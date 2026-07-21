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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 972
USTAWA
z dnia 19 czerwca 2026 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej
Art. 1.
1) w art. 31lc:
a) w ust. 2:
- w pkt 5 skreśla się wyraz „zanonimizowane” i kropkę na końcu zastępuje się średnikiem,
- dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) numer PESEL osoby, o której mowa w pkt 4, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby;
7) numer prawa wykonywania zawodu osoby, o której mowa w pkt 4 - w przypadku osób, którym nadano ten numer.”,
b) w ust. 4b:
- w pkt 2 skreśla się wyraz „zanonimizowane”,
- po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:
„2a) numer PESEL osoby, o której mowa w pkt 2, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby;
2b) numer prawa wykonywania zawodu osoby, o której mowa w pkt 2 - w przypadku osób, którym nadano ten numer;”,
c) ust. 4d otrzymuje brzmienie:
„4d. Dane, o których mowa w ust. 4a i 4b, są wykorzystywane przez Agencję w celu realizacji zadań określonych w art. 31n pkt 1, 1a, 2c i 4b-5.”;
2) w art. 31n po pkt 4g dodaje się pkt 4h w brzmieniu:
„4h) prowadzenie na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia prac analitycznych związanych z realizacją celów, o których mowa w art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;”;
3) w art. 31o w ust. 2 po pkt 1m dodaje się pkt 1n w brzmieniu:
„1n) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wyników prac analitycznych związanych z realizacją celów, o których mowa w art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;”.
Art. 2.
„Art. 27a. 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, gromadzi oraz przekazuje, w terminie i w sposób przez niego wskazany, dane dotyczące osób zatrudnionych w tym podmiocie obejmujące:
1) liczbę tych osób;
2) dane osoby zatrudnionej:
a) numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość takiej osoby,
b) numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku osób, którym nadano ten numer,
c) informację o wysokości wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia zasadniczego, stawek godzinowych, jeżeli dotyczy, oraz dodatków,
d) wymiar czasu pracy,
e) tytuły zawodowe, jeżeli posiada,
f) zajmowane stanowisko,
g) formę zatrudnienia,
h) posiadane specjalizacje, jeżeli dotyczy,
i) wymagane na zajmowanym stanowisku wykształcenie.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia przetwarza dane, o których mowa w ust. 1, w celu zapewnienia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, prowadzenia prac analitycznych i prognostycznych związanych z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej oraz kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia może wskazać we wniosku, o którym mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz Zdrowia lub jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia jako podmiot, do którego są przekazywane dane, o których mowa w ust. 1. Narodowy Fundusz Zdrowia i ta jednostka przetwarzają te dane zgodnie z celami, o których mowa w ust. 2.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia może wskazać we wniosku, o którym mowa w ust. 1, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jako podmiot, do którego są przekazywane dane, o których mowa w ust. 1. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przetwarza te dane w związku z realizacją zadań określonych w art. 31n pkt 1, 1a, 2c i 4b-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-07-21
- Data wejścia w życie: 2026-08-05
- Data obowiązywania: 2026-08-05
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