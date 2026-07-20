Art. 1.

W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2025 r. poz. 251) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) upraw zbóż, w tym gryki i kukurydzy, upraw rzepaku, rzepiku, słonecznika, facelii, gorczycy, lnu, konopi włóknistych, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych, bobowatych grubonasiennych (roślin strączkowych), w tym soi, upraw bobowatych drobnonasiennych, wierzby do wyplatania, traw nasiennych lub roślin zielarskich, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne, przy czym upraw zbóż, w tym gryki i kukurydzy, upraw rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub bobowatych grubonasiennych (roślin strączkowych), w tym soi, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru - także od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, lub”,

b) w ust. 3:

- w pkt 9 wyrazy „oraz bobowatych drobnonasiennych” zastępuje się wyrazami „ , bobowatych drobnonasiennych oraz traw nasiennych”,

- w pkt 10 po wyrazach „roślin zielarskich” dodaje się wyrazy „ , wierzby do wyplatania, lnu oraz konopi włóknistych”;

2) w art. 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Umowy ubezpieczenia są zawierane z producentami rolnymi, którzy nie są przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.1)) oraz na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 500).”;

3) w art. 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku ubezpieczenia upraw albo zwierząt od jednego rodzaju ryzyka albo łącznie od kilku rodzajów ryzyka, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 1 albo 2, dopłaty wynoszą:

1) do 65 % składki z tytułu ubezpieczenia:

a) upraw zbóż, w tym gryki i kukurydzy, upraw rzepaku, rzepiku, słonecznika, facelii, gorczycy, lnu, konopi włóknistych, chmielu, ziemniaków, buraków cukrowych, bobowatych grubonasiennych (roślin strączkowych), w tym soi, upraw bobowatych drobnonasiennych, wierzby do wyplatania, traw nasiennych lub roślin zielarskich, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia upraw od jednego rodzaju ryzyka albo łącznie od kilku rodzajów ryzyka, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, nie przekraczają 15 % sumy ubezpieczenia,

b) upraw tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia upraw od jednego rodzaju ryzyka albo łącznie od kilku rodzajów ryzyka, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, nie przekraczają 25 % sumy ubezpieczenia;

2) do 65 % składki z tytułu ubezpieczenia zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia zwierząt od jednego rodzaju ryzyka albo łącznie od kilku rodzajów ryzyka, o których mowa w tym przepisie, nie przekraczają 0,5 % sumy ubezpieczenia.”,

b) uchyla się ust. 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia upraw od jednego rodzaju ryzyka albo łącznie od kilku rodzajów ryzyka przekroczą stawki taryfowe ubezpieczenia określone w ust. 2 pkt 1, dopłaty przysługują w wysokości:

1) do 65 % składki - w przypadku gdy suma stawek taryfowych ubezpieczenia od rodzajów ryzyka objętych ubezpieczeniem, z wyłączeniem stawek taryfowych ubezpieczenia od ryzyka ujemnych skutków przezimowania i suszy, nie przekroczy odpowiednio 15 % i 25 % sumy ubezpieczenia;

2) do 65 % tej części składki, która została ustalona z uwzględnieniem stawek taryfowych ubezpieczenia nieprzekraczających odpowiednio 15 % i 25 % sumy ubezpieczenia - w przypadku gdy suma stawek taryfowych ubezpieczenia od rodzajów ryzyka objętych ubezpieczeniem, z wyłączeniem stawek taryfowych ubezpieczenia od ryzyka ujemnych skutków przezimowania i suszy, przekroczy odpowiednio 15 % i 25 % sumy ubezpieczenia.”,

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia zwierząt od jednego rodzaju ryzyka albo łącznie od kilku rodzajów ryzyka przekroczą stawki taryfowe ubezpieczenia określone w ust. 2 pkt 2, dopłaty przysługują w wysokości do 65 % składki wynoszącej 0,5 % sumy ubezpieczenia.”,

e) uchyla się ust. 6-7b,

f) ust. 7c otrzymuje brzmienie:

„7c. W przypadku umów ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek zawieranych za pośrednictwem dystrybutora ubezpieczeń w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2026 r. poz. 12 i 644) innego niż zakład ubezpieczeń dopłaty przysługują w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 lit. b, jeżeli wynagrodzenie tego dystrybutora ubezpieczeń wynosi niewięcej niż 3 % składki z tytułu ubezpieczenia tych upraw, a jeżeli to wynagrodzenie wynosi więcej niż 3 % składki z tytułu ubezpieczenia tych upraw - wysokość dopłaty jest pomniejszana o różnicę między wysokością tego wynagrodzenia a równowartością 3 % tej składki.”,

g) uchyla się ust. 8;

4) w art. 6:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odszkodowanie za szkody jest pomniejszone niemniej niż o 10 % i niewięcej niż o 35 % sumy ubezpieczenia, w zależności od wysokości pomniejszenia wskazanej w umowie ubezpieczenia.”;

5) w art. 9:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat, przechowują umowy ubezpieczenia zawarte z producentami rolnymi oraz dokumenty związane z tymi umowami przez 10 lat od dnia zawarcia przez dany zakład ubezpieczeń ostatniej umowy ubezpieczenia z danym producentem rolnym.”,

b) w ust. 6 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) wymóg przechowywania przez zakład ubezpieczeń umów ubezpieczenia oraz dokumentów związanych z tymi umowami przez 10 lat od dnia zawarcia przez ten zakład ubezpieczeń ostatniej umowy ubezpieczenia z danym producentem rolnym.”;

6) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. Zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat, realizują obowiązki podmiotu udzielającego pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w zakresie sporządzania i przedstawiania sprawozdań zgodnie z art. 32a ust. 1-3 tej ustawy oraz przekazywania informacji na żądanie zgodnie z art. 33 ust. 1 tej ustawy.”.