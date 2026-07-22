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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 982

USTAWA

z dnia 29 maja 2026 r.

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 oraz z 2026 r. poz. 815) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz przyczepy lub naczepy, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.”;

2) w art. 13k:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, wymierza się karę pieniężną w wysokości 1500 zł.”,

b) ust. 2e otrzymuje brzmienie:

„2e. Za naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 13i ust. 4d lub 4e, skutkujące nieuiszczeniem opłaty elektronicznej wymierza się karę pieniężną w wysokości 1500 zł.”,

c) w ust. 2f pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) nieuiszczeniem opłaty elektronicznej wymierza się karę pieniężną w wysokości 1500 zł;

2) uiszczeniem opłaty elektronicznej w niepełnej wysokości wymierza się karę pieniężną w wysokości 750 zł.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, wymierza się w wysokości 750 zł.”,

e) uchyla się ust. 8c;

3) w art. 13naa:

a) uchyla się ust. 2,

b) w ust. 3 i 4 skreśla się wyrazy „i 2”;

4) w art. 40a:

a) w ust. 1ca skreśla się wyrazy „i 2”,

b) w ust. 5 w pkt 3 skreśla się wyrazy „i 2”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 100aa:

a) w ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) branżowych centrach umiejętności w rozumieniu art. 4 pkt 30a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe – w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej.”,

b) po ust. 7b dodaje się ust. 7c w brzmieniu:

„7c. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 16, gromadzi się następujące dane:

1) nazwę branżowego centrum umiejętności oraz oznaczenie jego adresu i siedziby;

2) numer identyfikujący branżowe centrum umiejętności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, umożliwiający dostęp do obsługi profilu kierowcy zawodowego;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile posiada;

4) numer identyfikacyjny (REGON) – o ile posiada;

5) o zakazie prowadzenia szkolenia przez branżowe centrum umiejętności;

6) o wpisach i skreśleniach.”;

2) w art. 100ac w ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) branżowe centrum umiejętności w rozumieniu art. 4 pkt 30a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 15 – w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 4 i 4a.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.3)) w art. 400b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 1a–2d, 5-9b, 11-22 i 24-42 oraz art. 410a ust. 4-6.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1490, 1676, 1795 i 1843 oraz z 2026 r. poz. 875) w art. 39aa:

1) w ust. 1 w pkt 2-4 po wyrazach „C1, C1+E, C i C+E” dodaje się wyrazy „lub D1, D1+E, D i D+E”;

2) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Podmiot, o którym mowa w ust. 1a, może nie spełniać wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 pkt 3 lit. d, jeżeli:

1) zawarł umowę na przeprowadzanie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, lub

2) posiada urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 12, posiadające ważny certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji, który potwierdza spełnienie tych wymagań przez to urządzenie.”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226, 1676 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180 i 187) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) branżowe centrum umiejętności w rozumieniu art. 4 pkt 30a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, prowadzące działalność w dziedzinie zawodowej transport drogowy, spedycja, logistyka, diagnostyka i naprawa pojazdów, elektromobilność lub przemysł motoryzacyjny, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1 tej ustawy;”;

2) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:

„Art. 26a. W przypadku branżowego centrum umiejętności, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1a, obowiązki kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie, o których mowa w art. 23 ust. 4 oraz art. 27 ust. 2 i 5, wykonuje dyrektor tego branżowego centrum umiejętności.”;

3) w art. 29:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Branżowe centrum umiejętności, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1a, może prowadzić szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym w formie kursu, po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1-3.”,

b) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1-2a”;

4) w art. 30 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostkę wojskową, jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, szkołę oraz branżowe centrum umiejętności, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1a, po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1;”;

5) w art. 47:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami, prowadzonym przez branżowe centrum umiejętności, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1a, sprawuje starosta właściwy ze względu na siedzibę tego podmiotu.”,

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jednostka organizacyjna albo organ, o których mowa w ust. 1-3a, w ramach nadzoru:”;

6) w art. 82 w ust. 2 w pkt 3 i 4 wyrazy „kategorii C lub C+E” zastępuje się wyrazami „kategorii C, C+E lub D”;

7) w art. 83 w ust. 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przepis ten nie dotyczy kandydatów i uczniów szkoły ponadpodstawowej w zakresie uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii D.”;

8) w art. 93a w ust. 1 po wyrazach „praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym” dodaje się wyrazy „ , o którym mowa w art. 91 ust. 6,”;

9) w art. 103 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „art. 102 ust. 1 pkt 1a, 2, 4, 5 lub 7” zastępuje się wyrazami „art. 102 ust. 1 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 lub 9”;

10) w art. 104a w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „art. 102 ust. 1 pkt 1a-5 lub 7” zastępuje się wyrazami „art. 102 ust. 1 pkt 1a-5, 7 lub 9”.

Art. 6.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820 i 904) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 136 w ust. 1 w pkt 2c wyrazy „kategorii C lub C+E - posiadają orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 5” zastępuje się wyrazami „kategorii C, C+E lub D - posiadają orzeczenie psychologiczne, o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami”;

2) w art. 147 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „kategorii C lub C+E - posiadają orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 5” zastępuje się wyrazami „kategorii C, C+E lub D - posiadają orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami”;

3) w art. 150 w ust. 2 w pkt 4 w lit. fa wyrazy „kategorii C lub C+E” zastępuje się wyrazami „kategorii C, C+E lub D”.

Art. 7.

W ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997, z 2022 r. poz. 1002 oraz z 2025 r. poz. 1676) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w pkt 7 w art. 39c:

a) w ust. 4:

- w pkt 2 po wyrazach „z tego rejestru” dodaje się wyrazy „ , lub”,

- dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) przez branżowe centrum umiejętności, dla którego wojewoda wydał decyzję o zakazie prowadzenia szkolenia”,

b) w ust. 5 w pkt 1 i 2 po wyrazach „kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E” dodaje się wyrazy „lub D1, D1+E, D i D+E”;

2) w art. 23:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „kierownik ośrodka szkolenia” dodaje się wyrazy „albo dyrektor branżowego centrum umiejętności”,

- w pkt 2 po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

„ba) numer identyfikujący branżowe centrum umiejętności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, umożliwiający dostęp do obsługi profilu kierowcy zawodowego,”,

b) w ust. 3 po wyrazach „kierownik ośrodka szkolenia” dodaje się wyrazy „albo dyrektor branżowego centrum umiejętności”;

3) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:

„Art. 24a. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 21, wojewoda przekazuje do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 16a ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i na bieżąco aktualizuje następujące dane dotyczące branżowego centrum umiejętności:

1) nazwę branżowego centrum umiejętności oraz oznaczenie jego adresu;

2) numer identyfikujący branżowe centrum umiejętności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, umożliwiający dostęp do obsługi profilu kierowcy zawodowego;

3) datę nadania numeru identyfikującego branżowe centrum umiejętności;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile posiada;

5) numer identyfikacyjny (REGON) – o ile posiada;

6) datę wydania zakazu prowadzenia szkolenia.”.

Art. 8.

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1768) w art. 27 wyrazy „20 września 2026 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2028 r.”.

Art. 9.

W ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1123) w art. 1 w pkt 10 w lit. a w pkt 9 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) art. 100aa ust. 7c w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 16;”.

Art. 10.

W ustawie z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1676 oraz z 2026 r. poz. 180) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w pkt 12 w lit. a w tiret drugie wyrazy „art. 91 ust. 3 pkt 1” zastępuje się wyrazami „art. 91 ust. 4 lub 5”;

2) po art. 16 dodaje się w art. 16a w brzmieniu:

„Art. 16a. Do osób, które uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B przed dniem stosowania przepisów rozdziału 14 ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy tego rozdziału w brzmieniu dotychczasowym.”.

Art. 11.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 40a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 tracą moc z dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 40a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 12.

1. Niewykorzystane środki wniesione na poczet opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13ha ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w trybie przedpłaty oraz środki złożone na poczet zabezpieczenia ustanowionego w formie pieniężnej w przypadku trybu płatności okresowej z zabezpieczeniem powiązane z pojazdami, które na mocy niniejszej ustawy przestały podlegać obowiązkowi uiszczenia opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, podlegają zwrotowi na wniosek złożony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 40a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

2. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 1, niewykorzystane środki wniesione na poczet opłaty elektronicznej nie podlegają zwrotowi i stanowią przychód Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 218 i 635).

Art. 13.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej usuwa z rejestru uiszczających opłatę elektroniczną, o którym mowa w art. 13ia ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dane dotyczące pojazdów, których nie dotyczy obowiązek uiszczania opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, a jeżeli właścicielowi, posiadaczowi albo użytkownikowi pojazdu nie są przypisane inne pojazdy samochodowe - usuwa również pozostałe dane, o których mowa w art. 13ia ust. 2 tej ustawy.

Art. 14.

Nie wszczyna się postępowania administracyjnego na podstawie art. 13k ustawy zmienianej w art. 1, w odniesieniu do pojazdów, które na mocy niniejszej ustawy przestały podlegać obowiązkowi uiszczenia opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, a wszczęte umarza się, jeżeli naruszenie zostało popełnione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 15.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 2 i art. 7 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21 ustawy zmienianej w art. 7;

2) art. 4, art. 5, art. 6 oraz art. 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

3) art. 3, art. 7 pkt 2 i 3, art. 9 oraz art. 10, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180 i 875.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1080, 1812 i 1863 oraz z 2026 r. poz. 176, 426, 605, 607, 635 i 912.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-22
  • Data wejścia w życie: 2026-09-21
  • Data obowiązywania: 2026-09-21
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