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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1019
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 28 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek2)
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2025 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) odnośnik nr 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dz. Urz. UE L 170 z 30.06.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 64 z 03.03.2012, str. 7, Dz. Urz. UE L 195 z 18.07.2013, str. 16, Dz. Urz. UE L 355 z 31.12.2013, str. 92, Dz. Urz. UE L 182 z 21.06.2014, str. 49, Dz. Urz. UE L 183 z 24.06.2014, str. 49, Dz. Urz. UE L 192 z 01.07.2014, str. 49, Dz. Urz. UE L 306 z 24.11.2015, str. 17, 20 i 23, Dz. Urz. UE L 110 z 27.04.2017, str. 6, Dz. Urz. UE L 115 z 04.05.2017, str. 47, Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 128, Dz. Urz. UE L 122 z 17.05.2018, str. 29, Dz. Urz. UE L 298 z 19.11.2019, str. 5, Dz. Urz. UE L 299 z 20.11.2019, str. 51, Dz. Urz. UE L 423 z 15.12.2020, str. 53 i 58, Dz. Urz. UE L 197 z 04.06.2021, str. 110 oraz Dz. Urz. UE L 2026/192 z 29.01.2026).”;
2) odnośnik nr 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 64 z 03.03.2012, str. 7, Dz. Urz. UE L 195 z 18.07.2013, str. 16, Dz. Urz. UE L 355 z 31.12.2013, str. 92, Dz. Urz. UE L 182 z 21.06.2014, str. 49, Dz. Urz. UE L 183 z 24.06.2014, str. 49, Dz. Urz. UE L 192 z 01.07.2014, str. 49, Dz. Urz. UE L 306 z 24.11.2015, str. 17, 20 i 23, Dz. Urz. UE L 110 z 27.04.2017, str. 6, Dz. Urz. UE L 115 z 04.05.2017, str. 47, Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 128, Dz. Urz. UE L 122 z 17.05.2018, str. 29, Dz. Urz. UE L 298 z 19.11.2019, str. 5, Dz. Urz. UE L 299 z 20.11.2019, str. 51, Dz. Urz. UE L 423 z 15.12.2020, str. 53 i 58, Dz. Urz. UE L 197 z 04.06.2021, str. 110 oraz Dz. Urz. UE L 2026/192 z 29.01.2026.”.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. M. Jaros
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Komisji (UE) 2026/192 z dnia 28 stycznia 2026 r. zmieniającą dodatek A do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w odniesieniu do kobaltu (Dz. Urz. UE L 2026/192 z 29.01.2026).
- Data ogłoszenia: 2026-07-30
- Data wejścia w życie: 2026-08-29
- Data obowiązywania: 2026-08-29
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