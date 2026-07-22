Art. 5.

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226, 1676 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180 i 187) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) branżowe centrum umiejętności w rozumieniu art. 4 pkt 30a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, prowadzące działalność w dziedzinie zawodowej transport drogowy, spedycja, logistyka, diagnostyka i naprawa pojazdów, elektromobilność lub przemysł motoryzacyjny, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ust. 1 tej ustawy;”;

2) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:

„Art. 26a. W przypadku branżowego centrum umiejętności, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1a, obowiązki kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie, o których mowa w art. 23 ust. 4 oraz art. 27 ust. 2 i 5, wykonuje dyrektor tego branżowego centrum umiejętności.”;

3) w art. 29:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Branżowe centrum umiejętności, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1a, może prowadzić szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym w formie kursu, po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1-3.”,

b) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1-2a”;

4) w art. 30 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostkę wojskową, jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, szkołę oraz branżowe centrum umiejętności, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1a, po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1;”;

5) w art. 47:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami, prowadzonym przez branżowe centrum umiejętności, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1a, sprawuje starosta właściwy ze względu na siedzibę tego podmiotu.”,

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jednostka organizacyjna albo organ, o których mowa w ust. 1-3a, w ramach nadzoru:”;

6) w art. 82 w ust. 2 w pkt 3 i 4 wyrazy „kategorii C lub C+E” zastępuje się wyrazami „kategorii C, C+E lub D”;

7) w art. 83 w ust. 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przepis ten nie dotyczy kandydatów i uczniów szkoły ponadpodstawowej w zakresie uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii D.”;

8) w art. 93a w ust. 1 po wyrazach „praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym” dodaje się wyrazy „ , o którym mowa w art. 91 ust. 6,”;

9) w art. 103 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „art. 102 ust. 1 pkt 1a, 2, 4, 5 lub 7” zastępuje się wyrazami „art. 102 ust. 1 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 lub 9”;

10) w art. 104a w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „art. 102 ust. 1 pkt 1a-5 lub 7” zastępuje się wyrazami „art. 102 ust. 1 pkt 1a-5, 7 lub 9”.