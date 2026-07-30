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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1020
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 28 lipca 2026 r.
w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla upraw wierzby do wyplatania i traw nasiennych na 2026 r.
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 965) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) 60 000 zł - dla wierzby do wyplatania;
2) 30 000 zł - dla traw nasiennych.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. M. Gromadzka
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
- Data ogłoszenia: 2026-07-30
- Data wejścia w życie: 2026-08-04
- Data obowiązywania: 2026-08-04
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2026 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw promocji marki Polski
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