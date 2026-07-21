Art. 1.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203 i 791) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 31lc:

a) w ust. 2:

- w pkt 5 skreśla się wyraz „zanonimizowane” i kropkę na końcu zastępuje się średnikiem,

- dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) numer PESEL osoby, o której mowa w pkt 4, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby;

7) numer prawa wykonywania zawodu osoby, o której mowa w pkt 4 - w przypadku osób, którym nadano ten numer.”,

b) w ust. 4b:

- w pkt 2 skreśla się wyraz „zanonimizowane”,

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) numer PESEL osoby, o której mowa w pkt 2, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby;

2b) numer prawa wykonywania zawodu osoby, o której mowa w pkt 2 - w przypadku osób, którym nadano ten numer;”,

c) ust. 4d otrzymuje brzmienie:

„4d. Dane, o których mowa w ust. 4a i 4b, są wykorzystywane przez Agencję w celu realizacji zadań określonych w art. 31n pkt 1, 1a, 2c i 4b-5.”;

2) w art. 31n po pkt 4g dodaje się pkt 4h w brzmieniu:

„4h) prowadzenie na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia prac analitycznych związanych z realizacją celów, o których mowa w art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;”;

3) w art. 31o w ust. 2 po pkt 1m dodaje się pkt 1n w brzmieniu:

„1n) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wyników prac analitycznych związanych z realizacją celów, o których mowa w art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;”.