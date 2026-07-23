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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 989
USTAWA
z dnia 29 maja 2026 r.
o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Art. 1.
1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku gdy w wyniku dokonanej weryfikacji, o której mowa w ust. 4, okaże się, że podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, o którym mowa w ust. 1, PFR wzywa podmiot zatrudniający, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, zwanego dalej „profilem informacyjnym ZUS”, do:
1) zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo
2) przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.”;
2) po ust. 5a dodaje się ust. 5aa-5ad w brzmieniu:
„5aa. Wezwanie, o którym mowa w ust. 5, jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną PFR, ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.
5ab. PFR przekazuje wezwanie, o którym mowa w ust. 5, w postaci elektronicznej do ZUS w celu jego udostępnienia na profilu informacyjnym ZUS.
5ac. ZUS udostępnia wezwanie, o którym mowa w ust. 5, na profilu informacyjnym ZUS, nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
5ad. Wezwanie, o którym mowa w ust. 5, uznaje się za skuteczne:
1) w dniu jego odbioru przez podmiot zatrudniający na profilu informacyjnym ZUS;
2) po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia na profilu informacyjnym ZUS - w przypadku jego nieodebrania.”;
3) uchyla się ust. 5b;
4) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Koszty obsługi przez ZUS wezwań, o których mowa w ust. 5, za pomocą profilu informacyjnego ZUS powiększone o należny podatek od towarów i usług pokrywa PFR.”.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-07-23
- Data wejścia w życie: 2026-08-07
- Data obowiązywania: 2026-08-07
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