Załącznik do obwieszczenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

z dnia 2 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 954)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”2)

Na podstawie art. 30b ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 1170) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „NCBR”, w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”, w tym:

1) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą finansową, zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi”;

2) sposób kumulowania pomocy finansowej;

3) maksymalne wielkości pomocy finansowej.

§ 2. Pomoc finansowa może zostać udzielona przez NCBR jako:

1) pomoc publiczna, o której mowa w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”, przeznaczona na:

a) projekty badawczo-rozwojowe - zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 651/2014,

b) projekty, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości - zgodnie z art. 25a rozporządzenia nr 651/2014,

c) wspieranie innowacyjności - zgodnie z art. 28 rozporządzenia nr 651/2014,

d) wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność - zgodnie z art. 22 rozporządzenia nr 651/2014,

e) pokrycie kosztów rozpoznania - zgodnie z art. 24 rozporządzenia nr 651/2014,

f) usługi doradcze - zgodnie z art. 18 rozporządzenia nr 651/2014,

g) regionalną pomoc inwestycyjną - zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 651/2014,

h) udział w targach - zgodnie z art. 19 rozporządzenia nr 651/2014,

i) szkolenia - zgodnie z art. 31 rozporządzenia nr 651/2014,

j)3) realizację inwestycji umożliwiającej ochronę środowiska, w tym pomoc na ograniczenie i likwidację emisji gazów cieplarnianych - zgodnie z art. 36 rozporządzenia nr 651/2014,

k) (uchylona),4)

l) (uchylona),4)

la)5) realizację inwestycji umożliwiającej osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej innej niż w budynkach - zgodnie z art. 38 rozporządzenia nr 651/2014,



lb)5) realizację inwestycji umożliwiającej osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej w budynkach - zgodnie z art. 38a rozporządzenia nr 651/2014,

m) (uchylona),6)

n)7) realizację inwestycji na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji - zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr 651/2014,

o)7) realizację inwestycji w zakresie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego - zgodnie z art. 46 rozporządzenia nr 651/2014,

p)7) realizację inwestycji w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami i wspierania przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym - zgodnie z art. 47 rozporządzenia nr 651/2014,



q)8) klastry innowacyjne - zgodnie z art. 27 rozporządzenia nr 651/2014;

2)9) pomoc de minimis, o której mowa w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/2831”, przeznaczona na wspieranie działalności przedsiębiorstw;

3) pomoc na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, o których mowa w art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 47), zwana dalej „pomocą na rzecz IPCEI”10).

§ 2a.11) Pomoc publiczna spełnia kryteria przejrzystości wskazane w art. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 2b.11) Do obliczania intensywności pomocy publicznej, wartości tej pomocy oraz kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy publicznej, która:

1) jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

2) jest uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

3) jest przyznawana w sektorze:

a)12) rybołówstwa i akwakultury - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1379/2013”, z wyłączeniem pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a-e, i oraz q,

b)12) produkcji podstawowej produktów rolnych, z wyłączeniem pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a-c, f, i, j, la, lb oraz n-q,

c) przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli:

- jej wielkość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą publiczną lub

- jej przyznanie zależy od przekazania części albo całości pomocy publicznej producentom surowców,

d)13) wytwarzania energii jądrowej - z wyłączeniem pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a-f, h-i oraz q;

4) służy ułatwieniu zamykania niekonkurencyjnych kopalń węgla i jest udzielana zgodnie z decyzją Rady 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336 z 21.12.2010, str. 24);

5) jest zaliczana do którejkolwiek z kategorii pomocy regionalnej, o których mowa w art. 13 rozporządzenia nr 651/2014;

6) ze względu na warunki lub metody finansowania jest nierozerwalnie związana z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; w szczególności dotyczy to pomocy finansowej:

a) w przypadku której udzielenie jest uwarunkowane obowiązkiem:

- posiadania przez przedsiębiorcę siedziby w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub prowadzenia działalności w przeważającej mierze w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej,

- korzystania przez przedsiębiorcę z towarów produkcji krajowej lub usług krajowych,

b) ograniczającej możliwości przedsiębiorców w zakresie wykorzystania wyników działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy de minimis, która jest:

1) bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

2) uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

3) przyznawana w sektorze:

a)14) produkcji podstawowej produktów rybołówstwa i akwakultury zgodnie z rozporządzeniem 2023/2831,

b) produkcji podstawowej produktów rolnych,

c) przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli:

- jej wielkość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą publiczną lub

- jej udzielenie zależy od przekazania części albo całości pomocy publicznej producentom surowców;

4) (uchylony).15)

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy na rzecz IPCEI, która ze względu na warunki lub metody finansowania narusza prawo Unii Europejskiej; w szczególności dotyczy to pomocy finansowej:

1) w przypadku której udzielenie jest uwarunkowane obowiązkiem:

a) posiadania przez przedsiębiorcę siedziby w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub prowadzenia działalności w przeważającej mierze w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej,

b) korzystania przez przedsiębiorcę z towarów produkcji krajowej lub usług krajowych;

2) ograniczającej możliwości przedsiębiorców w zakresie wykorzystania wyników działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

§ 4.16) Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) badania przemysłowe - badania przemysłowe w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia nr 651/2014;

2) biogaz - biogaz w rozumieniu art. 2 pkt 117b rozporządzenia nr 651/2014;

3) biopaliwo - biopaliwo w rozumieniu art. 2 pkt 117a rozporządzenia nr 651/2014;

4) biopłyny - biopłyny w rozumieniu art. 2 pkt 117c rozporządzenia nr 651/2014;

5) duży przedsiębiorca - duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014;

6) efektywne gospodarowanie zasobami - efektywne gospodarowanie zasobami w rozumieniu art. 2 pkt 128a rozporządzenia nr 651/2014;

7) efektywność energetyczna - efektywność energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia nr 651/2014;

8) efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy - efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w rozumieniu art. 2 pkt 124 rozporządzenia nr 651/2014;

9) eksperymentalne prace rozwojowe - eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia nr 651/2014;

10) energia ze źródeł odnawialnych - energię ze źródeł odnawialnych w rozumieniu art. 2 pkt 109 rozporządzenia nr 651/2014;

11) infrastruktura energetyczna - infrastrukturę energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 130 rozporządzenia nr 651/2014;

12) intensywność pomocy - intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

13) inwestycja początkowa - inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014;

14) inwestycja początkowa, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą - inwestycję początkową, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014;

15) klaster innowacyjny - klaster innowacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 92 rozporządzenia nr 651/2014;

16) koszty kapitałowe - koszty związane z kapitałem, którym finansuje się przedsiębiorca;

17) magazynowanie energii cieplnej - magazynowanie energii cieplnej w rozumieniu art. 2 pkt 130d rozporządzenia nr 651/2014;

18) magazynowanie energii elektrycznej - magazynowanie energii elektrycznej w rozumieniu art. 2 pkt 130c rozporządzenia nr 651/2014;

19) mikro-, mały lub średni przedsiębiorca - mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

20) norma unijna - normę unijną w rozumieniu art. 2 pkt 102 rozporządzenia nr 651/2014;

21) ochrona środowiska - ochronę środowiska w rozumieniu art. 2 pkt 101 rozporządzenia nr 651/2014;

22) operator klastra innowacyjnego - operatora klastra innowacyjnego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;

23) organizacja badawcza - podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.17)), będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, przy czym nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac badawczo-rozwojowych przez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy;

24) paliwa z biomasy - paliwa z biomasy w rozumieniu art. 2 pkt 117d rozporządzenia nr 651/2014;

25) projekt - projekt w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1733 i 1844 oraz z 2026 r. poz. 912);

26) przedsiębiorca - przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

27) studium wykonalności - studium wykonalności w rozumieniu art. 2 pkt 87 rozporządzenia nr 651/2014;

28) systemy ciepłownicze i chłodnicze - systemy ciepłownicze i chłodnicze w rozumieniu art. 2 pkt 124b rozporządzenia nr 651/2014;

29) usługi doradcze w zakresie innowacji - usługi doradcze w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia nr 651/2014;

30) usługi wsparcia innowacji - usługi wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia nr 651/2014;

31) wodór odnawialny - wodór odnawialny w rozumieniu art. 2 pkt 102c rozporządzenia nr 651/2014;

31a)18) wprowadzanie do obrotu - wprowadzenie do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniającego dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 169 z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.);

32) wysokosprawna kogeneracja - wysokosprawną kogenerację w rozumieniu art. 2 pkt 107 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 5. 1. Pomoc finansowa może zostać udzielona przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru albo odpowiedniej ewidencji.

2. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną albo pomoc de minimis prowadzi działalność gospodarczą w sektorach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 pkt 3, w związku z którą nie może zostać udzielona taka pomoc, oraz inną działalność gospodarczą, pomoc finansowa może zostać udzielona pod warunkiem, że przedsiębiorca ten zobowiąże się do zapewnienia wyodrębnionej ewidencji w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych działalności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 pkt 3, od pozostałej działalności gospodarczej, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod.

§ 6. 1. Pomoc publiczna i pomoc na rzecz IPCEI nie mogą zostać udzielone przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014, z wyjątkiem pomocy finansowej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. d.

2. Pomoc publiczna i pomoc na rzecz IPCEI nie mogą zostać udzielone ani wypłacone przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy finansowej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc finansową przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.

3. Pomoc publiczna i pomoc na rzecz IPCEI nie mogą zostać udzielone na działalność gospodarczą w zakresie:

1) wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;

2) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

3) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

4) (uchylony);19)

5) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

6) (uchylony).19)

4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku pomocy finansowej udzielanej przedsiębiorcom objętym sankcjami przyjętymi na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich (Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 77, z późn. zm.), decyzji Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 285 z 17.10.2012, str. 1, z późn. zm.), decyzji Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 16, z późn. zm.), decyzji Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 13, z późn. zm.) oraz decyzji Rady (WPZiB) 2022/266 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów Ukrainy (Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 109, z późn. zm.), w szczególności:20)

1) podmiotom wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;

2)21) przedsiębiorcom będącym własnością podmiotów, w które są wymierzone te sankcje, lub powiązanym z takimi podmiotami w sposób, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831;

3) przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są te sankcje, chyba że przedsiębiorca wykaże, że udzielenie mu pomocy nie będzie stać w sprzeczności z tymi sankcjami.

§ 7. Pomoc finansowa może zostać udzielona w wyniku przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w procedurze wyboru projektów, o której mowa w rozdziale 14 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

§ 8. 1. Pomoc finansowa może zostać udzielona:

1) przedsiębiorcy,

2) grupie podmiotów, w której skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców,

3) grupie podmiotów, w której skład wchodzi co najmniej jeden przedsiębiorca i co najmniej jedna organizacja badawcza

- spełniającym warunki, o których mowa w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektu, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

2. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej w imieniu grupy podmiotów, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, może złożyć przedsiębiorca albo organizacja badawcza.

§ 9. 1.22) Pomoc publiczna, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a, c, e-j, la, lb oraz n-q, może zostać udzielona, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony przed rozpoczęciem prac nad projektem. W przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. b, d oraz n, oraz pomocy de minimis, wniosek o jej udzielenie może zostać złożony również po rozpoczęciu prac nad projektem, z uwzględnieniem odstępstw, o których mowa w art. 6 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc na rzecz IPCEI może zostać udzielona, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji potwierdzającej zgodność tej pomocy z rynkiem wewnętrznym, zwanej dalej „decyzją potwierdzającą zgodność”, i przed wydaniem tej decyzji nie zostały rozpoczęte prace nad projektem.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają:

1) firmę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

2) opis projektu ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji;

3) lokalizację projektu;

4) wykaz kosztów projektu;

5) wskazanie kwoty finansowania publicznego koniecznego do wykonania projektu, w tym wnioskowanej kwoty pomocy publicznej;

6) elementy inne niż wymienione w pkt 1-5 określone w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektu.

4. Przed udzieleniem pomocy finansowej wnioskodawca przedstawia NCBR:

1) w przypadku pomocy publicznej i pomocy na rzecz IPCEI - informacje dotyczące tego przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 500), zwanej dalej „ustawą o pomocy publicznej”;

2) w przypadku pomocy de minimis:

a)23) wszystkie zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacje niezbędne do jej udzielenia, dotyczące tego przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na których pokrycie ma być przeznaczona pomoc de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy publicznej;

3) informacje lub dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektu inne niż wymienione w pkt 1 i 2.

§ 10.24) Pomoc publiczna może zostać udzielona, jeżeli jej wielkość nie przekracza:

1) równowartości 35 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt badawczo-rozwojowy - jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na badania przemysłowe;

2) równowartości 25 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt badawczo-rozwojowy - jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na eksperymentalne prace rozwojowe;

3) równowartości 8 250 000 euro na jedno studium wykonalności poprzedzające badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe;

4) równowartości 2 500 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt lub jedno studium wykonalności - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. b;

5) równowartości 10 000 000 euro na przedsiębiorcę i na jeden projekt - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. c;

6) w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. d - kwot pomocy obliczonych zgodnie z § 22 i § 23;

7) równowartości 2 200 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. f;

8) w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. g:

a) równowartości 12 380 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 15 %,

b) równowartości 16 500 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 20 %,

c) równowartości 20 630 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 25 %,

d) równowartości 24 750 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 30 %,

e) równowartości 28 880 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 35 %,

f) równowartości 33 000 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 40 %,

g) równowartości 41 250 000 euro na inwestycje początkowe realizowane na obszarach, dla których przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej określają maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynoszącą 50 %;

9) równowartości 2 200 000 euro na przedsiębiorcę rocznie - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. h;

10) równowartości 3 000 000 euro na projekt - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. i;

11) równowartości 30 000 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. j, la, lb, n oraz p;

12) równowartości 25 000 000 euro na projekt - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. j, z przeznaczeniem na budowę infrastruktury dedykowanej w rozumieniu art. 2 pkt 33 rozporządzenia nr 651/2014 oraz budowę lub modernizację obiektów do magazynowania, o których mowa w art. 36 ust. 4 akapit czwarty zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

13) równowartości 50 000 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. o;

14) równowartości 10 000 000 euro na klaster innowacyjny - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. q.

§ 11. 1. Pomoc publiczna podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.



2.21) Pomoc de minimis podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia 2023/2831.

3. Pomoc na rzecz IPCEI można łączyć z inną pomocą finansową, o której mowa w § 2, jeżeli taka kumulacja jest dopuszczalna na podstawie decyzji potwierdzającej zgodność.

Rozdział 2

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

§ 12. 1. W przypadku pomocy publicznej udzielanej na projekt badawczo-rozwojowy obejmujący badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, osób zatrudnionych przy wykonywaniu tego projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego wykonywaniem;

2) aparatury i sprzętu - ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich ta aparatura i ten sprzęt są wykorzystywane przy wykonywaniu tego projektu; jeżeli nie są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu badawczo-rozwojowego przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji w okresie wykonywania tego projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3) nieruchomości - ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich te nieruchomości są wykorzystywane przy wykonywaniu tego projektu; w przypadku budynków za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji w okresie wykonywania tego projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów - koszty związane z przeniesieniem własności lub innych praw rzeczowych, koszty odpłatnego korzystania z gruntu lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;

4) badań prowadzonych na podstawie umowy, wiedzy i patentów nabytych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez osoby trzecie niepowiązane z przedsiębiorcą oraz koszty usług doradczych i podobnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby wykonywania tego projektu;

5)25) dodatkowe ogólne i inne operacyjne, o których mowa w art. 25 ust. 3 lit. e rozporządzenia nr 651/2014, które można obliczyć zgodnie z tym przepisem.

2. W przypadku pomocy publicznej udzielanej na projekt badawczo-rozwojowy obejmujący studium wykonalności kosztami kwalifikowalnymi są koszty opracowania tego studium.

§ 13. Intensywność pomocy publicznej na prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz przygotowanie studiów wykonalności, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 651/2014 do kosztów kwalifikowalnych, nie przekracza:

1) 50 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku badań przemysłowych;

2) 25 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;

3) 50 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku studiów wykonalności.

§ 14. 1. W przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej określoną w § 13 pkt 1 i 2 zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych - dla średnich przedsiębiorców,

2) 20 punktów procentowych - dla mikro- i małych przedsiębiorców,

3) 15 punktów procentowych - jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden warunek:

a) projekt obejmuje skuteczną współpracę w rozumieniu art. 2 pkt 90 rozporządzenia nr 651/2014 między:

- przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, lub współpraca ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej albo w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub

- przedsiębiorcą a co najmniej jedną organizacją badawczą, która ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez tę organizację badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:

- podczas konferencji naukowych lub technicznych,

- w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,

- za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników projektu lub

- za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu,

c)26) licencje związane z wynikami badań dotyczących projektów chronionych prawami własności intelektualnej są terminowo udostępniane zgodnie z art. 25 ust. 6 lit. b ppkt (iii) rozporządzenia nr 651/2014,

d)26) projekt jest realizowany na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego,

4)27) 5 punktów procentowych - jeżeli projekt jest realizowany na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,

5)27) 25 punktów procentowych - jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

a) projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku otwartego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w procedurze wyboru projektów opracowanej wspólnie przez co najmniej trzy państwa członkowskie lub umawiające się strony Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) projekt obejmuje skuteczną współpracę w rozumieniu art. 2 pkt 90 rozporządzenia nr 651/2014 między:

- przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub umawiających się stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w przypadku pomocy publicznej na rzecz mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy,

- przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę w co najmniej trzech państwach członkowskich Unii Europejskiej lub umawiających się stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w przypadku pomocy publicznej na rzecz dużego przedsiębiorcy,

c) jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

- wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane w co najmniej trzech państwach członkowskich Unii Europejskiej lub umawiających się stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym: podczas konferencji naukowych lub technicznych, w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych, za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników projektu lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu,

- wyniki projektu chronione prawami własności intelektualnej są terminowo udostępniane po cenie rynkowej oraz na zasadzie braku wyłączności i braku dyskryminacji zainteresowanym stronom w Europejskim Obszarze Gospodarczym

- do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem że zwiększenia, o których mowa w pkt 3-5, nie mogą być łączone w odniesieniu do tego samego projektu.28)

2. W przypadku studiów wykonalności intensywność pomocy publicznej określoną w § 13 pkt 3 zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych - dla średnich przedsiębiorców;

2) 20 punktów procentowych - dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Rozdział 3

Pomoc na projekty, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości

§ 15. Pomoc publiczna na projekty badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub na studia wykonalności, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w ramach programu „Horyzont 2020” lub programu „Horyzont Europa”, jest udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

§ 16. Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych projektu badawczo-rozwojowego lub studium wykonalności objętych pomocą publiczną są takie, jak określone jako kwalifikowalne w przepisach programu „Horyzont 2020” lub programu „Horyzont Europa”.

§ 17. 1. Maksymalna wielkość pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub na studia wykonalności, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w ramach programu „Horyzont 2020” lub programu „Horyzont Europa”, nie przekracza równowartości 2 500 000 euro dla jednego przedsiębiorcy i na jeden projekt badawczo-rozwojowy lub jedno studium wykonalności.

2. Całkowita wielkość pomocy finansowej dla projektu badawczo-rozwojowego lub studium wykonalności nie przekracza maksymalnej wielkości dofinansowania określonego dla tego projektu badawczo-rozwojowego lub studium wykonalności zgodnie z przepisami programu „Horyzont 2020” lub programu „Horyzont Europa”.

Rozdział 4

Pomoc na wspieranie innowacyjności

§ 18. Pomoc publiczna na wspieranie innowacyjności jest udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

§ 19. W przypadku pomocy publicznej na wspieranie innowacyjności kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

1) nabycia, walidacji oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014;

2) oddelegowania przez organizację badawczą lub dużego przedsiębiorcę wysoko wykwalifikowanego personelu w rozumieniu art. 2 pkt 93 rozporządzenia nr 651/2014 w celu prowadzenia działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej na nowo utworzonych stanowiskach pracy u przedsiębiorcy, któremu została udzielona pomoc publiczna, pod warunkiem że personel ten nie zastępuje innego personelu;

3)29) usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji, w tym usług świadczonych przez organizacje badawcze, infrastruktury badawcze w rozumieniu art. 2 pkt 91 rozporządzenia nr 651/2014, infrastruktury testowo-doświadczalne w rozumieniu art. 2 pkt 98a rozporządzenia nr 651/2014 lub klastry innowacyjne.

§ 20. Intensywność pomocy publicznej na wspieranie innowacyjności nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 5

Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność

§ 21. Pomoc publiczna na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność jest udzielana mikro-lub małemu przedsiębiorcy, który:

1) nie jest notowany na giełdzie i prowadzi działalność przez okres niedłuższy niż 5 lat od dnia wpisu do odpowiedniego rejestru albo odpowiedniej ewidencji;

2) nie dokonał podziału zysków;

3)30) nie przejął działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, chyba że obrót z przejmowanej działalności stanowi mniej niż 10 % obrotu przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc publiczną uzyskiwanego w roku obrotowym poprzedzającym przejęcie tej działalności przez przedsiębiorcę ubiegającego się o tę pomoc;

4)31) nie został utworzony w wyniku połączenia, chyba że spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:

a) obrót przejmowanego przedsiębiorcy stanowi mniej niż 10 % obrotu przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc publiczną w roku obrotowym poprzedzającym przejęcie albo obrót połączonego przedsiębiorcy jest wyższy o mniej niż 10 % od łącznego obrotu łączących się przedsiębiorców w roku obrotowym poprzedzającym połączenie,

b) połączenie nastąpiło między mikro-lub małymi przedsiębiorcami spełniającymi warunki, o których mowa w pkt 1-3.

§ 22. Pomoc publiczna na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność może zostać udzielona:

1) w formie pożyczek o stopach procentowych korzystniejszych od rynkowych, które są udzielane na okres:

a)32) 10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej:

- 2 200 000 euro - dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą publiczną, należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego,

- 1 650 000 euro - dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą publiczną, należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,

- 1 100 000 euro - dla pozostałych przedsiębiorców,

b) od 5 do 10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej określonej jako iloczyn kwot wskazanych w lit. a i ilorazu 10 lat oraz rzeczywistego okresu, na jaki pożyczka została udzielona,

c) krótszy niż 5 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej określonej zgodnie z lit. b, jak dla pożyczek udzielanych na 5 lat;

2) w formie gwarancji o prowizjach korzystniejszych od rynkowych i o wartości nieprzekraczającej 80 % kwoty kredytu albo pożyczki, na których zabezpieczenie zostają udzielone, udzielanych na okres:

a)33) 10 lat, w których maksymalna gwarantowana kwota wynosi:

- 3 300 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą publiczną, należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego,

- 2 480 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą publiczną, należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,

- 1 650 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców,

b) od 5 do 10 lat, w których maksymalną gwarantowaną kwotę określa się jako iloczyn kwot wskazanych w lit. a i ilorazu 10 lat oraz rzeczywistego okresu, na jaki gwarancja została udzielona,

c) krótszy niż 5 lat, w których maksymalną gwarantowaną kwotę określa się zgodnie z lit. b, jak dla gwarancji udzielanych na 5 lat;

3) w formie dotacji, w tym w formie inwestycji kapitałowych w rozumieniu art. 2 pkt 74 rozporządzenia nr 651/2014, inwestycji quasi-kapitałowych w rozumieniu art. 2 pkt 66 rozporządzenia nr 651/2014, zmniejszenia stóp procentowych lub prowizji gwarancyjnych, o maksymalnej wartości ekwiwalentu dotacji brutto w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 651/2014 do:

a)34) 1 000 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą publiczną, należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego,

b)34) 750 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą publiczną, należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola,

c)34) 500 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców;

4) w kombinacji form, o których mowa w pkt 1-3, pod warunkiem że wysokość kwoty pomocy publicznej przyznanej w jednej formie, obliczona na podstawie maksymalnej wysokości pomocy publicznej dopuszczalnej dla tej formy, jest uwzględniona przy ustalaniu pozostałej maksymalnej wysokości pomocy publicznej udzielanej w innych formach wchodzących w skład tej kombinacji.

§ 23. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorców spełniających kryteria przedsiębiorstwa innowacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 80 rozporządzenia nr 651/2014 maksymalne wielkości pomocy publicznej, o których mowa w § 22, podwaja się.

Rozdział 6

Pomoc na koszty rozpoznania

§ 24. Pomoc publiczna na pokrycie kosztów rozpoznania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą jest udzielana za pośrednictwem funduszy kapitałowych.

§ 25. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty wstępnego rozpoznania ryzyka oraz badania sytuacji prawnej i ekonomicznej podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, ponoszone w celu oceny szansy na komercjalizację.

§ 26. Intensywność pomocy publicznej na pokrycie kosztów rozpoznania podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 7

Pomoc na usługi doradcze

§ 27. Pomoc publiczna na usługi doradcze jest udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który:

1) realizuje badania lub rozwój produktu powstałego w wyniku badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub

2) wprowadza na rynek po raz pierwszy produkt powstały w wyniku badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

§ 28. W przypadku pomocy publicznej na usługi doradcze kosztami kwalifikowalnymi są koszty tych usług:

1) świadczonych przez konsultantów zewnętrznych;

2) niemających charakteru ciągłego ani okresowego;

3) niezwiązanych z kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak stałe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

§ 29. Intensywność pomocy publicznej na usługi doradcze nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 8

Regionalna pomoc inwestycyjna

§ 30. 1. Pomoc publiczna na finansowanie:

1) inwestycji początkowej - jest udzielana:

a) mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, realizującemu tę inwestycję na obszarze wszystkich województw,

b) dużemu przedsiębiorcy realizującemu tę inwestycję na obszarze wszystkich województw, z wyłączeniem województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz obszarów regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola,

2)35) inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą - jest udzielana dużemu przedsiębiorcy realizującemu tę inwestycję na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola

- jako regionalna pomoc inwestycyjna.

2.35) Pomoc publiczna nie jest udzielana na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą realizowanych na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz na obszarach gmin regionu warszawskiego stołecznego innych niż wskazane w ust. 1 pkt 2.

§ 31.35) Pomoc publiczna na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą jest udzielana przedsiębiorcy po zapewnieniu przez tego przedsiębiorcę, że spełni on warunki, o których mowa w art. 14 ust. 5 i 16 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 32. 1. W przypadku pomocy publicznej na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą kosztami kwalifikowalnymi są koszty:36)

1) nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

3) nabycia robót i materiałów budowlanych;

4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, które:

a) będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę wyłącznie w zakładzie, na który otrzymano pomoc publiczną,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną związane z projektem:

- w przypadku dużego przedsiębiorcy - przez co najmniej 5 lat,

- w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy - przez co najmniej 3 lata

- od dnia zakończenia projektu;

5) rat spłaty kapitału środków trwałych poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego z leasingu do dnia zakończenia projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo rat spłaty kapitału środków trwałych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1, finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, pod warunkiem że w przypadku leasingu:

a) nieruchomości - umowa leasingu została zawarta przez:

- dużego przedsiębiorcę na co najmniej 5 lat,

- mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę na co najmniej 3 lata

- od dnia przewidywanego zakończenia realizacji odpowiednio inwestycji początkowej albo inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą,37)

b) środków trwałych innych niż nieruchomości - umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego z leasingu, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

2. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 5 lit. a, nie może wynosić więcej niż 10 % wszystkich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1. W przypadku terenów opuszczonych i poprzemysłowych, na których znajdują się budynki, limit ten zostaje podniesiony do 15 %.38)

3. W przypadku dużego przedsiębiorcy:

1) wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie może wynosić więcej niż 50 % wszystkich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1;

2) kosztami kwalifikowalnymi są koszty nabycia wyłącznie nowych środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

3) pomoc publiczna na zasadniczą zmianę procesu produkcji może zostać udzielona pod warunkiem, że koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanych z produkcją, której dotyczy zmiana, w okresie poprzednich 3 lat obrotowych.

4. Pomoc publiczna na dywersyfikację produkcji istniejącego zakładu przez wprowadzenie nowych produktów może zostać udzielona pod warunkiem, że koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200 % wartość księgową aktywów, które były wykorzystywane w dotychczasowej produkcji tego zakładu i będą wykorzystywane do produkcji nowych produktów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac nad projektem.

5. W przypadku pomocy publicznej na przejęcie aktywów zakładu koszty kwalifikowalne są uwzględniane zgodnie z warunkami określonymi w art. 14 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 33.35) Intensywność pomocy publicznej na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 32 ust. 1, określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej.

§ 34.35) Maksymalną wielkość pomocy publicznej na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą oblicza się z uwzględnieniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 12-14 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 9

Pomoc na udział w targach

§ 35. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy publicznej na udział mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców w targach zalicza się koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców w danych targach lub danej wystawie.

§ 36. Intensywność pomocy publicznej na udział mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców w targach nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 10

Pomoc szkoleniowa

§ 37. 1. Pomoc publiczna na szkolenia, zwana dalej „pomocą szkoleniową”, nie może zostać udzielona na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa krajowego.

2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

1) zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy uczestniczą w szkoleniu;

2) operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z danym szkoleniem, w tym koszty podróży, zakwaterowania, materiałów bezpośrednio związanych ze szkoleniem, amortyzacji narzędzi i wyposażenia - w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby danego szkolenia;

3) usług doradczych związanych z danym szkoleniem;

4) osobowe uczestników szkolenia i ogólne koszty pośrednie poniesione za czas, w którym uczestnicy szkolenia biorą udział w szkoleniu.

§ 38. 1. Intensywność pomocy szkoleniowej nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych.

2. Intensywność pomocy szkoleniowej, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych - w przypadku pomocy szkoleniowej na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych - w przypadku pomocy szkoleniowej na rzecz mikro- lub małego przedsiębiorcy,

2) 10 punktów procentowych - w przypadku szkoleń dla pracowników niepełnosprawnych w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia nr 651/2014 lub szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia nr 651/2014

- przy czym łącznie intensywność pomocy szkoleniowej nie przekracza 70 % kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 1139)

Pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności

§ 39. 1. Pomoc publiczna umożliwiająca podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, jest udzielana przedsiębiorcy na inwestycję spełniającą jeden z warunków, o których mowa w art. 36 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc publiczna umożliwiająca podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, nie ma zastosowania do inwestycji, o których mowa w rozdziałach 13a, 13b i 15-17.

3. Pomoc publiczna umożliwiająca podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, jest udzielana z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 36 ust. 1a rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna umożliwiająca podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, jest udzielana na inwestycje, o których mowa w art. 36 ust. 1b rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc publiczna umożliwiająca podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, jest udzielana na inwestycje w wychwytywanie i transport dwutlenku węgla, jeżeli spełniają one warunki, o których mowa w art. 36 ust. 2a rozporządzenia nr 651/2014.

6. Jeżeli pomoc publiczna umożliwiająca podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, jest udzielana na inwestycje, których celem jest ograniczenie lub unikanie emisji bezpośrednich, inwestycje te nie mogą polegać jedynie na przenoszeniu tych emisji z jednego sektora do innego, ale muszą prowadzić do ogólnej redukcji tych emisji.

7. Jeżeli pomoc publiczna umożliwiająca podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, jest udzielana na inwestycje, których celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, inwestycje te nie mogą polegać jedynie na przenoszeniu tych emisji z jednego sektora do innego, ale muszą prowadzić do ogólnej redukcji tych emisji.

8. Pomoc publiczna umożliwiająca przedsiębiorcy przestrzeganie przyjętych, ale jeszcze nieobowiązujących norm unijnych jest udzielana na warunkach, o których mowa w art. 36 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

9. Pomoc publiczna umożliwiająca podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, nie jest przyznawana w przypadku, gdy inwestycje są realizowane wyłącznie w celu zapewnienia przestrzegania przez przedsiębiorstwa obowiązujących norm unijnych.

10. Pomoc publiczna umożliwiająca podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 36 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

11. W przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 11 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, koszty kwalifikowalne, poziomy intensywności pomocy publicznej umożliwiającej podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, i premie, o których mowa w art. 36 ust. 5-8 rozporządzenia nr 651/2014, określa się zgodnie z art. 36 ust. 11 zdanie drugie tego rozporządzenia.

12. Intensywność pomocy publicznej umożliwiającej podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, określa się zgodnie z art. 36 ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.

13. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, zwiększa się zgodnie z art. 36 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

14. Intensywność pomocy publicznej umożliwiającej podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, zwiększa się o:

1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;

2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

15. Intensywność pomocy publicznej umożliwiającej podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, może wynieść 100 % kosztów kwalifikowalnych, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 36 ust. 9 rozporządzenia nr 651/2014.

16. Intensywność pomocy publicznej umożliwiającej podniesienie poziomu ochrony środowiska, w tym obniżenie emisyjności, można obliczyć zgodnie z art. 36 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 12

(uchylony)40)



Rozdział 13

(uchylony)40)

Rozdział 13a41)

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach

§ 41a. 1. Pomoc publiczna na poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach jest udzielana na inwestycję umożliwiającą poprawę efektywności energetycznej w działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

2. Pomocy publicznej na poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie pierwsze oraz ust. 2a i 2b rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc publiczna na poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach może zostać udzielona na warunkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna na poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 41b. 1. Intensywność pomocy publicznej na poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach określa się zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, zwiększa się zgodnie z art. 38 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Intensywność pomocy publicznej na poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach zwiększa się o:

1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;

2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

4. Intensywność pomocy publicznej na poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach można określić również zgodnie z art. 38 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Intensywność pomocy publicznej na poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach określoną zgodnie z ust. 1-3 pomniejsza się o 50 % w przypadku, gdy koszty kwalifikowalne zostaną określone zgodnie z art. 38 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 13b41)

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach

§ 42a. 1. Pomoc publiczna na poprawę efektywności energetycznej w budynkach jest udzielana na inwestycję umożliwiającą osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w budynkach wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

2. Pomoc publiczna na poprawę efektywności energetycznej w budynkach nie może zostać udzielona w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 2, 4 i 10 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc publiczna na poprawę efektywności energetycznej w budynkach jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 38a ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna na poprawę efektywności energetycznej w budynkach może zostać udzielona na warunkach, o których mowa w art. 38a ust. 3 lub 7-9 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc publiczna na poprawę efektywności energetycznej w budynkach jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38a ust. 5 i ust. 7 akapit drugi rozporządzenia nr 651/2014.

§ 42b. 1. Intensywność pomocy publicznej na poprawę efektywności energetycznej w budynkach określa się zgodnie z art. 38a ust. 11-13 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, zwiększa się zgodnie z art. 38a ust. 14 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Intensywność pomocy publicznej na poprawę efektywności energetycznej w budynkach zwiększa się o:

1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;

2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

4. Intensywność pomocy publicznej na poprawę efektywności energetycznej w budynkach zwiększa się zgodnie z art. 38a ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 14

(uchylony)42)

Rozdział 1543)

Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji

§ 43. 1. Pomoc publiczna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana przedsiębiorcy na inwestycję umożliwiającą propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji.

2. Pomoc publiczna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji nie może zostać udzielona na inwestycję umożliwiającą wsparcie energii elektrycznej produkowanej z wodoru odnawialnego.

3. Pomoc publiczna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana na projekty w zakresie:

1) produkcji energii elektrycznej lub magazynowania energii elektrycznej lub magazynowania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 1a rozporządzenia nr 651/2014;

2) produkcji lub magazynowania biopaliw, biopłynów, biogazu, w tym biometanu i paliw z biomasy, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;

3) produkcji, przesyłu, dystrybucji lub magazynowania wodoru odnawialnego, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

4) jednostek wysokosprawnej kogeneracji, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 4 zdanie pierwsze i ust. 4a rozporządzenia nr 651/2014;

5) magazynowania energii elektrycznej i magazynowania energii cieplnej bezpośrednio połączonych z jednostką wysokosprawnej kogeneracji opartą na odnawialnych źródłach energii, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 4 i 4a rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana zgodnie z art. 41 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc publiczna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

6. Intensywność pomocy publicznej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji określa się zgodnie z art. 41 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

7. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 6, zwiększa się zgodnie z art. 41 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

8. Intensywność pomocy publicznej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji można określić zgodnie z art. 41 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 1643)

Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy

§ 44. 1. Pomoc publiczna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy jest udzielana przedsiębiorcy na inwestycję w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji systemów ciepłowniczych i chłodniczych, w tym budowy, rozbudowy lub modernizacji instalacji wytwarzających energię cieplną lub chłodniczą oraz rozwiązań w zakresie magazynowania energii cieplnej lub sieci dystrybucyjnej.

2. Pomoc publiczna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy jest przyznawana na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów ciepłowniczych i chłodniczych, które są lub staną się efektywne energetycznie.

3. Pomoc publiczna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy jest udzielana, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 46 ust. 2, 3, ust. 4 zdanie drugie i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy nie jest udzielana w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc publiczna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 46 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

6. Intensywność pomocy publicznej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy określa się zgodnie z art. 46 ust. 7 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

7. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 6, zwiększa się zgodnie z art. 46 ust. 7 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

8. Intensywność pomocy publicznej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy zwiększa się o 15 punktów procentowych w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

9. Intensywność pomocy publicznej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy można określić zgodnie z art. 46 ust. 9 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 46 ust. 9 zdanie drugie i trzecie rozporządzenia nr 651/2014.

10. Intensywność pomocy publicznej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy można określić również zgodnie z art. 46 ust. 9 zdanie czwarte rozporządzenia nr 651/2014, przez zastosowanie procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji w rozumieniu art. 2 pkt 38 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 1743)

Pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

§ 45. 1. Pomoc publiczna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest udzielana przedsiębiorcy na inwestycje, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc publiczna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym nie może zostać udzielona na inwestycje, o których mowa w art. 47 ust. 3 i 6 oraz ust. 10 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc publiczna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest udzielana na warunkach, o których mowa w art. 47 ust. 4 i 5 oraz ust. 10 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

4. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym są koszty inwestycji określone zgodnie z art. 47 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Intensywność pomocy publicznej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym nie przekracza 40 % kosztów kwalifikowalnych.

6. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 5, zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych - w przypadku pomocy inwestycyjnej na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy inwestycyjnej na rzecz małego przedsiębiorcy;

2) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;

3) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

Rozdział 17a44)

Pomoc dla klastrów innowacyjnych

§ 45a. 1. Pomoc publiczna dla klastrów innowacyjnych jest udzielana:

1) właścicielowi klastra innowacyjnego na inwestycję w zakresie utworzenia lub modernizacji klastra innowacyjnego lub

2) operatorowi klastra innowacyjnego jako pomoc operacyjna, której czas trwania nie przekracza 10 lat od dnia jej udzielenia

- zgodnie z art. 27 ust. 2-4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej dla klastrów innowacyjnych są koszty, o których mowa w art. 27 ust. 5 zdanie drugie i ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych.

4. Intensywność pomocy operacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych.

5. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zwiększa się o:

1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola;

2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

Rozdział 18

Pomoc de minimis

§ 46. Kosztami kwalifikowalnymi objętymi pomocą de minimis są koszty, których rodzaje określa regulamin wyboru projektów, o którym mowa w art. 51 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

§ 47. 1. Pomoc de minimis nie przekracza 100 % kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 46.

2. (uchylony).45)

3. (uchylony).45)

Rozdział 19

Pomoc na rzecz IPCEI

§ 48. 1. Pomoc na rzecz IPCEI może zostać udzielona przedsiębiorcy prowadzącemu działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną.

2. Pomoc na rzecz IPCEI podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej przed wydaniem decyzji potwierdzającej zgodność.

3. Pomoc na rzecz IPCEI może zostać udzielona na warunkach określonych w decyzji potwierdzającej zgodność.

§ 49. W przypadku pomocy na rzecz IPCEI kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

1) studiów wykonalności, w tym wstępnych badań technicznych;

2) uzyskania pozwoleń, zezwoleń lub koncesji, niezbędnych do wykonywania projektu;

3) aparatury i sprzętu, w tym instalacji i środków transportu - ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich ta aparatura i ten sprzęt są wykorzystywane przy wykonywaniu projektu; jeżeli nie są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji w okresie wykonywania tego projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

4) nieruchomości - ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich te nieruchomości są wykorzystywane przy wykonywaniu tego projektu, w tym koszty związane z przeniesieniem własności lub innych praw rzeczowych, koszty odpłatnego korzystania z nieruchomości albo faktycznie poniesione koszty kapitałowe, a w przypadku budynków i budowli - także koszty ich amortyzacji w okresie wykonywania projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

5) inne operacyjne, w tym koszty dostaw, energii, materiałów i produktów, niezbędne do wykonywania projektu;

6) nabycia, walidacji oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej;

7) badań prowadzonych na podstawie umowy, wiedzy i patentów nabytych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej na warunkach rynkowych przez osoby trzecie niepowiązane z przedsiębiorcą oraz koszty usług doradczych i podobnych usług, wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu;

8) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, osób zatrudnionych przy wykonywaniu projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego wykonywaniem;

9) administracyjne, w tym koszty ogólne, ponoszone bezpośrednio w związku z prowadzeniem działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, w tym dotyczącej projektu mającego na celu pierwsze zastosowanie w przemyśle, a w przypadku projektu w zakresie infrastruktury - ponoszone w trakcie budowy tej infrastruktury;

10) stanowiące wydatki kapitałowe niezbędne do wykonywania projektu, w tym koszty nabycia prawa własności nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego gruntu, koszty nabycia albo wytworzenia innych środków trwałych, wraz z kosztami instalacji lub uruchomienia, oraz koszty nabycia robót i materiałów budowlanych, i operacyjne, w tym koszty energii - w przypadku pomocy publicznej na wykonanie projektu mającego na celu pierwsze zastosowanie w przemyśle, jeżeli:

a) jest ono wynikiem działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, przy czym może być ono dokonane przez podmiot inny niż podmiot, który prowadził tę działalność, jeżeli uzyska prawo własności jej wyników, a działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle są objęte danym projektem i wspólnie zgłoszone Komisji Europejskiej,

b) zawiera ono znaczący element o charakterze badawczym, rozwojowym lub innowacyjnym, który jest integralną i niezbędną częścią prawidłowego wykonania projektu, a koszty stanowiące wydatki operacyjne są związane z tym elementem;

11) inne nierozerwalnie związane z wykonywaniem projektu, z wyłączeniem kosztów stanowiących wydatki operacyjne nieobjęte pkt 10.

Rozdział 20

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§ 50. 1. Pomoc publiczna, o której mowa w:

1) § 2 pkt 1 lit. a-f oraz h-p, jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, w związku z art. 59 zdanie drugie tego rozporządzenia;

2) § 2 pkt 1 lit. g, jest udzielana do końca okresu określonego zgodnie z art. 58 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

2.46) Pomoc de minimis jest udzielana do dnia 30 czerwca 2031 r.

3. Pomoc na rzecz IPCEI jest udzielana na zasadach określonych w komunikacie Komisji - Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Dz. Urz. UE C 188 z 20.06.2014, str. 4), jeżeli decyzja potwierdzająca zgodność została wydana niepóźniej niż dnia 31 grudnia 2021 r.

4. Pomoc na rzecz IPCEI jest udzielana na zasadach określonych w komunikacie Komisji - Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Dz. Urz. UE C 528 z 30.12.2021, str. 10), jeżeli decyzja potwierdzająca zgodność została wydana niewcześniej niż dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 51. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia47).

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rozwój regionalny kieruje Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711). Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1733 i 1844 oraz z 2026 r. poz. 912) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję instytucji zarządzającej programem „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”.

2) Tekst programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w Polsce został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 27 września 2022 r. nr CCI 2021PL16RFPR001.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” (Dz. U. poz. 2231), które weszło w życie z dniem 18 października 2023 r.

4) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” (Dz. U. poz. 946), które weszło w życie z dniem 28 czerwca 2024 r.

10) Warunki uznania pomocy na rzecz IPCEI za zgodną z rynkiem wewnętrznym zostały określone w komunikacie Komisji - Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Dz. Urz. UE C 188 z 20.06.2014, str. 4 oraz Dz. Urz. UE C 224 z 08.07.2020, str. 2).

11) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) Dodana przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

15) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635, 637, 821 i 912.

18) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 października 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” (Dz. U. poz. 1475), które weszło w życie z dniem 28 października 2025 r.

19) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18.

20) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

21) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 18.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

26) Dodana przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

27) Dodany przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

28) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

31) Dodany przez § 1 pkt 11 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

34) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

35) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

36) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

37) Część wspólna ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

38) Zdanie drugie dodane przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

39) Rozdział w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 15 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

40) Przez § 1 pkt 16 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

41) Rozdział dodany przez § 1 pkt 17 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

42) Przez § 1 pkt 18 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

43) Rozdział w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 19 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

44) Rozdział dodany przez § 1 pkt 20 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

45) Przez § 1 pkt 21 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

46) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

47) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 stycznia 2023 r.