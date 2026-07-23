Art. 1.

W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 192) w art. 8:

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy w wyniku dokonanej weryfikacji, o której mowa w ust. 4, okaże się, że podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, o którym mowa w ust. 1, PFR wzywa podmiot zatrudniający, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, zwanego dalej „profilem informacyjnym ZUS”, do:

1) zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo

2) przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.”;

2) po ust. 5a dodaje się ust. 5aa-5ad w brzmieniu:

„5aa. Wezwanie, o którym mowa w ust. 5, jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną PFR, ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

5ab. PFR przekazuje wezwanie, o którym mowa w ust. 5, w postaci elektronicznej do ZUS w celu jego udostępnienia na profilu informacyjnym ZUS.

5ac. ZUS udostępnia wezwanie, o którym mowa w ust. 5, na profilu informacyjnym ZUS, nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

5ad. Wezwanie, o którym mowa w ust. 5, uznaje się za skuteczne:

1) w dniu jego odbioru przez podmiot zatrudniający na profilu informacyjnym ZUS;

2) po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia na profilu informacyjnym ZUS - w przypadku jego nieodebrania.”;

3) uchyla się ust. 5b;

4) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Koszty obsługi przez ZUS wezwań, o których mowa w ust. 5, za pomocą profilu informacyjnego ZUS powiększone o należny podatek od towarów i usług pokrywa PFR.”.