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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 979
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 17 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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