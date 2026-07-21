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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 969
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 2 czerwca 2026 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Greckiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, sporządzonej w Atenach dnia 13 września 2021 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 3 czerwca 2022 r. ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Greckiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, sporządzoną w Atenach dnia 13 września 2021 r.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy wchodzi ona w życie dnia 1 lipca 2026 r.
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
- Data ogłoszenia: 2026-07-21
- Data wejścia w życie: 2026-07-21
- Data obowiązywania: 2026-07-21
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rokietnica w województwie wielkopolskim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2027 r. na rzecz obrony
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
USTAWA z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
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