§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2023 r. poz. 1260) wprowadza się następujące zmiany:

1) odnośnik nr 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dz. Urz. UE L 170 z 30.06.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 64 z 03.03.2012, str. 7, Dz. Urz. UE L 195 z 18.07.2013, str. 16, Dz. Urz. UE L 355 z 31.12.2013, str. 92, Dz. Urz. UE L 182 z 21.06.2014, str. 49, Dz. Urz. UE L 183 z 24.06.2014, str. 49, Dz. Urz. UE L 192 z 01.07.2014, str. 49, Dz. Urz. UE L 306 z 24.11.2015, str. 17, 20 i 23, Dz. Urz. UE L 110 z 27.04.2017, str. 6, Dz. Urz. UE L 115 z 04.05.2017, str. 47, Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 128, Dz. Urz. UE L 122 z 17.05.2018, str. 29, Dz. Urz. UE L 298 z 19.11.2019, str. 5, Dz. Urz. UE L 299 z 20.11.2019, str. 51, Dz. Urz. UE L 423 z 15.12.2020, str. 53 i 58, Dz. Urz. UE L 197 z 04.06.2021, str. 110 oraz Dz. Urz. UE L 2026/192 z 29.01.2026).”;

2) odnośnik nr 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 64 z 03.03.2012, str. 7, Dz. Urz. UE L 195 z 18.07.2013, str. 16, Dz. Urz. UE L 355 z 31.12.2013, str. 92, Dz. Urz. UE L 182 z 21.06.2014, str. 49, Dz. Urz. UE L 183 z 24.06.2014, str. 49, Dz. Urz. UE L 192 z 01.07.2014, str. 49, Dz. Urz. UE L 306 z 24.11.2015, str. 17, 20 i 23, Dz. Urz. UE L 110 z 27.04.2017, str. 6, Dz. Urz. UE L 115 z 04.05.2017, str. 47, Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 128, Dz. Urz. UE L 122 z 17.05.2018, str. 29, Dz. Urz. UE L 298 z 19.11.2019, str. 5, Dz. Urz. UE L 299 z 20.11.2019, str. 51, Dz. Urz. UE L 423 z 15.12.2020, str. 53 i 58, Dz. Urz. UE L 197 z 04.06.2021, str. 110 oraz Dz. Urz. UE L 2026/192 z 29.01.2026.”.