa w art. 35f ust. 1 ustawy, są:

- w odniesieniu do okresu, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze – wrzesień 2024 r. do września 2023 r. albo październik 2024 r. do października 2023 r., a jeżeli płatnik składek rozpoczął działalność w 2024 r. – wrzesień 2024 r. do sierpnia 2024 r.,

- w odniesieniu do okresu, o którym mowa w lit. a tiret drugie – styczeń 2025 r. do stycznia 2024 r. albo luty 2025 r. do lutego 2024 r., a jeżeli płatnik składek rozpoczął działalność po dniu 29 lutego 2024 r. – styczeń 2025 r. do sierpnia 2024 r.;

16) art. 36 ustawy:

a)5) okres, o którym mowa w art. 36 ust. 1, ustala się począwszy od składek należnych od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 maja 2025 r.,

b) termin, o którym mowa w art. 36 ust. 1, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

17) art. 39c ustawy - okresy, o których mowa w art. 39c ust. 1 i 2, ustala się do dnia 15 marca 2025 r.;

18) art. 39d ustawy - okres, o którym mowa w art. 39d ust. 1, ustala się do dnia 30 września 2025 r.;

19) art. 40a ustawy - okres, o którym mowa w art. 40a ust. 1, ustala się do dnia 31 października 2024 r.;

20) art. 40b ustawy - okres, o którym mowa w art. 40b ust. 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

21) art. 40c ustawy - okres, o którym mowa w art. 40c ust. 2 pkt 1, ustala się do dnia 31 października 2024 r.;

21a) art. 40ca ustawy - okres ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

21b) art. 40cb ustawy - okres ustala się do dnia 30 listopada 2024 r.;

21c) art. 40cc ustawy - okres ustala się do dnia 26 listopada 2025 r.;

22) art. 40d ustawy - okres, o którym mowa w art. 40d ust. 1, ustala się do dnia 5 października 2025 r.;

23) art. 40e ustawy - okres, o którym mowa w art. 40e ust. 1, ustala się do dnia 5 października 2025 r.;

24) art. 40f ustawy - okres, o którym mowa w art. 40f ust. 1, ustala się do dnia 30 czerwca 2025 r.;

25) art. 40g ustawy - okres i termin, o których mowa w art. 40g, ustala się do dnia 30 września 2025 r.;

26) art. 40h ustawy - okres ustala się do dnia 30 czerwca 2025 r.;

27) art. 40i ustawy - okres, o którym mowa w art. 40i:

a) ust. 1, ustala się do dnia 5 października 2025 r.,

b) ust. 3, ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;

28) art. 40j ustawy - okres, o którym mowa w art. 40j, ustala się do dnia 5 października 2025 r.;

29) art. 40k ustawy - okres, o którym mowa w art. 40k ust. 1, ustala się do dnia 30 września 2025 r.;

30) art. 40l ustawy - okres, o którym mowa w art. 40l ust. 1, ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;

31) art. 40m ustawy - okres, o którym mowa w art. 40m ust. 1, ustala się do dnia 5 października 2025 r.;

32) art. 40n ustawy - okres ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;

33) art. 40o ustawy - okres, o którym mowa w art. 40o ust. 1-3, ustala się do dnia 30 września 2025 r.;

34) art. 40p ustawy - okres, o którym mowa w art. 40p ust. 1, ustala się do dnia 5 października 2025 r.;

35) art. 40q ustawy - okres, o którym mowa w art. 40q ust. 1, ustala się do dnia 5 października 2025 r.;

36) art. 40t ustawy - okres ustala się do dnia 31 marca 2025 r.;

37) art. 40u ustawy - okres, o którym mowa w art. 40u ust. 1, ustala się do dnia 26 sierpnia 2025 r.;

38) art. 40w ustawy - okres, o którym mowa w art. 40w ust. 1, ustala się do dnia 26 listopada 2025 r.;

39) art. 40x ustawy - termin, o którym mowa w art. 40x ust. 1, ustala się do dnia 26 listopada 2025 r.;

40) art. 40y ustawy - okres, o którym mowa w art. 40y ust. 1, ustala się do dnia 15 września 2025 r.

§ 4a. 1. Warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji, o którym mowa w art. 40j ust. 2 ustawy, nie stosuje się, jeżeli przez podmioty, o których mowa w art. 95e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203 i 791), przedłożone zostaną:

1) ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego, o którym mowa w art. 8b ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 1783), zawierająca określenie:

a) zakresu szkód majątkowych spowodowanych powodzią lub jej skutkami,

b) koniecznych do wykonania inwestycji w infrastrukturę budowlaną obejmujących:

- modernizację tej infrastruktury polegającą na wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524, 605 i 646) oraz innych prac, które nie stanowią robót budowlanych,

- budowę, w uzasadnionych przypadkach, nowej infrastruktury budowlanej lub

2) protokół likwidacji środka trwałego potwierdzający, że wycofanie środka trwałego z ewidencji środków trwałych i używania było spowodowane powodzią lub jej skutkami, lub

3) dokument przedstawiający koszty naprawy środka trwałego uszkodzonego w wyniku powodzi lub jej skutków.

2. W przypadku gdy inwestycja, o której mowa w art. 40j ust. 2 ustawy, jest finansowana:

1) z dotacji celowej na realizację zadania, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156) - ekspertyzę lub protokół, lub dokument, o których mowa w ust. 1, przedkłada się wraz z wnioskiem o tę dotację;

2) z innego źródła niż wskazane w pkt 1 - ekspertyzę lub protokół, lub dokument, o których mowa w ust. 1, przedkłada się wraz z wnioskiem o opinię wojewody, o której mowa w art. 40j ust. 3 ustawy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia6).

1) Art. 1 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1473), która weszła w życie z dniem 5 października 2024 r.; zgodnie z art. 73 ust. 2 tej ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2025 r. poz. 1402 i 1847 oraz z 2026 r. poz. 875) zachowują moc i mogą być zmieniane.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz. U. poz. 774), które weszło w życie z dniem 17 czerwca 2025 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 września 2024 r.